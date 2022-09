Reklamní příjmy letos stále vykazují dvouciferný růst

Za prvních osm měsíců letoška meziročně vzrostly reklamní investice do televize o 11 %, do tisku o 10 %, do rádia o 14 % a do venkovních nosičů o 24 %. Ukazuje to pravidelný monitoring reklamních výdajů výzkumné agentury Nielsen Admosphere. Ten nepočítá reálné inzertní útraty, ale obsazený reklamní prostor a kombinuje to s cenami uvedenými v cenících. Výsledek nazývá ceníkovou hodnotou reklamního prostoru. Ukazuje tak trend. Loňský a předloňský rok poznamenala koronakrize.

Ceníková hodnota reklamního prostoru, v miliardách Kč

mediatyp leden-srpen 2021 leden-srpen 2022 změna televize 37,25 41,46 11 % tisk 11,07 12,20 10 % rádio 4,67 5,33 14 % venkovní 2,48 3,07 24 %

Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere

Reklamní útraty letos v srpnu v televizi meziročně stouply o 7 %, v tisku, v rádiu i na venkovních nosičích shodně o 5 %.

Ceníková hodnota reklamního prostoru, v miliardách Kč

mediatyp srpen 2021 srpen 2022 změna televize 3,96 4,25 7 % tisk 1,49 1,56 5 % rádio 0,61 0,65 5 % venkovní 0,38 0,40 5 %

Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere

Největšími inzerenty se v srpnu staly Kaufland, Sazka a Simply You Pharmaceuticals.

Top 10 zadavatelů podle ceníkové hodnoty reklamního prostoru, srpen 2022

pořadí zadavatel útrata 1 Kaufland Česká republika 203 2 Sazka 196 3 Simply You Pharmaceuticals 155 4 Lidl Česká republika 154 5 Albert Česká republika 143 6 Mountfield 128 7 Henkel ČR 115 8 HP Tronic Zlín 107 9 Procter & Gamble International Operations 106 10 Billa 102

V milionech Kč. Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere

Inzertně nejviditelnější kategorií byly v srpnu tradičně řetězce s potravinami a ty s elektronikou, následovaly loterie.

Top 10 kategorií podle ceníkové hodnoty reklamního prostoru, srpen 2022

pořadí kategorie útrata 1 Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin 589 2 Široký sortiment s převahou elektroniky 278 3 Loterie 184 4 Široký sortiment 162 5 Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou hobby, potřeby pro kutily 162 6 Nábytek 142 7 Datové služby, tarify 134 8 Běžné, spořící účty 130 9 Televizní stanice, programy 120 10 Pojištění 120

V milionech Kč. Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere