„Reklama i pro boomery.“ V Katovně to vyhrál Seznam s Nekonečným příběhem

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 44. týden 2023 Triad Prague: Nekonečný Seznam (60 %)

značka, klient: Seznam.cz WMC Grey: PRE Proud Eko (57 %)

značka: PRE, klient: Pražská energetika Brainz Disruptive: Budeš nám chybět (54 %)

značka, klient: Správa železnic Martin Papesch Huleja: Narazit může každý (51 %)

značka, klient: Diakonie Praha Rapové spoty na Spotify (39 %)

Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 21 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Nekonečný Seznam se psem z Nekonečného příběhu

Nekonečně zábavný, nekonečně inspirativní, nekonečně užitečný – zkrátka nekonečný. To je hlavní sdělení brandové kampaně české internetové jedničky, která byla k vidění a slyšení od půli července do konce září. Využila většinu mediatypů – televizi, rádio, print, online, spoty na Spotify a v kinech sítě CineStar. Na kampani se kromě interního kreativního týmu Seznamu podílely i agentury Triad a postprodukční studio Nice! Hrdinou kampaně se stal pes, kterého lidé už roky vnímají jako symbol Seznamu. Psí maskot se nově výrazněji zapojuje do komunikace Seznamu a propíše se do většiny jejích služeb i komunikačních kanálů. „Technologie v Seznamu se neustále vyvíjí. I proto vznikl realistický digitální model psa, který více odráží technologický základ firmy. Navíc bude nově interagovat s uživatelem na domovské stránce a postupně by se měl i nadále vylepšovat,“ uvedl Marek Řípa, senior brand & media manager Seznam.cz.

„Hledali jsme nový dlouhodobý komunikační koncept nejen pro Seznam, ale i všechny jeho přidružené brandy, který by oslovil zejména naše light a medium uživatele. Chceme jim ukázat, v čem je naše největší síla a hodnota – jsme jejich parťákem do (ne)pohody, na kterého je spoleh a který za všech okolností dokáže nabídnout řešení. Ať už v podobě informačního servisu, zábavy, online nakupování či nejrůznějších tipů na různorodé aktivity,“ uvádí také Řípa. Právě koncept nekonečných možností a využití široké nabídky služeb v portfoliu Seznam.cz se stal vítězným nápadem, se kterým přišla agentura Triad. „Přesně vystihli to, v čem vidíme naši největší hodnotu. Nekonečno odkazuje i na jednu z našich služeb – nekonečný Seznam.cz Newsfeed – a umocňuje ho i hudební podkres, pro který jsme zvolili skladbu z filmu Nekonečný příběh,“ doplňuje Řípa. „Náš kreativní koncept vyšel z faktu, že Seznam.cz je skutečně nekonečný, protože nemá žádnou patičku, což je v jistém ohledu zajímavé,“ podotýká kreativní ředitel Triadu Richard Axell. „Výběr písně Neverending Story coby nosného assetu kampaně není náhoda. Z výzkumů System1 víme, že pocit nostalgie je jeden z nejsilnějších kreativních odlišovačů reklamy, který dělá rozdíl v zapamatování sdělení. Zároveň v české reklamě není využití světoznámé hudby v roli podtrhnutí sdělení až tak časté,“ dodává strategický ředitel Triadu Adam Špina.

Noaco. Tak jsem neobjektivní arogantní jeliman. Ale Bastienem to u mě Seznam vyhrál na celý čáře. Cituju Nekonečnej příběh i v němčině, když budete chtít. Když ho miluješ, není co řešit. Mají to u mě za kiliána. A prosim vás, taky gratuluju Triadu, páč Nekonečňák jsem svejm klientům už taky párkrát nabízel, ale většinou jsem pohořel. Jo a danke. Ende.

Petr Laštovka na drátě

Ono té kampani vlastně nelze nic moc vytknout. Seznam to na českém trhu dělá excelentně, digitální pes je ťuťu, cílová skupina si bude chrochtat blahem, a to myslím v tom nejlepším smyslu. Na druhou stranu mám pocit, že navzdory neskonale většímu budgetu, který má Seznam k dispozici, jejich kampaň v tomto týdnu nad ostatními nikterak výrazně nevyčnívá.

Filip Huněk (Actum Digital)

S tímhle songem prostě nemůžete netrefit cíl. Mě jste dostali. Falco jede! Mimochodem –⁠ mám radost, že když jsme v agentuře Saatchi & Saatchi před mnoha lety (možná tak deseti?) vybírali hlas, který bude namlouvat reklamy Seznamu, očividně jsme vybrali dobře.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Artaxi! Nevím, proč mi Seznam musí připomínat smutky z dětství. Zřejmě proto, že demograficky patřím do zvolených cílových skupin. Takže můžu ocenit nejen super kreativní koncept, ale i to, že svým sdělením přesně popisuje šíři sítě Seznamu. A nakonec můžu ocenit i přihlášku do Katovny, ve které jsou odhaleny výsledky kampaně!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Seznam využíva karty, ktoré má k dispozícií. Pes ide s dobou, no napriek tomu si v sebe drží jasný prvok nostalgie, ktorú brand v sebe má. Nie som si ale istá, nakoľko claim „nekonečný“ dostatočne podtrhuje unikátnosť Seznamu, skôr mám pocit, že je tomu naopak.

Alžbeta Gburíková (Gen)

No a pak že to nejde. Reklama i pro boomery. Nekonečný příběh z roku 1984. Mě to baví, jak si ten pes tak letí. Chápu a rozumím. Jen tedy mladší synek zamumlal něco jako wtf. Ale on je zoomer, takže cajk.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Krasty se vrací! Mezi námi: jinak to dopadnout ani nemohlo, ne?

Michal Novák (Czech Promotion)

Ten film je z roku 1984 –⁠ a ta reklama vypadá, že taky. Sázka na bezpečnou nudu. Mimochodem nekonečně zábavné je to jako četba jízdního řádu petřínské lanovky. To se leader nemůže trochu rozšoupnout? NKP.

Vilém Rubeš

Proč se ten váš pejsánek nezměnil ve Falca z Nekonečnýho příběhu? Chápu, Falco nemá tak výstavní mordu, ale koncepčně by se hodil.

Ondřej Souček

Podle jedné definice je kreativita schopností šikovně spojit existující prvky do nového tvaru. Podle jiné reklamní pravdy prý zas tendr často vyhraje trefný slogan. Tady se zjevně povedlo obojí! Máte už léta psíka, jste masová populární značka a pro mnohé jste vstupní brána do nekonečného světa internetu. Těším se na další kampaně a exekuce, protože platforma „nekonečna“ mi přijde potentní. Třeba i pro odborné cílovky či náborové kampaně a podobně.

Petr Bucha (Accenture Song)

Hezký nápad, jen si říkám, kolik lidí z mladší generace ještě zná Nekonečný příběh. Osobně mi to ale přijde super. Baví mě kreativní práce s maskotem i claimem a jejich kontinuální používání. Konečně se nějaká značka nerebranduje každé tři roky a udržuje brand identity.

Barbora Kalousková (Brainz)

Pejsek je roztomilý a bylo by hezké mu dát nějaký charakter/osobnost, aby divák lépe pochopil, proč vůbec existuje a jaká je jeho role ve vztahu k „nekonečnému“ konceptu.

Amila Hrustić

Limahl je prostě pořád lepší než Machálková, jinak nevím co víc bych si z toho měl odnést...

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Seznam je pro starý, takže by mohla tahle nekonečně nostalgická kampaň fungovat dobře.

Jan Pacas (Media Age)

Můžu potvrdit, že nostalgii spot vyvolal. Zábavný je, a i když neříká nic nového, věřím, že zafunguje, jak bylo zamýšleno.

Markéta Tomanová (WOO)

Moc to nestálo a zaujme to... v pohodě.

Tomáš Vacek (Contexto)

Yes! Po všech těch miminkách má Seznam konečně fresh a zábavnou kampaň. Lítající pes, taková blbost, ale jak to funguje. A trocha hudební nostalgie tomu dala třešničku na dortu.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Výsledky to splnilo, a to je asi hlavní! Hravé, milé, hezky zpracované. Koncept jednoduchý, dává mi smysl.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Pozitivní, dynamické, přátelské. Podle nových výzkumů neznamenají klasické psí oči vinu, nýbrž strach. Seznam.cz se ale obávat nemusí, pozice nejlepšího přítele člověka mu v reklamě svědčí a zafunguje to.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Mně se víc líbil ten živej pejsek. 3D model vypadá hodně kvalitně, ale pořád je to jen model a jak to podle Seznamu přidává na technologické image, tak to ubírá na lidskosti. Na mladší cílovku to ale možná fungovat bude. Hudba za mě super, ta písnička je hodně profláklá a hezky vyjadřuje to, co Seznam chce. Ale znají tuhle hudbu i mladý?

Václav Hruška (GroupM Nexus)

