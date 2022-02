Radní ČT se pozastavili nad slovy moderátora Železného o Číně

Moderátor České televize Jakub Železný by mohl upustit od přívlastků, které vkládá do zpravodajských ohlášení. Na středečním zasedání Rady České televize to naznačil ředitel zpravodajství a sportu České televize Zdeněk Šámal. Radní se zajímali o to, proč Železný mluví o „totalitní“ a „komunistické Číně“, zatímco ostatní moderátoři pouze o „Číně“.

„Já mám rád zpravodajství bez adjektiv, protože případná adjektiva vytváří soubor známých faktů a netřeba je zdůrazňovat. V tomto ohledu jsem taky kolegy informoval,“ přibližoval svůj postoj Šámal. Přímo s Železným téma neprobíral. „Máme určitou strukturu řízení. Stojím na vrcholu a od kolegy Želeného mě dělí několik stupňů řízení. Na druhou stranu vím, že kolegové to s ním probírali a uvidíme, jaký bude výsledek,“ řekl Šámal.

Téma otevřel Roman Bradáč. „Trochu mě zaráží mantra Jakuba Železného o ‚komunistické Číně‘. To má nějaký důvod? Proč to neříkají ostatní moderátoři?“ tázal se radní, který v minulosti řídil zpravodajskou ČT24.

„Řekl bych, že to je osobní demonstrace postojů moderátora, která je výsledkem jeho vstupů do editorsky schválených textů. Jakub Železný, dlouholetý prověřený kolega, tím chce něco zdůraznit. Je to tak, jako když zdůrazňuju, že jsem se potkal s panem A, s panem B, s panem C, ale taky s panem pošukem D. Zdůrazňuju tím, že cosi stojí mimo obecně přiznávané normy,“ odpovídal Šámal, jak chápe jednání Železného.

Sám moderátor Událostí svůj postoj objasnil začátkem února na Twitteru. „Pár lidí se mailem ptalo, proč v [České televizi] vždy řeknu, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. Jak prosté: proto, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. 32 let po revoluci dumat, zda pravdu a fakta říct, nebo neříct, či nějak po švejkovsku upravit? Ne,“ napsal.

Bradáč uznal, že moderátoři mají být osobnosti, zároveň doplnil, že „na druhou stranu to může sklouznout k něčemu, co už je možná na hraně nebo za hranou“. Podobně mluvil radní René Kühn. „Vždy by mělo platit pravidlo, že nikdo není víc než instituce samotná, byť se to týká sebevíc talentovaného člověka, sebevýraznější tváře instituce. Myslím, že není prostor pro vytváření byť malých vlastních pravidel,“ soudí Kühn.

Radní se o Železném bavili už víckrát. V minulosti šlo zejména o jeho tweety. Probírali příspěvek týkající se 28. října a předávání státních vyznamenání či příslib, že vyhodí ze studia každého, kdo se jen slovem zkusí dotknout Milady Horákové. Druhý z tweetů byl podle mínění generálního ředitele Petra Dvořáka „trochu za čárou“, radní ale tehdy odkázal na ředitele zpravodajství. Šámal řekl, že podobné vyjádření by sám nenapsal, žádná pravidla ale podle něho Železný neporušil.