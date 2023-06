Reklama CzechTourismu předčila kampaně Rock Radia, Evropy 2, Primy i Novy

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 24.-25. týden 2023 VCCP Prague: Unexpected Traditions (59 %)

značka: CzechTourism, klient: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Nemusíš! (53 %)

značka: Rock Radio, klient: Media Bohemia Cognito: Držíme ti flek s AI (47 %)

značka: Evropa 2, klient: Active Radio Jsme tu pro vás (46 %)

značka: CNN Prima News, klient: FTV Prima Žijeme s vámi (43 %)

značka: Televizní noviny, klient: TV Nova Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 20 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Česko láká turisty na překvapivé tradice

Státní organizace CzechTourism spouští kampaň zaměřenou na evropské a americké publikum s cílem vrátit do Česka počet zahraničních turistů, který zemi navštěvoval před pandemií covidu. V kampani prezentuje Česko jako zemi, kde tradice dokážou překvapit. Na více než 40 vizuálech, které pro kampaň vznikly v agentuře VCCP, ukazuje to nejlepší ze všech krajů Česka pod zastřešující myšlenkou Unexpected Traditions. S tímto kreativním konceptem hodlá značka v úmyslu pracovat dlouhodobě. Vizuály určené pro internet ukazují památky i moderní architekturu a přírodní zajímavosti, ale také plzeňské „mlíko“ či Jízdu králů. „Víme, že tradice jsou vnímané jako záruka kvalitního cestovatelského zážitku, zároveň ale můžou trochu zavánět nudou,“ popisuje marketing manager CzechTourism Daniel Brachtl. „Proto jsme se zaměřili na to, jak místní tradice v jednotlivých krajích určují jejich moderní podobu. Zároveň zobrazujeme turistické cíle tak, abychom neopakovali obvyklá klišé. V kampani představíme novým způsobem třeba architekturu, kreativitu přírody, vůni Olomouckých tvarůžků nebo aristokracii.“ Kampaň poběží online od června na evropských trzích a v USA. Jde o druhou kampaň, kterou agentura VCCP připravila pro CzechTourism od vítězství ve výběrovém řízení v loňském roce. Na jaře tohoto roku ze spolupráce vzešla kampaň pro místní publikum s názvem Březnové hory.

V jednoduchosti je síla a hlavně krása. Jednotlivé vizuály přesně odrážejí to, co je pro uživatele důležité, a dokáží tak vzbudit zájem. Navíc se prolínají celým spektrem tradic. Nejsou tak zaměřeny třeba jen na přírodu, ale zajišťují komplexní pojetí České republiky.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Tohle je povedené. Jednoduché, vtipné a nabízí dostatečnou zásobu originálních nápadů. Z nabízených u mě vede street party.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Měl bych pár otázek. Opravdu jsou ty naše hýčkaný český klišé v zahraničí natolik silný, abychom si mohli dovolit je bořit? A kdyby i jo, fakt to zvládne kampaň postavená na naprosto tuctových vizuálech? A není to umění reklamy vlastně tak trochu i o tom klišé opakovat, ale přitom nenudit? Protože tady se za mě nepovedlo ani jedno, ani druhý.

Jan Pacas (Media Age)

Svěží, zapamatovatelné a rozhodně reprezentativní. V porovnání s jinými turistickými medailonky okolních zemí, které můžeme vidět v mediálním prostoru, je tenhle koncept jasně rozpoznatelný a být turista, rozhodně bych se na některá naše krásná místa rád podíval. Trochu bych ještě zapracoval na vizuálním zpracování, které je paradoxně silnou stránkou celého konceptu, avšak urputná snaha prosadit na vizuál červenou a modrou z české státní vlajky způsobuje, že text vlevo dole, který popisuje konkrétní tradici či místo, bývá místy nečitelný.

Filip Huněk (Actum Digital)

Na konceptu musím ocenit to, že stojí na kvalitních fotografiích míst známých i méně známých a navíc prohlubuje prostorovost těchto fotografií správně zvolenou typografií. Nevím, jestli by mě všechny ze zvolených „atrakcí“ přesvědčily přijet navštívit Česko, ale to ukáže až čas a dalších úctyhodných 40 vizuálů.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Výtvarně hezky zpracované vizuály, u kterých si nejsem jistý, že reálně někoho nalákají k návštěvě a budou tak fungovat pro reálnou podporu turismu.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jediné unexpected je, kolik dostane pan Pangrác od soudu. Jinak - jak to říct? Nejenže NKP, ale ještě úplně v Mimoni!

