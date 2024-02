„Řemeslně profesionální.“ Integrovaná kampaň Zkratky získala vysoké hodnocení

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 6. týden 2024 McCann Prague, Renegadz, Hero & Outlaw: Zkratky (74 %)

klienti: Česká asociace pojišťoven, Policie ČR WMC Grey: PRE E-mobilita (53 %)

značka: PRE, klient: Pražská energetika DDB Prague: Pomáháme podnikatelům růst (50 %)

značka, klient: mBank Svengali Communications: Ječ-man (48 %)

značka: Pilsner Urquell, klient: Plzeňský Prazdroj Láska k chlebíčkům spojuje (41 %)

značka, klient: Libeřské lahůdky Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 16 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. McCann, Renegadz, Hero & Outlaw vytvořily Zkratky

Česká asociace pojišťoven (ČAP) a Policie ČR spouští preventivní kampaň v oblasti závislostí Zkratky, s cílem upozornit na zhoršující se situaci závislostí v Česku, zvýšit povědomí o látkových závislostech a dopadech dlouhodobé konzumace drog a podpořit informovaná rozhodnutí. Kampaň propojuje odborníky, umělce, média, preventisty, policii i státní správu, aby rozproudila diskusi o drogové problematice. Postoje Čechů k užívání návykových látek změří průzkum po skončení kampaně. Kampaň bude pracovat s převážně audiovizuálními formáty, které tvůrci vytvořili společně s hlavním mediálním partnerem, Českou televizí. Jednotlivé formáty se budou svým zpracováním lišit podle zaměření na různé cílové skupiny, a to často záměrně netradičním až kontroverzním způsobem. Projekt se bude kromě široké veřejnosti obracet zejména na nejzranitelnější a nejrizikovější generaci ve věkové skupině 15 až 29 let. Na kampani spolupracují kreativní agentury McCann Prague a Renegadz a PR agentura Hero & Outlaw. Ty spolupracovaly už na předchozí oceňované kampani 13 minut. „Drogy jsou v Česku problém nejen z důvodu rostoucích čísel uživatelů, ale také kvůli nebezpečnému postoji, který k závislostem jako společnost zaujímáme. K užívání návykových látek jsme benevolentní až laxní. Podle našeho průzkumu 80 % Čechů chápe, že drogu někdo vyzkouší, ale závislost na nich vnímáme jako selhání jednotlivce a nezodpovědnost. Přitom současná společnost, zaměřená na výkon, k instantnímu řešení a rychlé odměně vybízí,” vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. „Téma drog proto otevíráme skrze motiv zkratky k rychlému uspokojení, k úlevě, k tomu, abychom bez námahy dosáhli rychlých cílů, což ale může znamenat, že úplně ztratíme cestu.“ Z výzkumu, který pro ČAP provedla v roce 2023 agentura STEM/Mark, vyšlo, že 33 % české populace považuje za nejvhodnější edukativní formáty o drogách ty audiovizuální, konkrétně filmy, seriály a dokumenty. Tvůrci kampaně proto přistoupili k netradičnímu řešení a vytvořili několik audiovizuálních formátů, tři z nich ve spolupráci s Českou televizí. Tak jako předchozí kampaň ČAP a Policie ČR vytváří i kampaň Zkratky zábavně-vzdělávací komunikační ekosystém, jehož středobodem je vysokorozpočtové audiovizuální dílo, v tomto případě hraný seriál Adikts. I tentokrát je součástí dokument, a to v podobě cyklu Česko na drogách. Dalšími pilíři jsou série edukačních animovaných minipořadů napříč vysíláním ČT, televizní spoty na komerčních televizích (hrají v nich protagonisté seriálu Adikts Martina Jindrová a Jan Hájek), komunikace na sociálních sítích Instagram a Facebook nebo hudební klip. To vše zastřešuje web Drogy jsou zkratky.

Počítá se s extenzivní komunikací na sociálních sítích ve spolupráci s influencery a představiteli mladé popkultury, a to kvůli oslovení nejmladší generace Z s cílem rozšířit její informovanost. Se startem seriálu Adikts například vznikla speciální skladba a klip populárního interpreta Steina27.

