Reklama generovaná umělou inteligencí je trend, který se bez regulace může vymstít

Zatímco o rozmachu umělé inteligence se mluví možná přespříliš, nástup nové éry „syntetické reklamy“, která se na ní zakládá, by si zasloužil pozornosti víc. Jde o reklamy, na kterých se umělá inteligence přímo podílí. Zde jsou tři zajímavé příklady.

Coca-Cola už zhruba před rokem publikovala reklamu, na které spolupracovala se společností OpenAI a pomocí jejího generativního obrazového modelu DALL-E2 a technologie ChatGPT oživila některá z nejznámějších uměleckých děl světa.

Automobilka Volkswagen se svou reklamou dotkla srdcí mnoha lidí v Brazílii, když díky využití softwaru pro deepfakes nahradil obličej herečky, aby to vypadalo, že legendární brazilská zpěvačka Elis Regina Carvalho Costa, která zemřela před více než 40 lety, vstala z mrtvých a předvádí svůj hit Como Nossos Pais z roku 1976 v duetu se svou dcerou, zatímco řídí minibus VW.

Deepfake vzniknuvší pomocí umělé inteligence využil ve své kampani i francouzský mobilní operátor Orange. Upozornil v ní na sexismus ve fotbale a vyjádřil podporu francouzskému ženskému národnímu týmu.

Manipulace v reklamě není nic nového. Make-up, světla, dobrý střih – to vše a nejen to bylo v analogové éře součástí řemesla. Po digitální éře plné speciálních počítačových efektů a Photoshopu se teď dostáváme do syntetické éry, pro kterou jsou charakteristické deepfakes, umělá inteligence a strojové učení.

Inzerenti a reklamní agentury vycítili příležitost – syntetická reklama může být nejen prostředkem pro tvorbu kreativ, ale také zlatou žílou. Podle dostupných výzkumů to vypadá, že správné využití syntetických digitálních technologií může reklamu učinit přesvědčivější.

Například kosmetická značky Maybeline či módní značka Jacquemus nedávno posunuly hranice týkající se falešné venkovní reklamy na platformách, jako jsou Instagram a TikTok. Obě značky přitom ve svých kampaních diváky provokují se toutéž otázkou: je to skutečné, nebo ne?

Zvědavost podněcuje k virálnímu obsahu, jak se ukázalo například v případě reklamy Dynamite Surfer od Quiksilveru, která vyšla v roce 2007. Ta měla více než 20 milionů zhlédnutí, a stala se tak jednou z prvních virálních kampaní vůbec.

Značky v syntetické reklamě spatřily příležitost k vynalézavosti. Ne že by to nemělo svou hodnotu, přesto bychom měli včas vyžadovat přísná pravidla, aby byla syntetická reklama využívána zodpovědně s cílem zajistit spotřebitelům ochranu. Rizika deepfakes, fake news, dezinformací, poškozování pověsti – zkrátka potenciál manipulace a způsobení škody je reálný. Všechny systémy umělé inteligence s sebou nesou riziko zneužití, a to třeba i jen v podprahové formě.

Pro představu uvedu několik otázek, na které je v případě syntetické reklamy nutné hledat odpověď:

je správné používat podobiznu slavného člověka, který už nežije a nemůže s jejím použitím souhlasit?

odkud pochází zdrojový materiál, který model umělé inteligence používá, kdo je jeho vlastníkem a existují nějaké autorsko-právní a jiná právní úskalí?

byla umělá inteligence vyškolena na souborech dat předpojatých z hlediska pohlaví a rasy a jak jsou tyto předpojatosti řešeny, aby se minimalizovaly předsudky a diskriminace?

mohly by reklamy potenciálně způsobit, že si někteří lidé budou plést fikci s realitou, zejména u mladších dětí a dospívajících?

budou spotřebitelé stále schopni činit informovaná rozhodnutí, když bude realita zkreslená?

budou spotřebitelé stále schopni důvěřovat značkám, pokud nebude patrný rozdíl mezi skutečností a napodobeninou?

Je zřejmé, že oblast syntetické reklamy se rychle vyvíjí. Analytická společnost Gartner očekává, že zatímco v roce 2022 byla 2 % marketingových sdělení generováno synteticky, do roku 2025 by to mělo být až 30 %.

A to je řeč pouze o jednom z nesčetného množství střípků mozaiky nepříliš vzdálené budoucnosti – umělá inteligence a její syntetické technologie pronikají do nepřeberného množství oblastí, což vede k tomu, že zakrátko budeme obývat virtuální pohlcující světy odpojené od toho reálného. Možná si vzpomenete na film Stevena Spielberga Ready Player One z roku 2018, kde lidé používají virtuální realitu, aby unikli skutečnému světu.

Společnost Meta Marka Zuckerberga utratila miliardy dolarů ve snaze utvářet, budovat a popularizovat své metaverzum. Tim Cook ze společnosti Apple je přesvědčen, že budeme chtít nosit na hlavách soupravu Apple Vision Pro a hrát si ve virtuálním – nebo, jak Apple říká, „prostorovém“ – světě. Herní světy Roblox, Minecraft a Fortnite dokazují, že o takové světy, pokud jsou vhodně provedené, je zájem.

Jenže co když v budoucnu už nebudeme schopni rozlišit, co je skutečné a co umělé? Změní se význam toho, co vidíme a čemu věříme? Vede syntetická reklama k falešnému či vylepšenému zážitku? Jsme o krok blíže k životu ve skutečném Matrixu? Možná, že otázka „je to skutečné?“ už nebude důležitá, protože budeme žít ve světě smíšené reality.

Mám obavu, aby syntetická reklama byla využívána odpovědně, a ne pouze pro vykořisťování lidí a zisk korporací. Myslím, že mé obavy jsou opodstatněné – stačí se podívat na to, jaké negativní důsledky má překotný vývoj sociálních médií posledního desetiletí.