Vilém Rubeš

Naprosto famózní kampaň. Myšlenkou, provedením, texty. Mými favority jsou: catwalk, presidents, home office, babie’s playground a milk. Tvůrci a tvůrkyně, předčili jste moje očekávání toho, jak může vypadat skvělá kampaň na turismus.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Komunikační idea hezká, kreativa moc dobrá, nicméně celkově mě to osobně moc neoslovuje, působí to na mě celkově folklórně a trochu nudně - ačkoli nevím, jaká je cílová skupina a mediální mix kampaně. Pokud srovnám například se Slovenskem či Tureckem běžícím v posledních měsících u nás, tak to má podstatně lepší drive a šťavnatější content. Chápu, že to má být originální a neukazovat prvoplánová místa, ale ocení to cizinec, který v Česku nikdy nebyl? Nejsou zajímavější, poutavější lákadla?

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Fajn koncept. Asi vobčas funguje líp a někdy hůř, ale drží to pohromadě. Asi máte i nápady na divočejší vizuály, ale chápu, klient, že?

Ondřej Souček

Tahle kampaň mě hodně baví. Zábavná, bez klišé, tleskám.

Barbora Kalousková (Brainz)

Tenhle tejden je tohle pro mě jednovokej král. Danke. A taky se mi líbí, abyste věděli, že je to do onlajnu, takže tyhlecty vobrázky by mohly fungovat.

Petr Laštovka na drátě

Jak říká náš DDB positioning: unexpected works! A je to pravda. Nápad, který je zajímavý především svojí odlehčenou tonalitou, vyvolává zvědavost objevovat zajímavé české destinace a tradice. Asi nejvíc se to povedlo u „unexpected exposure“ a „unexpected milk“. Art direction a fotografie by ale potřebovaly trochu více lásky, aby se i vizuální část kampaně odlišila od generického image-bank přístupu a působila víc autenticky.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Koncept mě strašně baví. Má hlavu, má patu. Vážně super. Ale to provedení si myslím, že by zasloužilo o něco víc. Neohromilo mě to. A Česká republika, její prezentace v zahraničí, by si zasloužila být pompéznější.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Až v cizině uvidí holý kamenný zadek, pivní mléko nebo rozhlednu ze Strážců Galaxie, pousmějí se a bude se jim to líbit. Pak snad nepřijedou jen do Prahy a Krumlova a mrknou i jinam. Je to fajn.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Pěkné typo a zastřešující myšlenka kampaně. Snad to bude stačit.

Martin Kupka (Better)

Cool... CzechTourism lákať aj na niečo iné ako prvoplánové pamiatky. Typo ma baví. Niektoré vizuály za mňa fungujú lepšie, u niektorých sa obávam, že ich neznály nepochopí.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Nápad komunikovat zajímavosti, památky a tradice není asi ničím inovativní, ale když jsem koukal na ty jednotlivý vizuály, tak mi to prostě přišlo pěkný. Věřím, že to na turisty bude fungovat.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Některé vizualizace hezké a nápadité, jinak ale víceméně nudné a bez přínosu, nevím, jak si spojí divák, který ČR nezná, olomoucké syrečky s vůní. To pochopíme my, ale určitě ne někdo ze zahraničí. Pak to ale neadresuje správnou target audience.

Evžen Chlanda (Provident)

2. Rock je slušná muzika pro všechny, vzkazuje rádio

Rock Radio z mediální skupiny Media Bohemia odstartovalo začátkem června novou kampaň Nemusíš! v podobě jednoduchých příběhů. Jejím cílem je vyvolat diskusi o stereotypech v rockovém prostředí, a současně představit rock jako žánr, který odráží svobodu a individualitu a zastává tyto hodnoty. V rámci mediamixu budou kromě on-air vysílání využity out-of-home, printové a online formáty, netradiční polepy kamionů a speciální podpora na eventech. Kampaň vznikla interně v rámci týmu Rock Radia a marketingu Media Bohemia. S kreativou pak pomohl grafik Jakub Hebík. „Naším záměrem je vyvrátit předsudky a ukázat, že rocková hudba není pouze pro určitou skupinu lidí. Rock je žánr, který propojuje a oslovuje všechny, kteří se chtějí vyjádřit a žít svobodně,“ říká Ondřej Cikán, šéf programu sítí Rock Radio a Fajn rádio. „Rock Radio v posledních několika měření Radioprojektu vykazuje růstovou tendenci a my z našich interních dat vidíme rozšiřující se základnu posluchačů a víme, že ne všichni, co Rock rádio poslouchají jsou ‚rockeři na první dobrou‘. Těmto lidem chceme říct, že si vážíme jejich přízně a že nevěříme v klišé, že člověk musí nějak vypadat, aby byl rocker. Rock je slušná muzika… pro všechny.“ „Kampaň vytvářel tým Rock rádia a na myšlenku předsudků v rockovém světě nás přivedla kolegyně Annabelle Fárová. Té se při jednom rádiovém rozhovoru svěřil zpěvák Jiří „Dymo“ Urban z kapely Dymytry, že kdekdo by si mohl říct, že baleťák nemůže dělat rock, ale jeho rock nejen baví, ale dokonce živí už několik let,“ uvedl ředitel programu. „Tohle byl přesně moment, který nás přivedl k nové kampani, protože rockeři jsou v důsledku fakt neuvěřitelně pestrá a rozmanitá skupina lidí s různými zájmy, povoláními a životními příběhy.“ Stanice upravila i stávající claim a přidala k němu identifikační dovětek. Aktuálně zní Rock je slušná muzika… pro všechny. Tím chce zdůraznit svůj otevřený přístup ke všem posluchačům bez ohledu na jejich věk, vzhled nebo předchozí zkušenosti s rockovou hudbou. „Chceme, aby posluchači viděli rockovou hudbu jako prostředek vyjádření vlastní identity a nezávislosti. Proto v kampani také mluvíme běžným hovorovým jazykem, nikoliv klasicky spisovně, jak se od médií očekává,“ dodává Cikán.

Znění rozhlasových spotů První příběh Kluci říkali, že správnej rocker je mánička, jenže ty máš na hlavě vojenskej sestřih? Že je pokérovanej od hlavy až k patě, ale tobě tetování nic neříká? Že musí chlastat a pokud možno i demolovat hotelový pokoje, ale ty jsi plachej abstinent? Že musí chodit jen v černý, ale ty nechceš pořád vypadat, jak když jdeš z pohřbu? Nic z toho nemusíš! Rock totiž není a nikdy nebyl o tom, co ti říkají ostatní. Všichni slavní rockeři si šli svou vlastní cestou a kašlali na to, co jim tvrdilo okolí. Rock totiž není o tom, jak bys měl vypadat, ani co bys měl dělat. Rock je svoboda. Rock je volba. Rock je slušná muzika pro všechny! Druhý příběh Holky říkaly, že správná rockerka musí chodit jen v černých kožených kalhotách a mít křivák probitej cvokama, jenže tobě se ta móda prostě nelíbí? Že musí umět přechlastat všechny chlapy v baru, ale tobě alkohol nic neříká? Že musí bejt rebelka za každou cenu? Nic z toho nemusíš! Rock totiž není a nikdy nebyl o tom, co ti říkají ostatní. Všichni slavní rockeři si šli svou vlastní cestou a kašlali na to, co jim tvrdilo okolí. Rock totiž není o tom, jak bys měl vypadat, ani co bys měl dělat. Rock je svoboda. Rock je volba. Rock je slušná muzika pro všechny! Třetí příběh Všichni říkají, že musíš bejt velkej, abys byl rocker? Nemusíš! Rock totiž není a nikdy nebyl o tom, co ti říkají ostatní. Všichni slavní rockeři si šli svou vlastní cestou a kašlali na to, co jim tvrdilo okolí. Rock totiž není o tom, jak bys měl vypadat, ani co bys měl dělat. Rock je svoboda. Rock je volba. Rock je slušná muzika pro všechny!

Jingly spojené s kampaní

Hymny od moderátora a zpěváka Marka „Marothy“ Pavelky

Líbí se mi myšlenka, se kterou autoři přišli. A tedy, že rock je žánr, který propojuje a oslovuje všechny. Tuhle myšlenku dokázali ve vizuálu otočit skvěle. Lehce ve mně ale rezonuje to, co si z toho odnést. Co je hlavní pointa? „Nemusíš...“? Anebo „rock je slušná muzika... pro všechny“?

Lukáš Machaníček (Optimio)

Kampaň vycházející z nesmyslu, že naše babičky a naši dědové poslouchají dechovku. Snaží se vyvrátit věci dávno neplatné. Je však možné, že tyhle předsudky jsou v lidech zažrané, tak se je Rock Radio snaží vyprat. Proč ne, ale tak nějak mám pocit, že jsem se ocitl někde v hloubi 90s.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Někdo by měl lidem z televize říct, aby si nechali dělat reklamu od lidí z rádia. Tohle je milý.

Jan Pacas (Media Age)

Tak nějak v pohodě na první dobrou. Někdy stačí jednoduchý nápad a moc se s tím nemazat. Slogan „Nemusíš být rockerka, abys byla rebelka“ mě vyloženě potěšil.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jako posluchač rocku, metalu a zároveň vlastně skoro všech ostatních žánrů kampani nadšeně fandím. Naprosto přesně trefený insight. Že poslouchám Rock Radio, neznamená, že nemůžu v obleku prezentovat komunikační strategii v prosklené zasedačce.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Velice dobře zpracovaná kampaň. Hezký koncept, jasné sdělení a výborně zpracovaná forma pro out-of-home.

Tomáš Vacek (Contexto)

Dostavilo se Třeskuté Ftipno. Humor zůstal doma, stejně jako differentiating idea. NKP x2.

Vilém Rubeš

Skvělý insight a se ctí uchopené vizuály. Nejvíc se mi líbí rozhlasové spoty, které jsou spontánní, bezprostřední a vtipné. Jako milovnice hard rocku a metalu si troufám tvrdit, že kampaň osloví spoustu lidí. Mimochodem, slogan „rock je slušná muzika“, kterou tahle síť rádií používá už dlouhodobě, je vynikající. Rock on!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Myslím, že komunikace je na místě. Osobně vnímám Rock Radio jako hodně vymezené „ostré rockové“ cílové skupině a sám bych si jej nepustil. Takže trocha repositioningu neuškodí.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Já si teda myslim úplnej opak. Prostě křiváka musíš aspoň jednou za rok provětrat, aby sis moh řikat rocker.

Ondřej Souček

Ale holky říkaly, že punk je jinde... Chápu, že chtěli v kampani narušit rocková klišé, ale je to slabota. Chybí tomu hrana.

Barbora Kalousková (Brainz)

Rock je slušná muzika? No tak, nebuďte slušný, řekněte jména! Prostě nebuďte starý. Promovat rádio jako takový zapadne do pěny dní, soráč. Promujte to, co děláte. Jaký pořady máte, jaký lidi u vás dělaj. Rockovou muziku si na jedno kliknutí pustím bez reklam a keců kdekoliv. Ale třeba Rock Radio umí něco navíc. No. A tak, no. Jinak vobrázky pěkný.

Petr Laštovka na drátě

Vymezení se vůči stereotypu a představení netradičního pohledu na vybrané téma je hezký motiv. Vizuální i audio výstupy ale stereotypní jsou a jejich obsah je těžko uvěřitelný - dobrý nápad, slabší exekuce.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Tohle je jeden z těch případů, kdy je nápad ok (i když hodně viděný), ale opravdu záleží na způsobu exekuce. Smyslem bylo bojovat proti stereotypů rockerů, ale přitom se trošku tvoří další stereotyp (třeba, že jeptišky nejsou „rebelky“ - ať už to znamená cokoli) a kampaň celkově ztrácí na emocích. Kdybychom aspoň viděli tu jeptišku která zpívá/poslouchá „Bismillah! No, we will not let you go! Let him gooooo!“, tak by to bylo něčim jiné, než použití obrázku generovaných pomoci AI.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Pěkná práce interního týmu. Můj žánr to sice není, ale cílovku v mém okolí to pobavilo. Úkol splněn.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Věta „rock je slušná muzika“ dobře vyjadřuje křehkou duši rockera. Jako expunkáč o tom něco tuším. Vlastně je to autentická kampaň, která se nevytahuje. A to je mi sympatický.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Fajn idea, exekuce slabší, ale neurazí.

Martin Kupka (Better)

Rozumiem, čo mi chce reklama povedať. A to na prvú dobrú aj v rádio spote. Napojenie kampane na rádio za mňa oveľa lepšie zvolené ako pri E2.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Moc nevěřím insightu, že se lidi bojí poslouchat rockovou muziku, když nejsou potetovaný, velký, drsný, nechlastaj atd. Ale jinak když od toho odhlédnu, tak se s tím tématem dobře pracuje a komunikace líbí vizuálně i příběhově. A Rock Radio mám rád, takže dávám líbíska.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Zase jedno velké nic. Vůbec nechápu, proč něco jako toto vzniká.

Evžen Chlanda (Provident)

