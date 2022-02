Radní ČTK chtějí analýzu, kdo z odborníků nejčastěji mluví k pandemii

Radní ČTK chtějí přehled, kteří odborníci ve zprávách tiskové agentury nejčastěji promlouvali o pandemii covidu. Členové rady se ale zatím neshodli, jestli by analýzu měla dělat samotná ČTK, anebo externí agentura. Rozhodnutí má padnout na příštím zasedání Rady ČTK.

Vznik analýzy prosazuje radní Angelika Bazalová (za Piráty), externí dopisovatelka časopisu Reflex, kde od loňského jara publikuje právě hlavně o pandemii. Bazalová soudí, že tuzemská média upřednostňují odborníky pouze z jednoho názorového proudu. „Novináři mají odrážet pluralitu názorů. Příliš často a příliš rychle jsme se rozhodovali, že tohle jsou dezinformace. Společnost musí zaznamenávat všechny přístupy. Není rolí novináře, říkat, že tenhle člověk je nedůvěryhodný,“ prohlásila Bazalová na dnešním zasedání Rady ČTK.

Ve zpravodajství ČTK, jak říká, neočekává narozdíl od jiných médií zásadní problém, i tak by ráda viděla analýzu. „Mohl by z toho vyjít rámcový přehled, jestli jsme jeden názorový proud nevyškrtli. Tahle věc mě silně znepokojuje,“ říká někdejší vedoucí redakce zpravodajství České televize. Bazalová přímo neřekla, o jaký názorový proud má jít. Sama pro své články zpovídá hlavně lidi, kteří se staví skepticky k různým opatřením, jako je třeba právník a někdejší zdravotnický poradce vládního týmu Pirátů Ondřej Dostál nebo epidemiolog Jiří Beran. Na sociálních sítích se označuje za neočkovanou.

Bazalové záměr explicitně podpořili radní Petr Žantovský a Pavel Foltán (oba za ANO). S nimi Bazalová našla shodu patrně vůbec poprvé, předchozí schůze Rady ČTK totiž často provázely jejich pře. Žantovský má za to, že se lékaři, epidemiologové a další odborníci od začátku rozdělili na dva tábory. „Zjednodušeně jde o zastánce vakcinace a teorií o dalších vlnách a o odpůrce vakcinace a skeptiky,“ uvažoval Žantovský. Analýza by podle něj proto nemusela obsahovat kvalitativní část, stačí výčet jmen. „Mě zajímá výskyt lidí, obsah si umím přimyslet. Jestli je někde nápadný převis, měli bychom dát stanovisko, že by bylo dobré to napravit,“ míní radní.

Zbývající čtveřice radních nápad neodmítla, přitakala mu ale pouze částečně. Chybělo jim přesnější zadání analýzy. Místopředsedkyně rady Jana Gáborová (za SPD) v reakci na Žantovského slova namítala, že jí „spoustu jmen nic neřekne“. Podobně reagoval radní Aleš Mareček (za ČSSD), kterému nebylo jasné, co bude výstupem. „Nám vyjdou čísla, a co budeme dělat dál?“ tázal se radní. „To bych nechala na další kapitolu, až se nad tím [výsledkem] budeme zamýšlet nebo někoho oslovíme, ať se nad tím zamyslí,“ navrhovala možný postup Bazalová.

V neposlední řadě radní debatovali nad samotnou proveditelností analýzy. Jak totiž připomněl generální ředitel ČTK Jiří Majstr, agentura vydala o pandemii už na 100.000 zpráv, současně nedisponuje analytickým týmem, který by úkol mohl zpracovat. „Musel by to ručně dělat některý z redaktorů,“ popisoval možnosti ředitel. Radní Žantovský proto navrhl, že by se o analýzu mohla postarat externí agentura. To podpořila i Bazalová, podle níž by i samotná rada mohla ze svého rozpočtu „vyčlenit korunu“. To ostatní radní nekomentovali, analýza zvnějšku ale připadá jako vhodné řešení i předsedovi rady Davidu Soukupovi (za ANO). „Přimlouval bych se, ať to udělá malá, nezávislá agentura. Je to lepší, než kdyby ČTK dělala analýzu ČTK. Redaktoři nás nebudou mít rádi, když po nich budeme chtít, ať se hrabou ve stu tisíců zpráv,“ prohlásil předseda.

„Rozmyslíme se, necháme si to projít hlavou a příště bychom formulovali přesné zadání pro ČTK a požádali usnesením,“ shrnul dnešní diskusi radní Foltán. K podobnému úkolu se přihlásil i ředitel Majstr, který se má do příště zamyslet, jakou analýzu může ČTK nabídnout. Ředitel zároveň prohlásil, že ČTK se kriticky neozval ani nikdo z odborníků, ani žádná z redakcí, která si platí agenturní služby: „Stížnost jsme za dva roky dostali jednu. Stížnost od médií nepřišla žádná. Odborník si taky žádný nestěžoval.“

