Radiokomunikace mají nového obchodního ředitele, je jím Petr Možíš

Vedení Českých Radiokomunikací posílí Petr Možíš. Přichází na pozici obchodního ředitele. Ta byla dosud neobsazená poté, co se Miloš Mastník od července posunul do pozice generálního ředitele Radiokomunikací. Možíš přichází ze společnosti Thein.Digital, která se zaměřuje na poskytování IT infrastruktury korporátním zákazníkům. Působil také ve společnostech Cetin nebo GTS Czech. Z informačně-technologických a telekomunikačních společností má 20 let praxe. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze.