Radní kritizovali Lutonského tweet k tornádu. Byl to soukromý povzdech, hájí ho šéf ČT

Radní České televize se na svém dnešním zasedání přeli s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem o tweet, který poté, co na jižní Moravě udeřilo tornádo, zveřejnil František Lutonský, zástupce šéfredaktora zpravodajství veřejnoprávní televize. Tornádo se prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem ve čtvrtek 24. června, Lutonský v pátek 25. června večer ve tweetu zdůraznil, že lidé v postižených obcích z většiny volili za prezidenta Miloše Zemana. „Řeším, jak se jim ten, kterému dali důvěru, odvděčil,“ doplnil v následujícím příspěvku. „Narážím na nereakci prezidenta,“ vysvětloval také. V sobotu 26. června dopoledne úvodní tweet smazal s douškou: „Mnoho lidí ho vykládá tak, jak by mě ani ve snu nenapadlo.“

Co napsal Lutonský na Twitter V prezidentské volbě obce a města brutálně postižená tornádem spoléhala na Miloše Zemana. Takhle tam dopadly výsledky voleb. Všude hlasovali pro současného prezidenta… Hodonín 60,75 %

Břeclav 56,72 %

Mikulčice 56,22 %

Hrušky 58,32 %

Moravská Nová Ves 60,92 %

Lužice 54,85 % Zveřejněno v pátek 25. června 2021 ve 20.57

Inkriminovaný příspěvek zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT na sociální síti vzbudil na dnešní schůzi rady víc než hodinovou debatu. Několik členů Rady ČT Lutonského vyjádření kritizovalo jako profesní pochybení, necitlivé a neempatické vůči těm, které katastrofa postihla. Generální ředitel ČT Petr Dvořák Lutonského hájí s odkazem na jeho slova, že šlo o „soukromý povzdech“, že prezident rychle osobně nevystoupil, a s tím, že ČT nemůže za soukromá sdělení svých lidí na sítích. Předloni přijaté desatero pro novináře ČT na sítích, interní předpis divize zpravodajství, přitom hned v prvním bodě říká, že „veškeré aktivity novinářů České televize na sociálních médiích jsou vždy veřejnými projevy“. Sám Lutonský u svého profilu na Twitteru navíc uvádí „veřejná služba“.

Nehodný výslech, odmítl Dvořák Lipovskou

Podle radní Hany Lipovské, která téma na schůzi zvedla, Lutonský svým tweetem porušil právě desatero ČT pro vystupování novinářů na sítích, Kodex ČT, princip, o němž sám Dvořák mluvil nedávno v Hospodářských novinách v souvislosti s publikováním na sítích („To, že jsou aktivní na sítích, by mělo splňovat základní parametr: co píšou na sociální sítě, by neměli mít problém zopakovat do našeho vysílání,“ řekl šéf ČT o lidech z televize), i „základy docela obyčejné, nikým nekodifikované obyčejné slušnosti“. „Nelze tvrdit, že prezident ‚nereagoval‘, jak ve svém tweetu tvrdí zaměstnanec České televize,“ upozornila Lipovská s odkazem na to, že prezident na místo pohromy v pátek vyslal na pomoc Hradní stráž a také vyjádřil lítost, soustrast a solidaritu. Veřejně pak promluvil v sobotu večer na CNN Prima News. Zemanův kancléř Vratislav Mynář následně vyzval šéfa ČT, aby se za Lutonského „naprosto skandální, odporné, nenávistné a v této chvíli obzvláště zavrženíhodné“ vyjádření omluvil. Lutonského pak kritizoval v červencovém rozhovoru pro MF Dnes sám prezident Zeman.