Téma má rezonovat i v rozsáhlé celorepublikové PR kampani a mediální spolupráci napříč českým mediálním spektrem. Konkrétně se bude spolupráce týkat mediálních domů Czech News Center a Burda nebo třeba webu Refresher. Hlavním mediálním partnerem kampaně je Česká televize a dále Český rozhlas. „Každé médium má v rámci ekosystému kampaně promyšlený účel a hovoří jazykem cílové skupiny, na kterou je zaměřeno. Společně mají pomoci doručit osvětu a otevřít debatu o drogách napříč celým spektrem společnosti. Tímto inovativním přístupem vytvoříme prostor pro systémové řešení prevence a současně uvědomělá individuální rozhodnutí jednotlivců,“ věří tvůrci. „Ze spousty dat mnoha oborů víme, že investice do prevence se společensky i finančně jednoznačně a výrazně vyplácejí. Současně je ale nesmírně těžké pomocí komunikačních nástrojů působit na skupinu, u které má prevence největší efekt, tedy na mladé lidi,“ říká Ivo Půr, managing director Hero & Outlaw. „Na základě dat a spojení širokého spektra profesionálů v různých oborech jsme – věřím – zvolili koncept, který bude funkční, efektivní a pomůže jednotlivcům i společnosti lépe pochopit, po jakých zkratkách se oni nebo lidé v jejím okolí často vydávají a kam tyto cesty vedou.“

Tak rád bych si přál, aby to někoho trklo a aspoň jeden život hodilo do cajku. Palec hore. Jinak zkratky, kamarádi, mám spojený se songem od Ivana Mládka. To jsme žádnej fet neřešili. Tak si to třeba pusťte a napište mi do komentářů, kterou z těch zkratek ještě poznáváte!

Petr Laštovka na drátě

Nechtěl bych se na tohle dívat, kdybych si šlehnul! Silná kampaň, propojená se seriálem, který budí veřejnou debatu, a parádním sloganem o třech slovech. Tělo si tuhle reklamu může pamatovat víc než mozek. Je to klasická bububu lekačka ze silnice, ale solidně udělaná.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Udělaný je to celkem hezky, ale pořád to připomíná Mariánskou družinu, která prý podle klasika stála na vídeňském hlavním bahnhófu, aby varovala do velkoměsta přijíždějící nové služky a pomocnice. Měli ceduli Pro Boha živého, nesmilněte! Výsledek byl obdobný.

Vilém Rubeš

Ale jo. Nic invenčního, ale ten vibe a sdělení je tam.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Zdařilá osvětová kampaň, řemeslně profesionální. Jsem zvědavej, jak bude na tuto formu sdělení reagovat mladší cílovka.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Svižné, výborně zpracované, promakané detaily a šok na závěr. Beru, že cílí na zodpovědnější uživatele a jejich okolí. Ještě silněji možná zapůsobí na chodce. Za mě vítěz týdne.

Karel Pluhař (Topic PR)

Kampaň celkově je obdivuhodná svojí velikostí a komplexitou, líbí se mi, že klient investuje do netradičních formátů, jako je seriál. Spoty jsou kvalitně udělané, škoda jen, že tolik nenavazují na kampaňovou myšlenku „zkratky“ a postrádají nějaký překvapivější twist.

Amila Hrustić

Bravo!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jasné sdělení, velmi dobře natočené, za mě super.

Tomáš Vacek (Contexto)

Moc povedený. Každý kousek téhle preventivně-osvětové skládačky je natolik originální a vymykající se tuzemskému průměru, že bez výhrad dokáže obhájit svou existenci. Navíc se navzájem skvěle doplňují. Jedinou obavu mám z toho, jestli se projekt zaměřený primárně na Gen Z s touhle skupinou svým důrazem na televizi mediálně tak trochu nemíjí.

Jan Pacas (Media Age)

Zkratky jsou brilantní ukázkou toho, jak lze komplexně uchopit širší společenské téma a efektivně jej komunikovat napříč generacemi – jazykem, kterému rozumí. Aneb na cílové skupině (překvapivě) opravdu záleží a je potřeba jí adekvátně a s citem přizpůsobit obsah, formát i zpracování, a to se zde více než povedlo. Velmi přínosný, promyšlený a propracovaný počin. Smekám, víc takových.