3. Moderátoři Evropy 2 v generovaných prostředích

Skupina Active Radio ve spolupráci s agenturou Cognito spustila svou první interaktivní brandovou kampaň s využitím umělé inteligence, a to pro rádio Evropa 2. Kampaň navazuje na úspěšný koncept Držíme ti flek, který značka ve své historii úspěšně už několikrát použila a který je postavený na vizuálech s hlavními tvářemi rádia. Nová verze je interaktivnější. Sám uživatel si vybírá z plejády možností a určuje, jak bude vypadat konečný výsledek. Sám si zvolí, na jaké místo chce poslat vybraného moderátora. Na nové microsite tak mohou uživatelé vytvářet vlastní vizuály se šesticí moderátorů Evropy 2, třeba umístit Leoše Mareše na pláž plné růžových prasátek nebo Zorku Hejdovou na narozeninovou oslavou s jednorožci. „Umělá inteligence ve všech podobách nabírá letos na popularitě a my chtěli být mezi prvními, kdo ji využije kreativně pro své marketingové aktivity. Cognito přišlo s konceptem, který skvěle navazuje na současnou komunikaci a posouvá ji o level výš,“ prohlásil Lubor Zoufal, head of digital ve společnosti Active Radio. „Umělou inteligenci v různých podobách využíváme interně v rámci tvůrčího procesu a nyní jsme nabyté zkušenosti aplikovali i do první brandové kampaně pro klienta,“ dodal Jan Špičák, marketing operations manager z agentury Cognito. Kromě generování obrázků je smyslem kampaně umožnit fanouškům Evropy 2 sdílet výsledek na sociálních sítích a zvýšit jejich zapojení. Vizuál, spolu hashtagem #drzimetiflek a dalšími hashtagy a popisem, který rovněž vytváří umělá inteligence, mohou přesdílet a soutěžit o ceny. Agentura Cognito v minulosti pracovala rovněž na nové vizuální identitě pro Rádio Z, na digitálních kampaních pro Frekvenci 1 a v současnosti spravuje digitální kampaně pro aplikaci YouRadio Talk.

Evropa 2 vsadila na moderní přístupu s využitím AI. Svézt se na této vlně byl skvělý krok. Kampaň je hravá, interaktivní a dokáže uživatele pobavit. Propojení napříč jednotlivými kanály je pomyslnou třešničkou na dortu. Skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Další dílek hitové série Bavíme se s AI. Už aby to opadlo a začalo se s AI pracovat fakt nějak zajímavě.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Nápad oživit už trošku vyčpělý koncept o user/AI generated content je vlastně fajn. Ale u toho to tak končí.

Jan Pacas (Media Age)

Myslím, že ten koncept funguje, tedy rozhodně na stávající posluchače Evropy 2, a bude se používat, dokud se nevyčerpá. Nerad to říkám, ale za sebe se tedy už docela těším, až se konečně vyčerpá.

Filip Huněk (Actum Digital)

Pěkná hračka. Firmy a jejich agentury mají teď logicky tendenci využívat AI ke všemu, i když to nemusí dávat smysl. V tomto případě se ale podařilo umělou inteligenci hezky navázat na claim Držíme ti flek všude a zároveň dovést do aktivace uživatelů na sociálních sítích. Takhle by to ideálně mělo vypadat i v ostatních případech.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Ať bez AI či s AI, tak vždy je to v reklamě o kreativitě a síle nápadu. Zde se však spíše jedná o účelovou splácaninu původní ideje do kampaně s AI exekucí... Zřejmě v E2 trpí FOMO komplexem a museli se přidat k davu, aby o něco nepřišli...

Tomáš Vacek (Contexto)

Foukáním kouře do vody zlato nevzniká - a tohle je klasické přesvědčování přesvědčených. Nejsa posluchačem, nic se nedozvím. OK, NKP, ale pochopitelná.

Vilém Rubeš

Tady trochu tápu. Myšlenku Držíme ti flek všude Evropa 2 používá dlouhodobě, takže kontinuita tu určitě je, ale už mě to trochu nudí. Nové impulsy a osvěžení bohužel nepřidává ani zapojení umělé inteligence (vy byste poznali nějaký rozdíl?). Body přidávám za duhu a jednorožce Zorky Hejdové. To mě svým zvráceným způsobem oslovuje.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Inovativní. Ačkoli celý koncept Držíme ti flek moc komunikačně nechápu, zprvu jsem si myslel, že to je náborová kampaň.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Tahle AI je trochu mdlého rozumu anebo si dala pauzu anebo ste jí zaplatili málo.

Ondřej Souček

Vůbec nerozumím, co kampaní chtějí říct a co je jejím účelem. Kde mi drží flek? V redakci? Nebo někde jinde? Nechápu. Alespoň díky Leošovi na první dobrou vím, že je to Evropa 2.

Barbora Kalousková (Brainz)

Tak aspoň nějaká inovace z umělý hmoty. Bude to stačit?

Petr Laštovka na drátě

Nadšení z AI je pochopitelné, ale občas je opravdu na místě otázka, zda je to nejlepší volba - hlavně pokud myšlenka kampaně není dotažená, což je základ. Bohužel velmi překombinované a nejasné sdělení.

