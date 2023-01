Ředitelem marketingu Air Bank je Oldřich Dostál

Ředitelem marketingu Air Bank je od ledna Oldřich Dostál. Do banky přichází ze společnosti Notino, mezinárodního prodejce parfémů, kde se jako ředitel brand marketingu podílel na její úspěšné celosvětové expanzi. Dřív působil na vedoucích pozicích v reklamních agenturách Square Media, McCann Prague nebo WMC Grey. Jako nový ředitel marketingu Air Bank bude zodpovědný za strategické řízení a rozvoj značek Air Bank a Zonky, online marketing, externí a interní komunikaci, tvorbu marketingové komunikace a také oddělení zákaznické zkušenosti.

Marketing Air Bank řídil prvních 11 let do jara 2011 Jakub Petřina, který následně přešel do marketingu online supermarketu Rohlik.cz. Od listopadu 2022 se pak jako group head of brand strategy vrátil do skupiny PPF, pod kterou Air Bank spadá.

Air Bank má od ledna též nové ředitele péče o klienty, když Jiřího Humhala vystřídal Karel Horák, a řízení rizik, tím se místo Luboše Berkovce stal Martin Popík. Horák přišel z Home Credit Bank v Kazachstánu, Popík byl poslední čtyři roky ve vedení českého a slovenského Home Creditu, vedoucí pozice ve skupině předtím zastával i v Home Creditu na Filipínách. „Narostli jsme. Naše služby aktivně využívá už přes milion klientů. A my chceme nejen pro tyto naše stávající klienty, ale také pro mnoho dalších přinést řadu nových služeb, kterými plánujeme český bankovní trh zase více rozpohybovat,“ uvedl ke změnám v managementu Air Bank Michal Strcula, generální ředitel a předseda představenstva.