Petra Pokorná (Business Factory)

Opäť to neskončilo „skratkou“ a výsledok je krásna integrovaná kampaň s netradičnými formátmi, ktorá ide hlboko pod kožu. Paráda. Takto sa komunikujú zložité spoločenské témy.

Matúš Ficko (Triad)

Příčina a důsledek v krystalické podobě. Snad zabere i – jak bylo citováno – na „nejzranitelnější a nejrizikovější generaci ve věkové skupině 15 až 29 let“.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Tohle je velký. Neuvěřitelně propracovaná a různorodá kampaň, jaká se jen tak nevidí. Baví mě, jak se svezla se seriálem, o kterém slyšel i ten, kdo ho třeba ani neviděl. Že zahrnuje různé cílové skupiny a jim vlastní formáty, takže se spoty potkávají s dokumenty „pro starší“. A že se dokázala povznést nad strašení „děti, nebrete drogy“, ale vychází z pochopení toho, co k závislosti může vést.

Markéta Tomanová (WOO)

V době relativně dostupných látek typu HHC atd., které se stávají společensky naprosto přijatelnými, jsem velmi rád za tuhle aktivitu. Skvěle nastaveno, podchyceno na několik kanálů a dost intenzivně vnímáno veřejností, takže úkol splněn. Zdravá a současná message. Díky za skvělou práci!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Je super, že se toto zásadní téma zvedá, ale pokud je kampaň cílená na mladou generaci, nejsem si jist, jak kampaň zabere/vystraší cílovou skupinu. Možná šlo sáhnout po relevantnějších situacích.

Jan Škrabánek (Woltair)

2. Eli od PRE se chlubí sítí dobíjecích stanic

Pražská energetika se rozhodla stát lídrem na poli e-mobility a postavila síť dobíjecích stanic, která čítá přes 660 takzvaných PRE Pointů. Kampaň od agentury WMC Grey tematizuje obavy mnohých motoristů, které od nákupu elektromobilu odrazuje složité plánování cest z hlediska dobíjení. Spot využívá maskota známého z předchozích kampaní, lišku Eli. „Eli je opět v hlavní roli, dokáže svou elektrickou silou postavit dobíjecí stanice PRE Point. Naše Eli – elektřina – prostě pomáhá. Rozvoj elektromobility napomáhá čistší, zelenější budoucnosti a přívětivějšímu životu ve městech. Proto tuto oblast v PRE rozvíjíme. Kampaň beru jako další příležitost ukázat moderní a inovační tvář PRE,“ prohlásil šéf marketingu Pražské energetiky Viktor Procházka. Dalším prvkem, který se v kampani objeví, je čip PRE. S ním lze natankovat v síti PRE i spřátelených partnerů, a to i v zahraničí. „Společně s PRE jsme vytvořili svět naší hrdinky Eli, ve kterém dokážeme srozumitelně zobrazovat různé služby a nabídky. A s každou další kampaní tenhle svět jen roste,“ přibližuje spolupráci account directorka Karolína Černá. Televizní spot tradičně zaštítila produkce Boogie Films, režie se ujal Martin Duda, liška opět vznikla ve studiu PFX. Kromě televizního spotu kampaň poběží v různých formách na sociálních sítích a v out-of-home.

Tak postavili největší síť, no, fajn, hezký. Ale jinak meh, voni jsou PRE a lišky mají pré. No nic, jenom taková volná asociace a automatickej generátor slov. Na víc se k tomu nezmůžu. Moje chyba, přepáčte.

Petr Laštovka na drátě

Dobíjecí stanice jsou super a zpráva kampaně jasná. Jenom moc nechápu, co tam dělá ta vypelichaná věc. Okusuje kabely?

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Čistokrevný oznam, zapomenu ihned, ale proč se tam motá ta šelma? Typicky nepochopený (jak říkali klasici reklamy) takzvaný on-going character. Pořídím si maskota – a pak prd vím, co s ním.

Vilém Rubeš

Vizuálně cajk, sdělení doručeno, neztrácí se čas. Ok.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Liška v reklamě na dobíjecí stanice je pro mě kýčovitě na sílu, ale začlenění kampaně do nového konceptu s elektrickou liškou je logické. Alzákovi také někteří nevěřili.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Stručné, jasné, dobře zpracované. Řekne co má. Dobře odvedená práce.