Amila Hrustić + kreáč DDB

„Pošli hvězdu Evropy 2 někam s něčím“ - docela slibná výzva. Zvolíš moderátora, prostředí a další postavy, ale software ti vygeneruje prkennou montáž. Nekriticky obdivuju Ranní show s Leošem a Patrikem. Přitom sleduju, jak se reklamní kampaně Evropy 2 totálně rozcházejí s noblesou, kterou ranní pořad reprezentuje.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Přiznávám, že byť E2 poslouchám, kampaň Držíme ti flek mi přišla vždycky slabá. A tato s AI je fakt trága.

Martin Kupka (Better)

Na kampani asi najviac oceňujem, že mi AI vymyslí popisok k postu, ktorý by som si mala prezdieľať. Zvyšuje tak moju šancu, že to reálne urobím. Inak mi chýba prepojenie AI s E2 a nerozumiem tomu, ako mi držia flek pomocou AI.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Nápad zapojit AI a motivovat lidi k tvoření nesmyslných vizuálů je super. Zaujalo mě to natolik, že jsem to chtěl i sám vyzkoušet... a samozřejmě výsledek z AI úplně nepřekvapil = deformovaný vizuál a příběh úplnej nesmysl: potkal jsem Patrika mezi sladkostmi s vysmátým dinosaurem, který si užíval sladkosti. Asi by měl zubní kontrolu u #zubaře. Ale tady to vlastně nevadí, protože je přiznaný, že se zkouší AI a výsledek bude jen sranda.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

4. Jsme tu pro vás, ujišťuje CNN Prima News

Zpravodajská televize a web CNN Prima News má za sebou třetí rok svého fungování a u této příležitosti se propaguje spotem s claimem Jsme tu pro vás a podtitulem Seriózně, spolehlivě a srozumitelně. V minutovém spotu jsou vidět hlavní tváře stanice Terezie Tománková a Markéta Fialová, taky editor Roman Pistorius a řada reportérek a reportérů. Kreativa vznikla inhouse, ve spolupráci s produkcí LightBusters. Zpravodajská stanice Primy s licencí od americké CNN startovala 3. května 2020, v prvním roce fungování dosáhla v obecné cílové skupině diváků starších 15 let podílu na publiku 0,20 %, v roce 2021 pak 0,93 %, v roce 2022 už 1,75 % a v prvním letošním čtvrtletí to byla rovná 2 %. Rekordu ve sledovanosti dosáhla CNN Prima News letos v lednu, kdy díky prezidentským volbám měla share 4,52 %. Zpravodajský web CNNPrima.cz v dubnu podle oficiálního měření NetMonitor přilákal téměř 2,7 milionu uživatelů, dosavadní rekord byl 3,9 milionu. V televizi, na webu a na sociálních sítích Facebook a Instagram celá platforma letos průměrně oslovuje sedm milionů lidí měsíčně. „Patříme mezi nejčtenější zpravodajské weby v Česku. Nyní nás čeká řada velkých výzev, od rozšíření obsahu a nové verze webu, až po implementaci technologií umělé inteligence do workflow redakce. Určitě chceme naplno využít množství kvalitního a exkluzivního videoobsahu a pracovat dále na rozjezdu nových internetových formátů,“ plánuje ředitel online zpravodajství CNN Prima News Tomáš Večeřa.

Samotný claim nepůsobí úplně kreativním dojmem. V propojení se spotem hraje ale skvělou dvouhru. Audiovizuální zpracování je na výborné úrovni. Líbí se mi propojení jak ze studia, tak i z terénu. Zakomponování známých tváří tak jen podtrhuje skvělý dojem. Diváka tak dokáže připoutat a zaujmout.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Zpravodajská stanice se buduje na důvěryhodnosti a ne na nicneříkajících záběrech s omyvatelným komentářem. Pardon, ale tohle tu zdevastovanou pověst, kterou tenhle kanál má, nenapraví ani smykem.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Když si zpravodajci dělají reklamu sami, výsledek je takový… reportážní. Vizuál i claim jsou navíc tak generické, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby nějakou jejich variaci použila konkurenční stanice. Oh, wait!

Jan Pacas (Media Age)

Pokud bych posuzoval tento spot u kterékoliv jiné televize, pravděpodobně bych jej označil za průměrný. Vzhledem k tomu, že se však jedná o televizní kanál provozovaný společností FTV Prima, kde kvalitní práci mnohých redaktorů a redaktorek co do nezávislé žurnalistiky čas od času kontaminují lidé, kteří reprezentují žurnalistiku naopak výrazně závislou (Obzinová, Půr), pak bych u kampaně propagující vyvážené a objektivní zpravodajství vůbec neváhal otevřít diskusi o hranicích klamavé reklamy.

Filip Huněk (Actum Digital)

Seriózní a spolehlivě srozumitelné. Za mě vítěz v duelu s Novou.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Dobře zpracované, nikterak překvapivé...

