Radní ČTK si mají analýzu citovaných ke covidu zařídit sami

Vedení České tiskové kanceláře nakonec radním ČTK poskytne seznam odborníků, kteří v agenturních zprávách komentovali nemoc covid-19 a s ní související opatření. Analýzu, která má doplnit počty relevantních vystoupení jednotlivých expertů, si ovšem mají radní zařídit sami. Není přitom jasné, jestli si externí rozbor bude kontrolní orgán agentury dovolit ze svého rozpočtu, respektive zda sežene někoho, kdo levně zpracuje „okleštěnou“ verzi analýzy.

Požadavek na přehled zastoupení expertů vyjadřujících se ke covidu vznesla před dvěma měsíci radní Angelika Bazalová (za Piráty). Jak zopakovala na dnešní schůzi rady, zajímá ji, „jak ČTK reflektovala názorové spektrum odborníků“. Vedení agentury ale její původní požadavek odmítlo s tím, že nemá dostatečný analytický aparát, redakce je navíc zaneprázdněna pokrýváním války na Ukrajině. Bazalová proto minulý měsíc přišla s návrhem, aby ČTK pouze dodala seznam jmen a o zbytek že se postará rada. Kontrolní orgán ale disponuje omezeným rozpočtem, radní si proto místo rozsáhlé studie představuje pouze statistiku počtu výstupů. „Chci jenom kvantitativní analýzu, hodnocení by bylo na každém,“ vysvětluje Bazalová, která o pandemii externě psala pro Reflex. Na tento požadavek dnes vedení ČTK přistoupilo, jména dodá.

Jestli statistika ale skutečně vznikne, není stále jasné. Zprávy bude muset někdo projít a zkontrolovat, jestli se v nich vybraná jména objevují v odpovídajícím kontextu. Rada tak bude muset stejně najít externí agenturu, a současně po ní chtít relativně málo práce, i protože má málo peněz. „Bude trochu oříšek najít někoho, kdo půjde do okleštěné věci,“ prohlásila dnes Bazalová. Podle svých slov se setkala s předsedou Rady Českého rozhlasu Miroslav Dittrichem, jak ale zjistila, analýzy připravované pro rozhlasovou radu jsou „velké klády, které stály stovky tisíc“. „Je otázka, jestli někoho seženu, kolik za to bude chtít, jestli to schválíme a řekneme si, že to chceme. To je otázka našich dalších dohod,“ říká Bazalová.

Návrh řešení má Bazalová přednést na schůzi příští měsíc, usnesli se dnes radní. Jeden návrh už dnes zmínil radní Petr Žantovský (za ANO), podle kterého by takzvanou frekvenční analýzu mohli zvládnout studenti některé z vysokých škol. Co potom budou radní se statistikou dělat, taky pořád zřejmé není. Část radních na minulých zasedáních namítala, že pouhý seznam jmen není sám o sobě vypovídající, Bazalová ale opakuje, že každý ví, kdo byl nositelem jakých stanovisek.