Lipovská si na tweet stěžovala řediteli Dvořákovi v dopise 26. června, písemnou odpověď obdržela 16. července. „Vysílání České televize na téma tornáda nadále pokračuje a ve svém součtu už obsahuje desítky hodin natočených a vysílaných sdělení. V kontextu těchto dnů naplněných informacemi a vysokého osobního nasazení všech, kteří toto náročné a mimořádné vysílání připravují, čtu vaše výhrady, které se týkají jednoho konkrétního sdělení na soukromém twitterovém účtu. Požádal jsem autora tohoto sdělení Františka Lutonského o vysvětlení. Uvádí, že šlo o soukromý povzdech nad tím, že prezident republiky k občanům postiženým tornádem v obcích, kde dominoval v prezidentské volbě, sám osobně ve čtvrtek ani v pátek veřejně nevystoupil. Uvedený post, jak píše, ze své vůle a po pár reakcích v diskusi smazal, i z toho důvodu, že mohl být některými lidmi špatně pochopen a účelově vykládán. Tweet přitom neobsahoval žádné nepravdivé ani neověřené vyjádření, stejně tak v něm nepoužil hanlivé výrazy, subjektivní soud či komentář nebo osobní názor. Aniž bych sám hodnotil detailní obsah příspěvku, rovnou připomínám, že Česká televize nemůže jako instituce odpovídat za soukromá sdělení svých zaměstnanců na jejich osobních účtech na sociálních sítích,“ odepsal generální ředitel ČT mimo jiné.

Lipovská nicméně konstatovala, že Dvořákovo písemné stanovisko neodpovídá na otázky a neřeší podstatu problému. Dvořák na zasedání rady řekl, že Lipovská dopis poslala za Institut svobody a demokracie, v němž působí, a proto to nepovažoval za komunikaci s členkou rady. To předseda Rady ČT Pavel Matocha uznal, ale zároveň vyzval Dvořáka, že „by bylo slušné odpovědět“ na dotazy, které chtěla Lipovská postupně pokládat přímo na schůzi. To Dvořák odmítl jako „výslech, který není hodný této instituce ani dnešního shromáždění“ a nabídl, že na dotazy radní odpoví písemně do další schůze. Radní Zdeněk Šarapatka doporučil Dvořákovi, aby neodpovídal, řekl, že debatu považuje za účelovou a za „hledání zástupného důvodu pro ostrakizaci vedení ČT“. Poté, co Lipovská přečetla svou stížnost a Dvořákovu odpověď, šéf ČT odmítl odpovídat a znovu odkázal na písemnou komunikaci. Šarapatka navázal tvrzením, že pro Lutonského tweet existují různé výklady. “Nelze udělat a priori odsudek toho, co lze pochopit mnohoznačně,“ prohlásil. Navzdory Dvořákově vysvětlení, které odkazovalo na Lutonského výklad, Šarapatka také řekl, že „nevíme, jak to bylo myšleno“.

„Reakce ČT by mohla být empatičtější“

„Mnohoznačnost výkladů bývá problematická, proto ji editoři hlídají,“ upozornil radní Roman Bradáč, který v minulosti působil i jako ředitel zpravodajství ČT. Konstatoval, že nikdy necítil ze strany Lutonského ani samotné České televize vůli uznat, že tweet mohl být nejednoznačný. Reakce či případná omluva by podle Bradáče mohly „zvýšit autoritu instituce“. Vyjádření manažera zpravodajství veřejnoprávní televize též považuje za „smutné vůči lidem, ne smutné vůči protějšímu břehu Vltavy“.

Podobně podle radního René Kühna měl zástupce šéfa zpravodajství ČT zvážit, že může pro daný tweet existovat více možných interpretací. „Pokládám to ze strany pana Lutonského za profesionální chybu,“ uvedl Kühn. „Reakce ČT by mohla být velkorysejší a empatičtější. To, že se rozhodne tweet smazat, na mě působí jako razítko na to, že udělal chybu.“

„Je obrovská škoda, že takovýto tweet vyšel,“ podotkl místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr. Podle něj není v době katastrofy vhodné rozpitvávat, kdo jak volil. „Měli bychom se distancovat od tweetu pana Lutonského, protože myslím, že to především lidsky nebylo na místě,“ řekl také.

„Informace tohoto typu by mohla být bez problému zveřejněna ve vysílání, problém nastává v interpretaci,“ řekl v diskusi ředitel ČT Dvořák. K tématu se radní zřejmě vrátí, obdrží-li na příští schůzi jeho písemné stanovisko. „Už nevím, jak přimět Českou televizi, aby se nebála omlouvat,“ povzdechla si v závěru debaty nad sporným tweetem radní Lipovská. „Když zjistím, že je něco špatně, nemám problém se omluvit, a tak to i dělám,“ odvětil šéf ČT.