Regionální síť webů Drbna posiluje na Moravě, startuje Hanácká Drbna 

Vydavatelství Trima News, pod které spadá mediální značka Drbna, posiluje na Moravě o nový web Hanácká Drbna. Ta nahrazuje dosavadní Olomouckou Drbnu. Vydavatel uvedl, že tak reaguje na nutnost širšího záběru a poskytování zpravodajského obsahu nejen z hanácké metropole, ale také z okresních měst. Redakci dál vede Michal Šverdík, který do května 2021 působil v regionální redakci deníku MF Dnes, a to téměř 25 let.

„Doba covidová a následně válečná nám mnoho prostoru pro rozvoj nedávala. Tento rok bychom rádi naši pozornost postupně stočili k dalšímu rozvoji,“ uvedl jednatel Trima News Josef Gust.

Provozovatel Drben oznámil, že loňský rok byl pro něj rekordní. V roce 2022 zaznamenaly weby Trima News celkem 65 milionů návštěv (podle Google Analytics), meziročně o 10 % víc, přičemž prosinec byl nejsilnějším měsícem. „Uvidíme, zda v kontextu změny chování technologických platforem Google a Meta směrem k vydavatelům nastolené tempo udržíme,“ poznamenal Gust s odkazem na nedávné omezení odkazů ze strany Googlu a Facebooku, v reakci na novelu autorského zákona.