Karel Pluhař (Topic PR)

Jasné sdělení, (E)liška je roztomilá. Spot by ale působil moderněji, kdyby bylo lepší světlo a lépe udělaná montáž na konci. Totéž platí pro klíčový vizuál.

Amila Hrustić

Z hlediska plnění účelu se dá spot ohodnotit na jedničku s hvězdičkou. Z kreativního hlediska je dobrý. Ale ne vždy je to o kreativním vybláznění se, že! Ale ta liška je cute.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Výstavbu sítě PRE Pointů jako spotřebitel oceňuji a využívám často, reklama by si zasloužila o něco kreativnější provedení.

Tomáš Vacek (Contexto)

Standardní práce s maskotem, který tentokrát čaruje nabíjecí stanice. Nenadchne, neurazí.

Jan Pacas (Media Age)

V krátkém spotu je řečeno vše, co chce PRE divákovi sdělit. Nic kreativnějšího v této kampani nehledejte, asi byste ani nenašli. Účel asi splní, hlavně ten informativní. Fair enough.

Petra Pokorná (Business Factory)

Eli ako fluent device funguje skvele. Insight sa žiaľ nepretavil do výraznejšej idei a výsledok je pre mňa tak trochu pragmatická nuda.

Matúš Ficko (Triad)

Určitě fajn konzistentní komunikace PRE, zde není pochyb. Nejsem si ale jistý, zdali po kampani cílová skupina začne skupovat elektroauta s tím, že cesta z Prahy do Brna bude zase o něco kratší. Nicméně chápu, že je to těžké poslání a je potřeba tepat. Rozhlasový spot by mohl trvat o 20 sekund méně a bylo by řečeno vše důležité.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Hezké, přímočaré, spot doručí, co doručit má. Včetně roztomilosti lišky vlající z okna. Je jenom trochu škoda, že ani v nejdelší stopáži nebyl prostor naplnit ten pěkný claim Máme energii být si blíž jinak, než že PRE staví stanice pro elektromobily.

Markéta Tomanová (WOO)

Líbi se mi velmi copy a spád kampaně. Liška: why not, líbil by se mi v tandemu s Liškou hercem, ale od doby Bohemia Energy to asi není uplně vončo. Sice to téma je pořád diskutabilní, ale za mě dobře odvedená práce.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Eli funguje, spot má dobrý náboj a dynamiku, bude se dobře pamatovat. Kampaň doručí plusové body pro celou PRE.

Jan Škrabánek (Woltair)

3. mBank nasadila svou první kampaň od DDB

Banka mBank v první kampani od nově vybrané agentury DDB nabízí podnikatelům „účet navždy zdarma“. Po pěti letech se rozloučila s kresleným Danem a klienty bude odteď oslovovat hranými spoty. Těm pro podnikatele dominuje výrazný pruhovaný svět odkazující na zelenou variantu loga, kterou banka používá právě pro podnikatelský segment. „Malí podnikatelé využívají pro své podnikaní pořád ve velké míře osobní účty. Mají pocit, že banky jim na podnikatelských účtech nenabízí žádné velké výhody. A to chceme změnit. Naší komunikací chceme ukázat, že když jim stávající nástroje přestanou stačit, mBank má pro ně výhodná řešení, která pomůžou jejich podnikání růst,“ vysvětluje Tereza Froňková, ředitelka marketingu mBank pro Česko a Slovensko. První z trojice připravovaných spotů přináší příběh květinářky Zuzany. Na ten v průběhu roku postupně navážou další dva. „Koncept Pomáháme podnikatelům růst přináší velkou změnu v dosavadní komunikaci, ale zároveň navazuje na tonalitu mBank jako značky, která je moderní a bez bankovního patosu. Věříme, že právě to se podařilo propsat i do výrazné a odvážné vizuality pruhovaného světa, castingu a celkového vyznění. Kampaň je zároveň prvním krůčkem k nové komunikační platformě, na které momentálně pracujeme,“ dodává Iva Nitkulinec, kreativní ředitelka DDB Prague. Kromě televize a YouTube se kampaň objeví i v out-ouf-home, na sociálních sítích a online bannerech, i v rádiu a na Spotify.

Jakože čím víc pruhů, tím víc Adidas? Někdo mi teď říkal, že úspěch mBanky je spojenej s tou velkou nulou, prostě ty pruhy dává zadax. A šlo by to i bez těch pruhů, no. Jinak je to hezký, barevný, viď.

Petr Laštovka na drátě

Je divné, jak jeden střih ve spotu totálně uklidí stůl, zamete ho, sundá z něj stuhy, jedny z nůžek, většinu kytek, lampu a klubko provazů, změní MacBook na držák s tabletem a přemístí ho zleva doprava. Možná to má symbolizovat, že paní je s novým účtem větší podnikatelka (začala totiž vázat pohřební věnce místo kytic), ale kupodivu se při tom nestihla převlíknout ani přečesat. No a bankovní poplatky byly téma před deseti lety, ne?

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Banál střídá banál, mentálně jsem usnul už u otvíráku „Roste vaše podnikání?“ Tu větu jsem v reklamě prvně slyšel LP 1991. A pak už jsem se neprobudil, NKP.

Vilém Rubeš

Není tam nějak příliš argumentů, proč bych si měl účet vybrat (jako zdarma ok), ale vlastně se mi to líbí náladou, barvama, castingem, výsledek je milej a za mě úplně cajk. Minimálně bych se šel mrknout, co vše nabízíte.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Taková konzervativní bankovní klasika. Neurazí, nenadchne, dlouho v paměti nezůstane.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Barevné, milé a formou volněji drží kontinuitu s dřívější kreslenou kampaní. Dobrá reklama na bankovní produkt.

Karel Pluhař (Topic PR)

Hezké první poupě, snad následující kampaň vykvete ještě víc!

Amila Hrustić

Jednoduchá slovní hříčka o růstu ve spojení s květinářkou... taková normální reklama na banku. Co by mě zajímalo, jestli byla kampaň – nebo bude – testovaná u cílovky na znalost značky. Zelená je často spojovaná s Air Bank a jestli mě zrak neklame, tak první zmínka o značce je v patnácté vteřině.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Pěkně zpracovaná bankovní klasika.

Tomáš Vacek (Contexto)

Podnikání roste, tak tam bude květinářka, které nevoní poplatky za účet. Ohraná písnička, kvůli které tahle reklama zapadne v hromadě jí podobných.

Jan Pacas (Media Age)

Naprosto jasná message a hezké zpracování. Sice to není nic, co by nějak extrémně zarezonovalo, na druhou stranu kampaň prodává přesně to, co potřebuje – a to se počítá.

Petra Pokorná (Business Factory)

Oproti kreslenému svetu je to podľa mňa krok správnym smerom. Ešte by to chcelo zapracovať na distinktívnosti. Aktuálne je to pre mňa veľmi ľahko zameniteľné s Českou spořitelnou, a to je veľká škoda. Po obsahovej stránke je to taká klasická banková generickosť bez výraznejšieho nápadu.

Matúš Ficko (Triad)

Nevím, zdali benefit pro malé podnikatele v podobě sdělení „účet zdarma“ úplně postačí. To asi ví agentura/klient z výzkumů lépe. Branding propojení tvarů, barev a logotypu je fajn.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Vizuálně moc pěkný spot, ideově jinak slušný bankovní standard, i když zrovna nepřekvapí.

Markéta Tomanová (WOO)

Baví mne propojení CI s komunikací. Trochu se nemůžu zbavit dojmu, že tam není výraznější emoce nebo sdělení, které by ideu vytáhlo nahoru a více si získalo pozornost, ale tuším, že to je otvírák, a věřím v lepší zítřky, řemeslně dobrá práce.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Tak trochu obnošené téma, jak zasáhnout rostoucí malé podnikatele. V reklamním šumu splyne. Hodně slabý branding, navíc sázka na zelenou by mohla prospět i někomu jinému...