Tomáš Vacek (Contexto)

„Jsme tu pro vás“ a dalších X sekund omyvatelných výroků jsou klasické mambo jambo. Zní to pěkně, prd to znamená, a hlavně nic to nesděluje ani neslibuje. NKP mediální.

Vilém Rubeš

Je v tom tolik kýžená dynamika, ale nějak se mi zdá, že jsem přehlcena informacemi a záběry. Je to takový stroboskop záběrů a frází.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nic špatně, nic překvapujícího... Za mě klasická upoutávka na zprávy.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Ten voiceover asi napsal robot, a proto z toho moc emoce nestříkaj.

Ondřej Souček

Oceňuji vizuál, který má „quality tv vibe“, ale jinak je to klasické zpravodajské klišé.

Barbora Kalousková (Brainz)

Jenom otázka. Proč „seriózně“? Chápu, je to brandovka, ale určitě umíte tam pod strašnickym krematóriem věci, který by bavily průměrnýho typa, jako jsem já. Přitom třeba turecká CNN měla moc hezkou věc, kdy namontovali na těla zpravodajců hlavy státníků, do pozadí obrázku dali typickej monument z toho státu, a u ruky měly ty politický hlavy mikrofon. Spojili to s heslem Live from the source. Koukněte, jsou toho plný internety. Obama se sluchátkama nebo Putin s chlebníkem. No a pak je tady tohle. Škoda, teda jako škoda, ne Škoda. Chápete.

Petr Laštovka na drátě

Konvenční a seriózní spot. Vizuální část je atraktivně zpracovaná, celkovému vyznění ale ubírá body generický obsah. V rámci komunikačního konceptu postrádám především výrazné sdělení, jinak je spot i celková tonalita komunikace velmi dobře zpracovaná.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

S nárůstem fake news se mediální domy stále častěji potýkají s nedůvěrou ze strany diváků. Je tedy pochopitelné, že se snaží v kampaních prezentovat svoji serióznost. Tonalita je na místě, ale provedení by pomohla gradace ve storytellingu anebo trocha napětí, která by sdělení udělala poutavější pro diváky. Nicméně solidní práce.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Na minutový spot to celkem rychle odsýpalo. Kreativně to žádný výstřel není, ale vzhledem ke claimu Seriózně, spolehlivě a srozumitelně je to zcela adekvátní. Osobně bych věnovala větší důraz na zvukový podkres, který mohl být víc úderný a dodat tomu emoce.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Vypadá to jako Čétéčko. Je to objektivní jako Čétéčko. Je to lidové, jako Čétéčko. Je to investigativní - jako Čétéčko. Takže není moc důvod to sledovat, když koukám Čétéčko. A to mám mezinárodní CNN rád.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Jsme tu pro vás, nudně a dlouze!

Martin Kupka (Better)

Oceňujem, že sa tu vyhrali s technickou a vizuálnom stránkou reklamy, bohužiaľ je to za mňa však príliš a stráca sa mi realistický duch, ktorý by televízne správy mali mať. S Novou si ich ale ľahko zamením.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Taková jako normální, hezky natočená reklama s běžným sdělením, jak jsou všichni profesionální a hezcí. Budu si to pamatovat příští týden? Asi ne.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Vypadá to, že se Prima s Novou navzájem informují, co budou dělat, a sdílejí i kreativu.

Evžen Chlanda (Provident)

5. Žijeme s vámi, uvádějí Televizní noviny nový claim

Zpravodajská relace komerční televize Nova Televizní noviny dostala kampaň na podporu svého nového claimu Žijeme s vámi. Kampaň, která vznikla inhouse, stojí na televizním spotu, doplněna je outdoorovými formáty v Praze a regionech, její součástí je i online, print a sociální sítě. Pro kampaň využívá moderátory Televizních novin, a to jak celou šestici, tak jednotlivé dvojice v závislosti na daném formátu. „Přemýšleli jsme, jak definovat Televizní noviny jednou větou. Nakonec jsme se shodli, že ‚Žijeme s vámi‘ je to pravé, protože nás to přesně vystihuje. Jsme u všech důležitých událostí nejen v hlavním městě a v regionech, ale pokrýváme i zásadní globální dění. Naši reportéři nejen informují, ale jsou neustále mezi lidmi a poslouchají jak jejich problémy a starosti, tak sdílejí jejich chvíle radosti a štěstí. Pro spot využíváme reálné záběry, které naše štáby při své práci v nedávné minulosti natočily,“ popsal Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.