2. PRE akcentuje environmentální úzkost

Agentura WMC Grey v další kampani pro Pražskou energetiku přitlačila na kreativu. Nové spoty a vizuály, které tvůrci označují za surreální, propagují lokálně vyráběnou, plně obnovitelnou energii, tedy tarif PRE Proud Eko. „V kreativě jsme se zaměřili na takzvanou enviromentální úzkost, kterou, přiznám se, sám trpím. Nechtěli jsme citově vydírat, ale podívat se na tento problém s lehkostí,“ uvádí kreativní ředitel WMC Grey David Suda. „PRE Proud Eko má jednoznačný přesah nad rámec obyčejné elektřiny a užívání tohoto produktu je podporou změny, abychom se v Česku přehoupli do situace, kdy ekologická česká elektřina bude standard. Bohužel tomu zatím tak není. Musíme proto podporovat, až skoro hýčkat tento unikátní produkt,“ prohlašuje Viktor Procházka, head of strategic marketing PRE. „Jestli přispěje kampaň i k tomu, že si příště koupíte kafe do svého hrnku, a ne jednorázového kelímku, nebo si třeba odpustíte triko za pár kaček, tak i to bude pro mě výhra.“ Nosnou myšlenkou komunikace je Tlačí vás svědomí?: „Cílí na lidi, kterým příroda není lhostejná, chtějí jí pomoci, ale třeba nevědí, co mají udělat, aby to mělo správný efekt, a občas cítí tíhu celé své uhlíkové stopy. Pro ně je PRE Proud Eko ideální volba, protože tím šetří emise, ale nemusí vůbec rezignovat na moderní život. A právě jim je určena kampaň, která by jim i přírodě měla ulevit,“ popisuje agentura. Kromě citylightů vznikly i klasičtější formáty pro out-of-home, online a také série rádiových spotů na pomezí krátkých skečů.

Tlačíme se na sklo! Originální. Akorát že vůbec, jak by řek Mikýř. To musí mrzet i klienty i agošku, že máte ale úplně stejný řešení, který tenhle tejden předvedl někdo pro úplně jinej produkt. Medituju s váma. Vytrvejte.

Petr Laštovka na drátě

Nápad super a ještě lepší provedení. Cílová skupina to tady dostává rovnou na komoru srdeční, což je v tomto případě rozhodně kompliment. Kvalitně odvedená práce, well done.

Filip Huněk (Actum Digital)

Přiznávám, že když jsem poprvé na CLV narazila v metru na Budějovické, skoro jsem až povyskočila leknutím a chtěla jsem volat policii, že v reklamním nosiči je mrtvá žena. I v tomto případě jsme svědky doslovnosti, ale na druhou stranu je ztvárnění natolik impozantní, že si o tom všem zkrátka nemůžete myslet nic. Prostě vás to trkne a donutí aspoň na pár vteřin přemýšlet o tom, jestli svědomí náhodou netlačí i vás (tlačí). A to je asi účel.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Spojení motivů konzumní společnosti a environmentálního žalu do jednoho vizuálu, který jasně říká „kup si odpustek u PRE“. A taky spojení správně vymyšleného produktu s geniálně jednoduchou komunikací.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Ok, tohle je rozhodně výrazné a hezky nápadité. Chápu kelímky, chápu fast fashion a propojení s ekologií, ale trochu mi uniká propojení s eko energií.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Návod na to, ako komunikáciu zdestilovať do jednej jasnej myšlienky a následne to výborne exekučne vykraftovať. Za mňa jasný víťaz!

Alžbeta Gburíková (Gen)

Tvář na skle, jako u Diakonie. Stane se. (Je lepší, když se to potká v jednom týdnu. Prostě náhoda. Kdyby byl měsíc rozdíl, tak by se řešilo, kdo to od koho okopčil.) Jestli jsem „přečetl“ dobře propozici, tak s eko proudem si „vyperete“ svědomí, za ty kelímky na kafe s sebou. Dobrý insight, žádné eko-ezo blouznění. Fér. Jen jsem tedy nepochopil, proč je exekuce jako animace od umělé inteligence. Pro mne to CLV funguje líp.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jak často se v jedné Katovně sejdou dvě kampaně s obličejem na skle? Vyzdvihnul bych kreativní práci s mediálními nosiči a vůbec, v kontextu té nudy, kterou vidíme v komunikaci ostatních elektrikářů (snad kromě E.onu s Marthou Issovou, kde ale nikdo nechytil, že je to na E.on), je tohle příjemná změna. Navíc je to v souladu s dlouhodobým positioningem značky.

Michal Novák (Czech Promotion)

Tak trochu se bojím, že spotřebitele tlačí leccos, ale víra v to, že mi do zásuvky doteče zelená elektřina, to tak často nebude. Zadavatel se jistě pochválí, jak je udržitelný, lidi to milosrdně nepochopí nebo vytěsní. NKP.

Vilém Rubeš

Neni to doslovný, je tam jenom taková kreativní nápověda. A vizuál? Špičkovej.

Ondřej Souček

Ty krátké spotíky na mě působí tak nějak uměle. Ale možná je to u tématu plastu či fast fashion vlastně na místě. CLV vypadá z doprovodného materiálu zajímavě. A zaslechl jsem i radiospot, který z reklamního bloku docela vystupoval. Takže dobrá práce – pro dobrou věc!

Petr Bucha (Accenture Song)

Kampaň jsem viděla poprvé v metru a myslela jsem si, že je to promo nějakého sekáče. Je to strašně „přes ruku“ a nepochopitelné na první dobrou. Nápad fajn, ale jestli to bude mít nějaký dopad, nevím.

