Reflex Capital Ondřeje Fryce investuje desítky milionů do PPC Bee

Do společnosti PPC Bee, která vyvíjí a provozuje vlastní stejnojmennou aplikaci pro automatizaci a správu digitálních kampaní, k 21. prosinci 2021 majetkově vstoupil investiční fond Reflex Capital Ondřeje Fryce. Ten v PPC Bee získal 12,4 %, za které zaplatil desítky milionů korun. V dosavadní vlastnické struktuře PPC Bee figurovali se 75 % zakladatel a ředitel Pavel Vachek s 25 % vedoucí vývoje produktu Ondřej Bartas. Majoritním vlastníkem PPC Bee se Vachek stal loni, kdy odkoupil 45% podíl od Tomáše Novotného, a to právě kvůli „větší flexibilitě při aktuálně probíhajících jednáních s několika strategickými investory“.

„Od vstupu strategického investora si slibujeme hlavně rychlejší vstup na zahraniční trhy, rychlejší nábor nových kolegů a větší investice do marketingu. Investice od Reflex Capital ale není jen finančního charakteru. Zároveň nám jeho partneři poskytnou mentoring a potřebné know-how v klíčových tématech,“ uvedl Vachek.

Firma PPC Bee vznikla v roce 2015. Uvádí, že dlouhodobě meziročně zdvojnásobuje objem spravovaných kampaní, přičemž za uplynulý za rok 2021 se jednalo už bezmála o miliardu korun. V horizontu pěti let plánuje tento objem plánuje navýšit až k 20 miliardám Kč. Firma má klienty ve 53 zemích po celém světě, v Česku a na Slovensku pracuje pro digitální agentury Acomware, Dexfinity, Adexpres či Marketup i největší zadavatele reklamy z e-commerce Alza.cz, Mall Group, Heureka, Notino nebo CZC.cz.

Reflex Capital založil Fryc po svém exitu z e-shopu Mall.cz v roce 2013. Mezi nejznámější firmy v jeho portfoliu patří Productboard, Rekola či Smartlook. K důvodům, proč investoval do PPC Bee, patří vysoká míra růstu i bez externího kapitálu, unikátní produkt a globální potenciál firmy.

Letos sedmatřicetiletý Vachek, absolvent Fakulty informačních technologií na ČVUT v Praze, začal svou podnikatelskou dráhu v roce 2009, kdy spoluzaložil a 10 let vedl agenturu Blueberry, zaměřenou na digitální marketing a vývoj aplikací. Kromě PPC Bee také v roce 2015 založil a stále vede službu Fakturaonline.cz, která umožňuje jednoduché vystavování faktur pro menší podnikatele, působí na pěti evropských trzích a využívá ji v současnosti přes 10.000 podnikatelů. Kromě toho je společně s Tomášem Karpíškem a dalšími lidmi ze skupiny Ambiente spolumajitelem prémiové značky káv a kávových limonád Sofee and the Gang.