Jan Škrabánek (Woltair)

4. České pivo pomáhá zachránit Ječ-man

Plzeňský Prazdroj spustil novou kampaň ke svému projektu na podporu pěstování českého sladovnického ječmene. Jejím cílem je upozornit na důležitost zásadní suroviny pro české pivo. Ústřední postavou je novodobý hrdina Ječ-man. Kampaň připravila agentura Svengali Communications. Ta uvádí, že pěstování ječmene, jehož se na jeden půllitr spotřebuje až 2.500 zrn, v posledních dekádách ohrožuje klimatická změna. „Bez kvalitního ječmene by nebyl slad a tím pádem ani české pivo. Proto chceme zábavnou formou poukázat na jeho důležitost i problémy, kterým jeho pěstitelé čelí. Stvořili jsme slaměného superhrdinu, se kterým se lidé potkají v běžném životě i v digitálu. A spolu s ním budou moci dát najevo, že jim na českém pivu záleží,“ popisuje mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Ze slámy vyrobený Ječ-man coby ochránce sladovnického ječmene se v životní velikosti objevil na čtyřech desítkách míst v Česku. „Spolu s námi bude na důležitost ječmene pro české pivo upozorňovat i pětice osobností. Ti vyslyšeli naši výzvu a ‚oblékli‘ každého Ječ-mana do trika s ‚ječmenným‘ designem, který sami navrhli. Vzniklo tak pět unikátních grafik,“ přibližuje Marek Pražák ze Svengali. Grafiky vytvořili designér Maxim Velčovský, herečka Kristýna Leichtová, zpěvačka Jitka Boho, herec Marek Adamczyk a grafička Renáta Tšponová. „Od 17. ledna do konce února probíhá výzva pro veřejnost Vyfoť se s Ječ-manem a dej vědět, že ti záleží na českém ječmenu. Lidé, kteří nám pošlou svou fotku se slaměným hrdinou, mohou vyhrát triko s unikátním designem podle svého výběru,“ dodává Pražák. Seznam míst s Ječ-many i prostor pro sdílení fotek nabízí web projecmen.cz. Kampaň probíhá i na profilu Pro české pivo na Instagramu.

Počkej, takže Ječ-man dostane nějakou tu cenu, protože v tomhle poli vyniká? No, takovej deadjoke vygenerovanej umělotinou, ale jinak já se teda ve škole učil, že nejdůležitější na pívu je voda, ta dobrá voda, hmm. Ale ta doslovnost s Ječ-manem je tak silná, že už nikdy nebude můj pohled na pole jako dřív!

Petr Laštovka na drátě

Bál bych se propojovat pivo se slámou, ale i tak je Ječ-man hezký nápad. Taky ječmenová letadýlka na mapě jsou ňuňu. Málokdo ale ze spotu pochopí, o co vlastně běží. Nebo jakou roli v tom hraje Prazdroj. Doprovodná vysvětlovací komunikace bude muset být masivní.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Já už se k tomu vyjádřil jinde, takže – jako správný minority report – nechám promluvit většinu, které se to bude dozajista líbit. Já vám řeknu něco o takzvaném uzenářském komplexu. Když zavádíte nový uzenářský výrobek, nesmíte se řídit preferencemi mistrů uzenářů. Ty se strašlivě liší od spotřebitelů. Zatímco spotřebitelé chtějí libové, lehce solené, papule uzenářů vyžadují hromsecsakrácky tučné, kořeněné a kilo česneku navrch.

Vilém Rubeš

Ječman je dobrej, ale… vlastně jsem vůbec nepochopil, co že to děláte. Vysypete strašáky na pole? Musel jsem si přečíst, co se ve skutečnosti děje, a vážně se mi líbí záměr i provedení. Proto mne mrzí, že to kreativa minula. Že si někdo načte webovky a pochopí, s tím bych dvakrát nepočítal. A PP mohl díky snadno pochopitelnému příběhu sklidit větší kredit.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tato kampaň se mi líbí moc! Má to nápad, jasný koncept, efektivní mix. Pod slupkou zábavné kreativy důležitá osvěta. Prostě super PRáce!

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

To, co Pilsner Urquell vlastně dělá pro záchranu ječmene (regenerativní zemědělství), je z videa strašně těžko pochopitelné. Kvalita zpracování videa (i když možná trochu záměrně „low cost“) ke značce vůbec nesedí.

Amila Hrustić

Některé minuty jsou kratší, některé delší. Ne že by tato byla nekonečná, ale trošku se to na můj vkus táhlo a nijak extra mě to neoslovilo.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jako ucelená kampaň skrze veškeré formáty mi to dává smysl a navíc jako milovník českého piva vnímám i důležitost kvalitního českého sladu.

