Ředitelem marketingu skupiny Partners se stal Robert Chmelař

Na pozici group chief marketing officer přichází do finančně-poradenské skupiny Partners Robert Chmelař. Bude mít na starosti marketingovou strategii celé skupiny včetně chystané banky Partners. Chmelař posledních pět let působil na pozici marketingového ředitele v Bohemia Energy, kde zastřešoval marketing všech značek skupiny. Stojí například za televizní kampaní s herci Pavlem Liškou a Markem Danielem.

Předtím se více než 15 let pohyboval ve finančním sektoru na různých marketingových pozicích. Téměř pět let strávil v Citibank, dalších devět let působil ve skupině ING, zprvu ING Pojišťovně (nyní NN), později ING Bank, kde byl zodpovědný za marketing a komunikaci. Působil také v mediální agentuře OMD a založil energetický startup BezDodavatele. Absolvoval MBA na Nottingham Trent University.