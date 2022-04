Rádiová značka Dragon po 30 letech končí, střídá ji Hitrádio FM Plus

Zavedená značka Dragon definitivně mizí z českého éteru. Dnes 4. dubna bude dosavadní západočeské Hitrádio Dragon nahrazeno vysíláním Hitrádia FM Plus. To tak bude kromě Plzeňského kraje pokrývat i kraj Karlovarský, respektive dřívější území Hitrádia Dragon (vysílač Jáchymov – Klínovec). Informovala o tom skupina Media Bohemia, která obě rádia provozovala. „Důvodem je efektivnější řízení obou rádií. Posluchači Hitrádia Dragon o nic zásadního nepřijdou, obě rádia už sdílí moderátory, program i playlist,“ uvedla na svém webu RadioTV.

Rádio Dragon začalo vysílat 14. února 1992, dnešní Media Bohemia je převzala v listopadu 2006. Od února 2007 pak Dragon převzal playlist Hitrádií a od května nesl název Hitrádio Dragon. Teď značka končí. „Po třicet let její osudy kopírovaly vznik a vývoj českého soukromého rádia. Na tomto místě bych rád vyjádřil respekt a velké poděkování všem, kteří z Dragonu za třetinu století udělali pojem, který dominoval Karlovarskému kraji. Odvedli skvělou práci. Děkuji za každou minutu jejich práce,“ uvedl Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií.

„V současnosti obě stanice vysílají jeden program a sdílí moderátory. Nechtěli jsme dále tříštit síly personální, finanční ani organizační, a rozhodli se vše zefektivnit. Posluchači Dragonu o nic nepřijdou, dál je budou bavit jejich moderátoři a dál budou řešit témata Karlovarského kraje. Uděláme vše pro to, aby u nás našli to, co v éteru hledají,“ slíbil.

„Spojení nabídne určitě efektivnější nabídku pro naše reklamní zadavatele, úsporu v nákladech na realizaci soutěží i zvýšení dosahu řady speciálních operací,“ doplnil Štěpán Ryska, jednatel zastupitelství Radiohouse, které na Hitrádiích prodává reklamu.