Barbora Kalousková (Brainz)

Pěkné fotky a retuše ve statických formátech! Nápad jasně ilustruje benefit produktu, ale nejsem si jistá, zda může ovlivnit chování zákazníků až tak, jak je napsáno v popisu kampaně.

Amila Hrustić

Žádný zázrak, popisné, plagiát Diakonie (ale možná, že to bylo naopak). Pocit, že jsem zahrabán kelímky a zachrání mě eko proud, je osvobozující.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Vizuálně super (a na CLV zvlášť), ale ta message, co čtu mezi řádky, mě hrozně irituje. Kašleš na životní prostředí? Na, tady máš odpustek.

Jan Pacas (Media Age)

Jednoduché sdělení a opravdu skvělá exekuce. Za mě super.

Markéta Tomanová (WOO)

Hezky zpracovaná kampaň, která zaujme. Palec nahoru.

Tomáš Vacek (Contexto)

Aha?! Zpracování se mi líbí, konečně CLV s nápadem! Nicméně jsem skeptická k tomu, že si lidé zapamatují, respektive v prvním kroku uvědomí, že je to kampaň na energie, v druhém udělají akci, která je použita jako CTA, popřípadě vymění kelímek za hrnek. Mám z toho trochu pocit „kreativního udržitelného mišmaše“. Speciálně u této kampaně by mě zajímaly výsledky. Třeba se pletu.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Vizuálně se mi to líbí. Jen se nemůžu zbavit pocitu, že spíš než „environmentální úzkost“ kreativa vykresluje „environmentální alibismus“. Aneb jak si odškrtnout svojí kontribuci k udržitelnosti, i když mi to je v ostatních aspektech života tak trochu jedno.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Environmentální úzkost? Originální, neokoukané. Líbí se mi základní nápad, kreativně se s tím ale možná dalo ještě více pracovat.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Životní prostředí se snažím v rámci možností šetřit, ale tahle úzkost mě zatím nedohnala. Možná to je potom případ pro Diakonii, i vizuálně si jsou ty kampaně docela blízko. To zaměření mi přijde dost úzký. Neznám data, ale očekával bych, že skupina lidí s takovou úzkostí bude docela malá. Spíš bych si dokázal představit silnější focus na benefity eko energie a přesvědčení i lidí, co nejsou tak vyhrocený. Takhle to taky trochu vypadá, že když si koupím eko energii, tak už můžu mít svědomí čistý.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

3. Správa železnic pokračuje v osvětové kampani

Státní organizace Správa železnic v rámci své snahy o zvyšování povědomí o rizicích spojených s chováním poblíž železnice představila druhou fázi bezpečnostní kampaně Budeš nám chybět, s cílem upozornit na rizika neopatrnosti v okolí kolejí a tím snížit počet incidentů na české železnici. Tváří projektu je herečka Linda Rybová. Partnerem kampaně jsou České dráhy, Drážní úřad a Ministerstvo dopravy ČR. Kampaň běží na internetu, v televizi i na velkoformátových billboardech. Vznikla microsite Budešnámchybět.cz. Se začátkem školního roku Správa železnic rozšířila své osvětové aktivity pro nejmladší ročníky škol o bezpečnostní workshopy. Devadesátiminutový program zahrnuje besedu s drážními hasiči, bezpečnostní kvíz i kreativní úkoly s důrazem na rozšíření povědomí o železnici a také rizicích spojených s neopatrností. Správa železnic pracuje rovněž na přípravě speciálních výukových materiálů pro děti z prvního stupně základních škol a předškoláky. Na kampani spolupracuje kreativní studio Brainz Disruptive, které společně se Správou železnic vymyslelo koncept kampaně. Ve finální fázi se postaralo o produkci veškerých kampaňových formátů, o grafickou úpravu reklamních produktů i o microsite projektu.

Hele, mně se líbí to zpracování, jako craft, víš. Ale jinak se vážně ptám, kolik z těch 238 duší skončilo pod vlakem úmyslně? Jestli by nebylo lepší tuhle kampaň spojit s tou Diakonii, která nabízí pomoc v krizi, kvůli který třeba někdo skáče pod vlak. Tak příště spojte síly, simvás. Má to smysl!

Petr Laštovka na drátě

Prázdnota osamělých židlí. Někdy stačí málo, a urodí se kampaň, která je nejen myšlenkou, ale i estetickou stránkou jednoznačně na palec nahoru. Kreativní, úderné a trochu děsivé.

Filip Huněk (Actum Digital)

Všechno je tu vlastně správně. Symbol v podobě prázdné židle, emoce podpořené čísly, srdceryvný výraz oblíbené herečky. I tak se nemůžu ubránit dojmu, že všechno jsme už mockrát viděli. Ale samozřejmě – dávejte na sebe pozor.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Samostatné židle ve mně evokují spíše ztrátu kolegy v práci. Nebylo by silnější ukázat citlivější místa, kde si ztrátu představíme o to výrazněji? Dětský koutek, z poloviny rozestlaná dvojpostel, prázdné místo u jídelního stolu...

