Radní ČTK nakonec analýzu expertů citovaných k pandemii nechtějí

Radní České tiskové kanceláře po čtyřech měsících diskusí došli k tomu, že nepotřebují analýzu, kdo z odborníků nejčastěji mluvil v agenturním zpravodajství o covidu. Stačí jim seznam 130 expertů z Česka, kteří promlouvali v některé ze 100.000 zpráv o pandemie. List sestavila samotná ČTK, jejíž vedení od začátku namítalo, že by skutečná mediální analýza byla složitá a nákladná.

„Netušila jsem, že jich je tolik. To mě příjemně překvapilo,“ okomentovala seznam jmen na dnešním jednání radní Angelika Bazalová (za Piráty). Požadavek na přehled citovaných vznesla Bazalová už v únoru, zajímalo ji, jestli agenturní zpravodajství odráží názorovou pluralitu. Radní ale narazili na dva problémy. Zaprvé nevěděli, co přesně chtějí v obrovském množství zpráv analyzovat, aby to mělo výpovědní hodnotu. Zadruhé neměli k dispozici statisíce korun, na kolik by vyšla práce renomované externí agentury. Bazalová proto v březnu navrhla, že bude stačit seznam jmen opatřený počtem výstupu, jména by pak dokázala „sama rozdělit na dvě skupiny“.

Vedení ČTK se k doručení seznamu v dubnu uvolilo, dodalo ovšem, že analýzu počtu relevantních výstupů si budou muset udělat radní sami. Pořád tak zůstával první problém –⁠ někteří radní pochybovali, že seznam jmen může být sám o sobě vypovídající –⁠ i druhý problém –⁠ i menší externí analýza stojí peníze. „Někdo by musel udělat opravdu předvýběr. Museli bychom odfiltrovat zprávy, které se netýkaly podstaty,“ uvažovala dnes Bazalová. Podle svých slov poptávala možnosti u Vysoké školy ekonomické a Univerzity Palackého, zakázka by se podle ní „pod 50.000 Kč nedostala“.

Zakázka ale nakonec nebude. Zbývající radní mají za to, že samotný seznam jmen postačuje. „Mně to stačí. Nelze říct, že by někdo byl nebo nebyl protežován,“ prohlásila místopředsedkyně Jaroslava Wenigerová (za ODS). Podobně hovořil i radní Petr Žantovský (za ANO): „Pro mě by bylo varující, kdyby tady bylo sto padesát Prymulů a jeden s jiným názorem. Tohle mně přijde pestré, že by to skoro stačilo.“ Analýzu podle svých nejprve podporoval, posléze si ale uvědomil, že jde o „strašně široce pojaté zadání“. To od začátku tvrdila místopředsedkyně rady Jana Gáborová (za SPD). „I kdyby u jmen byla četnost, stejně nám to nic neřekne. Museli bychom v tu chvíli vědět, k čemu vystupovali,“ doplnila dnes. „Problém je v tom, že za celou dobu nepřišla [na pandemické zpravodajství] žádná stížnost,“ připomněl předseda Rady ČTK David Soukup (ANO).

Radní svým hlasováním vzali seznam jmen na vědomí, problému se nejspíš už dál nebudou věnovat. Pro hlasovali všichni až na Bazalovou, která se zdržela, a na Pavla Foltána (za ANO), jenž se dnešního jednání omluvil.