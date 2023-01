Ředitelkou marketingu Heinekenu v Česku se stala Martina Ježdíková

Novou marketingovou ředitelkou pivovarnické skupiny Heineken Česká republika je od října 2022 Martina Ježdíková. Vystřídala dosavadní ředitelku marketingu Agnieszku Gorecki, která působí od května v centrále společnosti v Amsterodamu. Ježdíková do Česka přišla z Malajsie, kde poslední tři roky působila na pozici marketing director ve společnosti Kimberley-Clark. Teď se stala součástí nejvyššího vedení společnosti a členkou představenstva společnosti Heineken ČR.

V Kimberley-Clark působila 20 let na různých lokálních a regionálních pozicích v Evropě, Africe a na Středním východě i v Asii. Kariéru započala jako associate brand manager produktů péče pro děti a ženy v Česku a na Slovensku. V roce 2006 se posunula do Velké Británie, kde se během devíti let vypracovala z pozice european brand manager až na senior marketing manager pro celou Evropu, Střední východ a Afriku. V roce 2015 přijala jako první žena nabídku na pozici marketing director pro Střední východ a severní Afriku, ze které řídila marketing a tržby pro oblast 14 zemí.