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Hezké, silné. Víc než samotný spot se mi ale líbí zpracování bezpečnostních zásad na webu. Z kombinace animací a reálných záběrů jsem měl husí kůži.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Po chrbte mi prebehol mráz. A prvou myšlienkou je „snáď na to rýchlo zabudnem“. A toho by som sa pri takto negatívne ladených kampaní vždy bála.

Alžbeta Gburíková (Gen)

V obecné rovině: takhle by měla vypadat komunikace státní organizace/firmy, když se snaží řešit vážný problém ve společnosti. Profesionální práce. Jen tedy kreativní idea postavená na prázdné židli je už přece jen poněkud oběhaná. Ale na Česko dobré.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Silný, čistý, hezky uchopený. Trochu na způsob 13 minut. Třeba to zvedne debatu i o druhé straně mince, tedy velkém množství tristně zabezpečených přejezdů.

Michal Novák (Czech Promotion)

Proč se proboha při závažných sděleních musíme hned naladit na pohřebně staticky jímavý styl? „Budeš nám chybět“ –⁠ taková krásná lajna, z té by se dalo vyjít. Co by z toho vytloukli Britové! Pamatujete si na zpívající rodinku o tom, že opilý řidič je asshole, nebo na sestřih idiotů, co vyjedou na silnice s vraky a blbě upevněnými náklady („nikdy nevíš, co je za zatáčkou“)? Zase –⁠ skoro všechno správně –⁠ a přitom očekávatelně a můžete to předřikávat. Ale zase udělaný je to hezky, tak jako návštěva ve filharmonii.

Vilém Rubeš

A pokud z nás budou padat takovýhle reklamy, můžem to celý přenechat umělý inteligenci. Tahle kreativa se dá přetvořit snadno na kampaň proti kouření, bezpečnost na silnicích, alkoholismus, nadměrné konzumaci masa, cukru, soli a podobně. Po všech tady zbude prázdná židle.

Ondřej Souček

Nejsem si jistý, zda souhrnné číslo + opuštěné židle objížděče závor zastaví. Možná se v přemýšlení mělo popojet o kousek dál. (Míněno metaforicky, nemyslím ukázat nehodu.) Ono udělat slušnou reklamu pro charitu není těžké. Ovšem udělat skvělou sakra jo...

Petr Bucha (Accenture Song)

238 je hodně. Strašně moc. Možná by sdělení bylo ještě působivější, kdyby se více pracovalo s celkovým počtem, jako například u kampaně Change the Ref – The Lost Class.

Amila Hrustić

Nabízí se srovnání s kampaní 13 minut Besipu, ale opravdu jen nabízí. Jen nuda, a přes to vlak nejede.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Standardní preventivní kampaň. Emoci předá, a to asi stačí.

Jan Pacas (Media Age)

Tohle je nepochybně důležité téma, a je dobře, že se o něm mluví. Ale od prázdných židlí k lidem, kteří zemřeli kvůli neopatrnosti na železnici, je hrozně daleko. A čím víc se toho musí vysvětlovat, tím víc pozornosti se po cestě ztratí.

Markéta Tomanová (WOO)

Vizuálně hezké, ale jinak typická kampaň na takovéto téma. Myslím, že už jsem to viděli aspoň stokrát.

Tomáš Vacek (Contexto)

Přišli. Zandali emoční micdrop. Odešli. Skvěle zpracováno. V některých případech není potřeba do detailu rozebírat, co se povedlo. A tohle je prostě jeden z nich.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Brutální, ale asi je to potřeba.. Jasná message, plno emocí. Skvělá práce!

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Nenadchne, neurazí. Taková tradiční komunikační záležitost, která má společnosti připomenout zbytečná rizika. Zpracováním kreativně a řemeslně průměr, ale z hlediska tématu se každý informovaný počítá.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Docela drsná záležitost, hlavně ty příběhy na webu. Doufám, že to bude fungovat hlavně na rodiče a ty se to budou snažit předat svým dětem, které si ještě naplno neuvědomují rizika. Celkově pěkně zpracované, vyzdvihnout musím především web s ukázkama a kvízem.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

