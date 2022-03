Radní ČT chtějí přehled pozvánek Tomia Okamury do Otázek Václava Moravce

Radní České televize chtějí vědět, kolikrát byl předseda opoziční partaje SPD Tomio Okamura od roku 2015 pozván do Otázek Václava Moravce. Usnesení po delší diskusi na dnešním zasedání kontrolního orgánu navrhl radní Luboš Xaver Veselý, podle něhož by se téma mělo konečně vyjasnit. Okamura dlouhodobě tvrdí, že ho Česká televize do nedělního diskusního pořadu nezve, čemuž Veselý, jak řekl, nevěří. „Pojďme tomuto jednou udělat konec, nebo bude pan Okamura chodit dalších deset let a říkat, že ho už sedmnáct let nepozvali. Nevěřím, že to tak je. Tuším, že pravda je taková, že ho pozvali, a on odmítl,“ prohlásil radní Veselý.

Otázku zveřejňování statistik pozvánek dnes otevřel radní Roman Bradáč jako zpravodaj Zprávy o měření veřejné hodnoty vysílání v roce 2021. Měření ukazuje právě na vzácné návštěvy politiků SPD v Moravcově pořadu. Bradáč přitom připomněl, že představitelé veřejnoprávních médií tvrdí, že politici SPD nechtějí do diskusních pořadů chodit. Bradáč má za to, že by argumentaci posílila právě veřejně dostupná statistika pozvánek. „Vytvořila by komplexní představu o tom, jak to vskutku je. Nějaké věci by se daly konkrétněji hájit,“ popisoval svůj záměr.

Bradáč mluvil obecně o všech pořadech, Veselý ale pro svůj návrh využil zmateného projevu radního Reného Kühna, který zmínil, že SPD navrhuje zrušení veřejnoprávních médií. Veselý to interpretoval jako poukázání na důvod, proč Okamuru k Moravcovi televize nezve. „Tady poprvé na rovinu zaznělo, že Václav Moravec Okamuru nezve. René, vy jste do toho, jako zkušený harcovník, vnesl jasno. Ukázalo se, kde je zakopaný pes. Vysvětluje to, proč se ČT nebrání nařčením pana Okamury. Doteď jsem myslel, že to tak není,“ reagoval Veselý. „Citujete mě značně nepřesně,“ odpovídal Kühn, pro zveřejnění statistik se ale také přimlouval. Připomněl totiž, že se téma pozvánek otevírá opakovaně, a on má za to, že skutečným důvodem jsou právě Okamurovy účasti u Moravce. Pro usnesení tak s Veselým a Kühnem hlasovali i radní Bradáč, předseda Pavel Matocha a místopředseda Jiří Šlégr. Zdrželi se radní Tomáš Samek a Martin Doktor.

Radní naposledy hlasovali o zveřejňování přijatých a nepřijatých pozvánek do diskusních pořadů na minulém zasedání, kdy s návrhem přišel předseda Rady ČT Matocha. Chtěl data doplnit do analýzy předvolebního vysílání, která zmiňuje, že televize statistikou disponuje. Usnesení ale neprošlo. Přehled pozvánek si přitom radní vyžádali už na začátku loňska, vedení televize je ale odmítlo poskytnout s tím, že jde o striktně interní informace. Generální ředitel ČT Petr Dvořák se proti původně obecnému nápadu Bradáče stavěl i dnes, statistika je podle něj pouze pracovní a má metodická omezení. Poukazoval například na to, že do Událostí, komentářů se oslovují také hosté do zálohy, někteří místo sebe pošlou stranického kolegu, další zase vůbec neodpoví. „Jedna věc je, jestli si dokážeme vést pracovní evidenci, která vykazuje jistou míru jistoty a pravdivosti. Druhá věc je, jestli chceme statistikou navenek argumentovat,“ doplnil Dvořák.

„Odmítám být rukojmí procedurálního eskamotérství“

Ředitel Dvořák také dnes na začátku zasedání opět zpochybnil, zda jsou radní v současném počtu usnášeníschopní, a prohlásil, že na minulé schůzi rada schválila nové plány dlouhodobé plány České televize v rozporu se zákonem. Pro jejich přijetí hlasovalo sedm radních, podle zákona šlo přitom o zvláštní hlasování, pro jehož schválení je potřeba nadpoloviční většina všech radních. Těch má být ze zákona 15, šest míst v radě je ale dlouhodobě neobsazených, radní proto pracují s výkladem, že stačí nadpoloviční většina všech aktuálně zvolených radních. (Dnes navíc radních nebylo devět, ale jen sedm - Pavel Kysilka a Vladimír Karmazín se neúčastnili.) Dvořák ale s odkazem na legislativní odbor sněmovny dnes tvrdil, že tento výklad není možný. Předseda Matocha nesouhlasí. „Definitivní verdikt nemůže vynést ani generální ředitel, ani legislativní odbor sněmovny, ale soud,“ mínil předseda Rady ČT. Připomněl, že podle legislativního odboru sněmovny mělo být protizákonné i odvolání dozorčí komise, soud ale pak stížnost bývalých členů zamítl. „Požádám volební výbor, aby mně doporučil další postup,“ ukončil výměnu Dvořák.

Jednání se dnes neslo v nervózním duchu. „Odmítám být rukojmí vašeho procedurálního eskamotérství,“ prohlásil dokonce v jedné chvíli radní Kühn směrem k předsedu Matochovi, který chtěl hlasovat o svém komentáři k analýze předvolebního vysílání. Podle Kühna ale podklady poslal na poslední chvíli. „Hezkou scénku jste předvedl,“ reagoval na něj Matocha. „Vy jste neuvěřitelný manipulátor,“ odpovídal mu Kühn. Předseda se dostával do opakovaných slovních přestřelek i s ředitelem Dvořákem, s nímž se často přetahoval o slovo. V jeden moment spolu hovořili i poté, co už Matocha vyhlásil přestávku. „Zapněte si mikrofon, ať vás slyší koncesionáři,“ rýpl Dvořák do Matochy. „Je přestávka, pane řediteli,“ opáčil šéf Rady ČT.

Program si radní schvalovali půl hodiny

Zasedání bylo místy též zmatečné, kvůli čemuž radní nedodrželi své předsevzetí, že půjde o krátkou schůzi. Jen samotné schválení programu jim zabralo půl hodiny. Veselý chtěl právě kvůli rychlosti schůze vyřadit bod Různé, proti čemuž byl Samek. Kühn tedy rovnou začal mluvit o námětu zřídit informační bod pro uprchlíky z Ukrajiny, což původně plánoval v bodě Různé. Dvořák Kühnovi odpovídal s tím, že od úterý už funguje portál Naši Ukrajinci zřízený ministerstvem vnitra, který ČT začala propagovat. Když už se téma Ukrajiny otevřelo, Samek chtěl krátce poděkovat lidem ze zpravodajství, k čemuž se přidal také Bradáč. Matocha namítal, že to do bodu o schválení programu nepatří a Dvořák poznamenal, že by bylo dobré program konečně schválit. Samek nakonec vzal svůj protinávrh zpět. „Jestli někdo chtěl zrušit ten bod, abychom se nezdržovali, tak se právě zdržujeme,“ podotkl Doktor. Kühn vyhodnotil, že „de facto první část bodu Různé máme za sebou“. Bod Různé nakonec na programu skutečně nebyl, namísto něho ale radní rozhodli zařadit na schůzi nový bod, věnovaný právě dění na Ukrajině, do něhož plynule přešli. Celá schůze nakonec trvala čtyři a půl hodiny.