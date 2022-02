Ředitel Českého rozhlasu Zavoral dostal plný pololetní bonus

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dostane za druhou půli minulého roku plný manažerský bonus. Ten činí 576.000 Kč, trojnásobek Zavoralova měsíčního platu ve výši 192.000 Kč. Rozhodla o tom dnes Rada Českého rozhlasu. Pro hlasovalo sedm z osmi přítomných radních, zdržel se Marek Pokorný. Zavoral dostal plný bonus i za předchozí tři pololetí.

„Poslechovost vyjadřuje důvěru v instituci Českého rozhlasu, hospodaření dopadlo kladným výsledkem, došlo ke zvýšení průměrné mzdy pracovníků Českého rozhlasu,“ říkal předseda rady Miroslav Dittrich. „Nemohu žádné z kritérií [pro udělení] zpochybnit, odměna by měla být ve stoprocentní výši,“ shrnul. Nikdo z ostatních radních se k tématu nevyjádřil.

„Dovolte mi, abych těm sedmi radním poděkoval za přiznání odměny,“ reagoval generální ředitel Zavoral na odhlasování bonusu.

Kritéria pro bonus generálního ředitele dodržování rozhlasového zákona, kodexu a statutu: 40 %

vyrovnané hospodaření: 25 %

plnění plánu: 15 %

plnění usnesení rady a dodržování s tím spojených termínů: 10 %

plnění podílu na trhu: 10 % Zdroj: Český rozhlas

Mezi základní kritéria, podle nichž rada posuzuje práci generálního ředitele, patří hospodaření podniku. Při dnešním jednání Rady Českého rozhlasu uvedl předseda její dozorčí komise Jiří Hrabovský, že rozhlas loni podle předběžných výsledků hospodařil se ziskem před zdaněním zhruba 2,77 milionu Kč. Je to asi o 10 milionů míň než předtím v roce 2020. Cílem média je mít alespoň vyrovnané hospodaření. Hrabovský při hodnocení hospodaření vyzdvihl zejména 100% plnění při výběru poplatků. Vyšší byly proti plánu také výnosy z reklamy a sponzoringu. Letos má veřejnoprávní rádio podle schváleného rozpočtu hospodařit s náklady a výnosy 2,236 miliardy Kč, což je o 77 milionů Kč méně než v minulém roce.

Jiří Kánský jako regionální ředitel pokračuje

Radní dnes i jednohlasně schválili Zavoralův návrh, aby v pozici ředitele regionálních stanic v Hradci Králové a Pardubicích pokračoval Jiří Kánský. Ten se řízení obou stanic ujal v roce 2017. Nový mandát, který mu oficiálně začne 1. března, je čtyřletý, potrvá do roku 2026. „Mohl jsem zvolit několik cest. Protože jsem člověk konzervativní, co razí heslo ‚netřeba měnit, co funguje‘, budu se hesla držet. Jsem s prací Jiřího Kánského spokojený,“ okomentoval své rozhodnutí Zavoral. Šéf regionálního vysílání Jan Menger dodal, že Český rozhlas Hradec Králové je druhou nejposlouchanější regionální stanicí veřejnoprávního rádia. Má regionální podíl přes 8 %.