4. Frühlingová propaguje SOS centrum Diakonie Praha

Pražská Diakonie Českobratrské církve evangelické uvádí podzimní kampaň Narazit může každý. Poskytovatel sociálních služeb v ní zdůrazňuje, že není ostuda požádat o odbornou pomoc. Iniciativa vznikla s cílem rozšířit povědomí o dostupných možnostech krizové pomoci a poskytnout podporu těm, kteří se ocitnou ve složitých životních situacích. Hlasem a tváří kampaně se stala zpěvačka a moderátorka Iva Frühlingová, která má sama se službami krizové pomoci zkušenost: po porodu syna trpěla panickými ataky, které ji pomohla překonat až odborná pomoc. Diakonie Praha chce svou kampaní veřejnost upozornit, že krize mohou postihnout každého, bez ohledu na věk, pohlaví či sociální status. „Skrze pět protagonistů se snažíme oslovit co nejširší spektrum veřejnosti. Do našeho SOS centra jsou vítáni dospělí, senioři i děti od 11 let. Proto je naše kampaň postavena na pěti různých příbězích, z nichž každý reprezentuje určitou skupinu našich klientů,“ popisuje Martin Pešek, vedoucí SOS centra Diakonie Praha. Příběhy protagonistů popisuje web. Kampaň samotná využívá reklamních ploch v pražském metru, v online prostředí pak na sociálních sítích. Kreativu kampaně i režii spotů zajistil Martin Papesch Huleja. „SOS centrum je jednou z nejdéle fungujících služeb Diakonie Praha. Ročně jeho služby vyhledá průměrně 1.300 lidí. V Praze je podobných služeb výrazný nedostatek a situace je podobná i ve zbytku Česka. V příštím roce se nám snad podaří krizovou pomoc rozšířit ještě o terénní službu, která bude schopná poskytnout krizovou pomoc přímo u klientů bez nutnosti kamkoliv docházet. Diakonie Praha tak bude nabízet pomoc ještě víc lidem v tíživé životní situaci,“ říká Renata Chmelová, ředitelka Diakonie Praha.

To je pěkná věc, sestry a bratři. Hlavně tady v tomhle případě se mně líbí to dutý naražení na sklo. Kde jsem to tenhle tejden už viděl? Ale přesně tak mě bolí krize. Takže gut. Ale protože jsem podobný zadání dělal pro jinýho klienta, vím, že lidi nechtějí vidět většinou takovouhle strašnou depkoidní věc, tak jsme to zkusili jinak. Ale možná na to přijdete v Diakonii taky.

Petr Laštovka na drátě

Dobrá kampaň pro dobrou věc. Já tady budu asi trochu zaujatý, protože mám k nezisku celkově blízko. Navíc kampaně na neziskové aktivity jsou obecně pro publikum málo sexy, a je těžké v dnešní uspěchané době vytvořit kampaň, která by nebyla vlezlá, a přitom jasně doručila message, kam má. A tady se to Diakonii Praha rozhodně povedlo.

Filip Huněk (Actum Digital)

Rozhodně jde o společensky prospěšnou kampaň, o tom žádná. A není vůbec špatná: je jednoduchá a myšlenku doručí. Domnívám se ale, že tak trochu narazila na svou doslovnost.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

SOS linka mi přijde jako dost vážné téma na to, aby se u něj tvůrci dopouštěli vizuálního punu. Daleko silnější sdělení je, že volat může každý, kdo neví, jak dál. Pokud by se toto stalo srdcem spotu a vizuálů, zvýšila by se šance, že začnou na linku volat i lidé, kteří by se předtím neodvážili.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Dávám body za texty a za nápad s vizuálem, ale video by mohlo být kratší. Je to takové... utahané. Nebo je to styl, který cílovka v danou chvíli potřebuje? Nevím.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Jasné, uderné a čisté. Tak si predstavujem komunikáciu na dané téma. S pokorou a úprimne.

Alžbeta Gburíková (Gen)

To je tak, když se kampaň s dobrou kreativní myšlenkou v jednom týdnu potká s kampaní s úplně stejnou kreativní myšlenkou z jiné kategorie... To je pech. Ale po čase zase fakt hezká pro-bono kampaň, která má v sobě víc, než „jen“ dobrý účel.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Narazit na opravdu dobrou kampaň může každý. Ale neděje se to často. Tady se to povedlo. Líbí se mi využití person i výstižná vizualizace. Tahle kampaň jde pragmaticky po hlavní myšlence, až by člověk řekl, že není kreativní. Já bych řekl –⁠ naopak.

Michal Novák (Czech Promotion)

Všechno správně –⁠ a přitom skoro všechno nějak blbě. Asi jako když Nancy Reagan vysvětlovala, že stačí říct ne. Důvěryhodná osobnost, správná slova, ale říká se tomu oživlý brief. Bez zkratky, dramatu, zapamatovatelného čucu. To naražení do skla jím není. Na konci už jsem málem zapomněl, jak to začalo. A když si vzpomenu na chvíle, kdy jsem byl hodně hpodně cílovkou, tohle by mě minulo jak autobus do Čimelic... Statické vizuály lepší –⁠ a za to jsou body.

Vilém Rubeš

Já chci víc. Vizualizace nárazu mi nestačí.

Ondřej Souček

Důležité téma. V mých očích ale hlavní myšlenka nárazu – respektive její ztvárnění – téma trochu shazuje. Body navíc oproti druhé reklamě pro charitu v dnešním výběru bych dal za poctivé rozpracování do více situací, v nichž se může najít více klientů této služby.

Petr Bucha (Accenture Song)

Hezký námět, který pracuje s běžnými problémy, se kterými se dokáže snad každý ztotožnit. Formátově běžná „neziskovková“ kampaň. Cením práci s ambasadorkou, která má sama zkušenost s úzkostnou poruchou a není to tak jen „náhodná známá tvář“, která přiláká pozornost.