Slogan Žijeme s vámi hraje moc hezky na emoce a lidé s ním dokáží ztotožnit. Volil bych možná jiný hudební podkres. Nova použila jemný tón, který mi více pasuje k celovečernímu filmu nebo nekonečnému seriálu z její produkce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Tohle je v souboji se CNN Prima News plichta 2:2, přičemž všechny góly jsou vlastní. Nova si sice nehraje na důvěryhodnost a serióznost, na druhou stranu do diváků sází jedno slovní klišé za druhým. Možná tu žijí se mnou, ale je mi to šumafuk.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Dvě zpravodajské relace a dvě prakticky totožné reklamy. Co to ukazuje? Relevantní insight a alespoň elementární snaha o diferenciaci se dnes do vysílání neprobojovaly. Spot od Novy je ale přece jen o něco dynamičtější, autentičtější a lépe se v něm daří prodat jednotlivé moderátory. Za mě tedy patří vítězství Nově. I když je to vítězství Pyrrhovo.

Jan Pacas (Media Age)

Vlastně docela sympatický počin. Jsou tam emoce, jasná afinita k cílové skupině a paradoxně i odvaha (ukrajinské vlajky, Petr Pavel či Volodymyr Zelenskyj v kontextu témat jako vítězství a naděje - což, přiznejme si, mnoha divákům TV Nova nemusí být vůbec po chuti). Za mě palec nahoru.

Filip Huněk (Actum Digital)

Kdybych předtím neviděl propagaci CNN Prima News, vlastně bych proti tomu nic neměl. Televizní noviny jsou o poznání rodinnější, ale vzhledem k positioningu TV Nova je to vlastně správně. CNN prostě zvítězila řemeslným zpracováním.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Ne tak dobře zpracované a ještě méně překvapivé ve srovnání se CNN Prima News.

Tomáš Vacek (Contexto)

Klouzci a kluzké fráze. Tak potřebnou nadějí mi je, že časem pochopí, že tohle je plácání prknem o vodu. NKP.

Vilém Rubeš

Oproti CNN Prima mi to přijde takové „čistší“ a přehlednější. A obsahuje to více emocí. Dobrá práce!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Klasická novácká melancholie.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Mně se na tý Nově líbí konzistentní přístup ke stále se zmenšujícímu publiku. Vlastně proč ne. Na co se člověk v dnešnim světě může spolehnout? Aspoň, že večer na něj z televize vykoukne Bohryová s Korantejnkem.

Ondřej Souček

Ještě větší klišé než CNN Prima News.

Barbora Kalousková (Brainz)

Tyjo. Tak to jsou voni, kdo se mnou žije? Všichni? Takový pěkný lidi? Jak se sem do toho družstevního dvě kákáčka vejdeme? A taky musim na družstvu nahlásit počet lidí, abych platil víc za vodpad.

Petr Laštovka na drátě

Obsah není příliš originální a řemeslné zpracování má průměrnou úroveň. Hlavní slogan komunikace, který má pravděpodobně působit obyčejně a upřímně, se příliš neslučuje s vizuálním zpracováním, které naopak působí velmi stylizovaně, až uměle.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Je opravdu škoda, že se v kampani nevyužil potenciál claimu Žijeme s vámi, protože je to velmi zajímavá territory pro emoce, ze které by se dal v kombinaci s autentickými záběry z terénu vytvořit super příběh.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Dvě stanice, dva naprosto odlišné přístupy. Zatímco Prima jede na vlně serióznosti, Nova sází na jistotu, pozitivní emoce a přímou řeč svých hlavních hvězd. Obsahově i kvalitou velmi podobné. Rozdíl bude jen v osobních preferencích diváka. U mě tentokrát vyhrála Prima.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Když říkají, že TN na Nově „přináší tolik potřebnou naději“, musím se usmívat. Nadějeplných momentů ve večerních ohlédnutích Novy moc nenacházím. Takže bych to téma ve voiceoveru ve vší pokoře nepoužíval. Jinak to má větší spád než spot CNN.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Fajn drive a určitě lepší než konkurenční spot. Přesto nic, co by vybočovalo.

Martin Kupka (Better)

Rozhodne lepšie prevedenie ako CNN. Minimálne preto, že vidím reálne zábery, ktoré mi ukazujú, ako TN vyzerajú, a podčiarkujú tak autentickejšieho ducha. Myšlienkovo ale veľmi podobné.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Taková jako normální, hezky natočená reklama číslo 2. Akorát víc pro diváka TV Nova, takže více emocí, méně profesionality. Na tohle si za týden taky rád nevzpomenu.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Vypadá to, že se Prima s Novou navzájem informují, co budou dělat, a sdílejí i kreativu.

Evžen Chlanda (Provident)

