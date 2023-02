Ředitelem obchodu WMC Grey je Ondřej Roček

Do čela obchodního oddělení agentury WMC Grey na pozici business director přišel Ondřej Roček, který v minulosti 10 let vedl marketingovou strategii Rémy Cointreau (dnes Jägermeister) a pět let byl ve vedení kreativního studia Yinachi. Poslední rok se věnoval projektům v oblasti trade marketingu a brand buildingu pro značky jako Komix, Jägermeister, Olymp či Pivovar Rychnov (značka Limopivo).

V agentuře povede konzultační služby agentury v oblasti růstu, strategie a komunikace, které WMC Grey nabízí prostřednictvím svého strategického týmu Brand & Business Booster. „Vytváření obchodní a značkové strategie jak směrem dovnitř firmy, tak směrem ke klientům je jednou z mých nejsilnějších disciplín. Věřím, že tímto pomůžu WMC Grey dosáhnout dalších zásadních milníků nejen v reklamní branži,“ komentuje Roček. „Úkolem business directora u nás v agentuře totiž není jen obchodní podpora agentury, ale hlavně byznysový růst našich klientů,“ dodává Adéla Krausová, managing director WMC Grey.

Roček na pozici střídá Jana Plajnera, která na sklonku loňska z agentury odešel řídit marketing české značky Fixed. Součástí strategického týmu WMC Grey zůstávají brand communication strategist Aleš Hron a brand experience strategist Jan Kořán, na pozicích juniorních stratégů je doplňují Kristýna Bláhová a Daniel Provazník.