Barbora Kalousková (Brainz)

Je to důležité téma a chápu, že je těžké najít správnou tonalitu. Vybraná vizuální dramatizace „překážek“ na mě bohužel působí nepatřičně, tím, že je místy až bizarní/vtipná, což ubírá na vážnosti sdělení. Myslím, že je velký prostor pro posunutí kreativní myšlenky trochu dál od briefu a pro zlepšení kvality produkce.

Amila Hrustić

Žádný zázrak, popisné, plagiát PRE (ale možná, že to bylo naopak). Každopádně když to pomůže aspoň jednomu člověku, pak to splnilo svůj bohulibý účel.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Zdá se, že éterem krouží jen omezený počet kreativních myšlenek a občas jedna sedne na dva týmy zároveň. A tak máme v Katovně duo reklam s „awkward“ rozpláclými obličeji. Hodí se to k závažným tématům, jako je odchod nejbližšího nebo kyberšikana? Já vám nevím. Vlastně vím. Bohužel nehodí.

Jan Pacas (Media Age)

Nemůžu si pomoct, ale metafora nárazu mi tady nefunguje. Jednak jsou životní situace, které kampaň popisuje, daleko víc než jen bariéra, a na fotkách a ve videu potom groteskně rozplácnutý obličej brání zachytit jakoukoli emoci. U kampaně na tak důležitou službu je to trochu škoda.

Markéta Tomanová (WOO)

Celkem hezký vizuálně zajímavý nápad, čisté zpracování, dobrý insight... dobrá kampaň.

Tomáš Vacek (Contexto)

Vážná témata nepotřebují „kreativní cukrbliky“ okolo. V tomto případě si myslím, že jednoduchost a přímost v uchopení poslání v kampani je tím správným krokem.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Emotivní sdělení.. Důležitá práce, zvlášť v dnešní době. Kampaň má všechny podstatné prvky, to znamená vím koho se snaží oslovit, jaké bariéry bourat a jaký je call to action. Za mě povedené a potřebné!

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Zaujala mě kreativa, vizuálně nápadité a jednoduché. Hodnotím pozitivně, za mě palec nahoru.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Kampaň mi přijde dobrá, vizuálně to funguje a sdělení je jasné. Věřím, že někoho může přesvědčit o tom, že je lepší si říct o pomoc. Pak přichází ta druhá část a to je praxe. Lákáme lidi, aby se hlásili, ale zároveň odborné péče je nedostatek. Takže z toho mi spíš vychází, že potřebujeme víc terapeutů. Nebo v Diakonii mají kapacitu dostatečnou? V tom nemám úplně jasno. Asi by bylo pak blbý, když na pomoc budu půl roku čekat. A pak je tady web –⁠ přehlednost není dobrá, najít konverzní tlačítka dá zabrat, takže být v krizi, tak tady si ji ještě prohloubím, protože se nejspíš nedokážu k té pomoci proklikat.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

5. Rap na Spotify oslovují mladé uchazeče o práci

JenPráce.cz, třetí největší pracovní portál v Česku, uvedl kampaň v podobě rapových spotů na platformě Spotify. Spoty vznikly ve spolupráci s českým tvůrcem Miroslavem Konečným alias Jayk3M, který působí na hudební scéně 15 let. Rapové reklamní spoty mají 30 sekund a jejich cílem je zaujmout a oslovit mladou generaci uchazečů o práci, jimž komunikaci přizpůsobila. Kampaň běží od poloviny října do poloviny listopadu. Rappera přitom klient od začátku září hledal běžným pracovním inzerátem na sociálních sítích. „Jsme firma mladá duchem i personálním složením. Právě proto jsme se snažili najít neotřelou formu pro oslovení kandidátů na trhu práce,“ uvádí Anna Kevorkyan, šéfka JenPráce.cz.

Konzervativní odvětví pracovního trhu se Jenpráce.cz snaží odlehčit právě humorem v marketingových aktivitách. Mezi ně patří na Facebooku inzerát Strašák či série JenMeme (mimo jiné Rambo), odlehčené odpovědi na komentáře nebo čerstvá přítomnost na TikToku, kde vyšel příspěvek o tom, jak se připravit a chovat na pohovoru.

Asi takhle, jsem rád, že mám Spotify bez reklam. Tohle si nechám ujít. Ale proti gustu...

Petr Laštovka na drátě

Za málo peněz trocha muziky. Co tady hodnotit? Co se reklamních sdělení týče, tak průměr. Neurazí, ale žádný velký zářez mezi mladými to asi nezanechá. Na druhé straně velký palec nahoru za vedení komunikace na sociálních sítích. „Schopnost rozpoznat škůdce od dýně“ vyloženě potěšila.

Filip Huněk (Actum Digital)

Já fakt nevím. Asi jakože dobrý. Nebo ne? Je to cringe, není to cringe? V tomto případě budu alibistkou a dám přesně padesát procent.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jak mladé uchazeče měl spot přilákat? Pokud 30+, super. Pokud mladší, zvolil bych jiného interpreta a modernější styl rapu.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pokud už děláte song, odpustil bych si doslovnost v nabídce a nechal se textaře trochu vyřádit. Ale i tak cením odvahu a chuť vytvořit něco zajímavějšího, než je standard.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Oceňujem, že audiospot je správne pripravený na Spotify. A ak by mi track skočil uprostred rapovej sesh, tak by som ju určite zaregistrovala.

Alžbeta Gburíková (Gen)

No, exekuce pro kanály jako Facebook, TikTok jsou na můj vkus poněkud prkenné a takové „wannabe“. Zato rádia, jakkoli nejsem žádné rapper, jsou v suchopárné pustině české radiové/podcastové reklamy celkem zjevení. V tom pozitivním smyslu slova.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Trochu mi to připomíná osm let starou reklamu Jobs.cz s Jiřím Burianem. Ale pozornost to poutá, myšlenka se v tom neztrácí... v kombinaci s ostatními kanály to asi může fungovat.

Michal Novák (Czech Promotion)

Jak voni nám ti mladí žijou? Že voni nám repujou? Pro budování brand awareness jakž takž dobrý, pro zbytek zprávy banál.

Vilém Rubeš

Ty mladý jsou prej teď posedlý retrem a obdivujou felícii. Tohle do toho zapadá, takže by to mohlo fungovat. Ne, vážně, mně se to líbí i s těma odlehčenejma memama.

Ondřej Souček

No... dát tohle na Spotify, kde cílovka sjíždí kolama Calina, Sheena či Yzomandiase, je odvážné. Tohle je spíš Chaozz, slyším tam devadesátky, ale doba pokročila. Jasně, vždycky se dá říct, že to je odlehčení konzervativní kategorie –⁠ podobně jako třeba inzerovat pozici polního strašáka či užít mem Ramba. Já mám ale pochybnost, že série žertíků (navíc často nevtipných) nějak významně přispívá k dlouhodobému budování značky.

Petr Bucha (Accenture Song)

„Je to pro mladý, tak tam dáme ten rap, ne?“ Za mě je to ne a cringe. A to jsem mileniálka. Ale pořád je to lepší než „1500 keš na cokoliv chceš“ od ČSOB.

Barbora Kalousková (Brainz)

Písnička se moc povedla a všeobecná odlehčenost v komunikaci sedí perfektně na cílovku.

Amila Hrustić

Snad jim to bude na generaci Z fungovat.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Když já bych zaměstnance, co se chytne na tuhle reklamu, asi ani nechtěl.

Jan Pacas (Media Age)

Záměr přistoupit k tématu hledání práce s lehkostí a humorem byl dobrý, ale provedení se už tolik nepovedlo. Rapovou písničku měli v Jobs.cz od Kapitána Dema, memes se v reklamě správně používat nesmí, protože práva, a minutové video je na TikTok opravdu dlouhé video.

Markéta Tomanová (WOO)

Tak toto na mě působí jako kampaň, co má být pro mladé, ale dělali ji staří... minimálně duchem. Udělat něco zábavného pro mladé tím, že vezmu nějakou osobnost z cílové skupiny a nechám ji zazpívat sdělení, je asi největší klišé, co může být.

Tomáš Vacek (Contexto)

Je Jayk3M tím správným tvůrcem, který má oslovit mladou generaci? Zná ho vůbec mladá generace (má tři tisíce followerů)? Je ukázka customer care na Facebooku relevantní ukázkou kampaně, která je zaměřená na mladou generaci? Koho JenPráce.cz vlastně považuje za mladou generaci? Dělal si někdo na začátku průzkum? Pokud na mé otázky existují jasné a smysluplné odpovědi, řeknu oukej, asi dobrý. Ale pokud ne, tak sakra proč?!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Hmm… Těžko hledám slov. Nedokážu si představit cílovou skupinu, na kterou firma cílí. Jestli jim to funguje, proč ne. Určitě existuje vícero způsobů, jak zaujmout. Já tomu osobně úplně nerozumím…

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Využití rappera pro oslovení mladé generace mi v kampani sedí, kvituji také snahu o adekvátní styl humoru. Právě na humoru mladých a jeho věrohodnosti si už ale vymlátilo zuby mnoho tvůrců, takže by mě pak o to více zajímaly výsledky kampaně.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tohle jde asi úplně mimo mě, nerozumím tomu. Rapu jsem nikdy nefandil a jeho využití pro reklamní kampaň mi tady přijde spíš bizarní. Chtěl jsem říct, že využívat rapera je vždycky blbost, ale pak jsem si vzpomněl na Jardu Instalatéra a ten byl dobrej! Bohužel ani ty facebooky nezaujaly.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