Tomáš Vacek (Contexto)

Zábavný nápad postřelila do nohy exekuce, která se drží zbytečně zpátky. Palec nahoru za nápaditou outdoor aktivaci, unikátní grafiky na trička a fotovýzvu.

Jan Pacas (Media Age)

Jedna velká nuda a zpracování mě také příliš neoslovilo. Bez bližšího kontextu vlastně vůbec nechápu, co tím chtěl básník říci, a pointa celé kampaně mi tak bohužel uniká.

Petra Pokorná (Business Factory)

Super vizuálny symbol, je to hravé. Čo ti ječmani na poliach presne robia, mi ale trochu uniká.

Matúš Ficko (Triad)

Co s tím? Mám se jít přilepit na magistrálu?

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Ječ-man mě strašně pobavil ještě dřív, než jsem si vůbec pustila spot. Body navíc za hrdinskou misi. Možná se mohl ve spotu mezi regenerativní silou a klimatickými změnami ještě mihnout nějaký obilný fórek, ale i bez něj je to super.

Markéta Tomanová (WOO)

Těšil jsem se a doteď to neumím vstřebat. Roztříštěnost sdělení, video je někde na půli cesty, super nápad na aplikace, ale jsou taky někde na půli cesty nebo spíše letí v oblacích... Online mne vyloženě vyděsil – už úvodní kreativou. Omlouvám se, přátelé, ale z tohoto jsem trochu ječman.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Ječ-man je super postavička, která má velký potenciál i mimo tradiční media. Těším se, až nějakého potkám. Ovšem ze spotu nejde pochopit myšlenku/účel. Ječ-manovi ale fandím!

Jan Škrabánek (Woltair)

5. Libeřské lahůdky lákají na lásku k chlebíčkům

Společnost Libeřské lahůdky spustila brandovou kampaň Láska k chlebíčkům spojuje. Myšlenka pracuje s láskou k oblíbenému chlebíčku bez rozdílu. Výrobce lahůdek, který má v Praze a okolí 17 maloobchodních prodejen, chce kampaní podpořit značku a její znalost i upozornit na e-shop, který produkty doručí do druhého dne. Kampaň vznikla inhouse, kreativní koncept navrhl Marek Pařízek, fotografoval Aleš Foff a nákup médií zajistila agentura Knowlimits. Ke komunikaci byly využity rámečky v metru, digitální CLV, obrazovky na hlavním nádraží v Praze, rádiové spoty, online i komunikační nosiče na prodejnách. Tentýž design nově nese i celá flotila dodávek.

Láska? Láska k chlebíčkům! Doteď jsem ten cit nedokázal popsat. Ano, já myslel, že mi prostě chlebíčky jenom chutnaj, ale vona je to love! Zas jsem dneska nežil nadarmo, dík!

Petr Laštovka na drátě

Když je marketing zoufalý, začne parazitovat na lásce. Nic proti samodomo kampaním, ale chlebíčky můžou spojovat i bez lásky a „Chuť na chlebíčky spojuje“ by říkala totéž. Generické brnkání v pozadí je otravné a rozhlasový spot dlouhý a huhlavý. Vizuály jsou generické. Člověk má po tomhle chuť zajít spíš do Ovocného světozoru.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Hezké, ale zaměnitelné. Kdyby se jim podařilo tuhle značku skutečně odlišit a dostat se k něčemu méně zjevnému, než je láska ke chlebíčkům (všichni je máme rádi, ale jakmile zakousneme, vypadáme jako upatlaní idioti, dělej co dělej), byl by to velký čin. Ale takhle aspoň udělali celkem hezkou kampaň, i když ji zapomenu dvacet metrů za provozovnou.

Vilém Rubeš

Je to krapánek kašírované, ale proč ne. Libeřské lahůdky nejsou Pepsi, tak chápu, že asi musíme využívat jinou optiku.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Trošku tady cítím, že z toho šlo vymáčknout ještě víc. Ale na ty chlebíčky jsem chuť dostal, takže to fungovat může.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Milá a dost jednoduchá komunikace na něco, co známe všichni. Vidět kampaň v okolí prodejny, možná mě natáhnou dovnitř.

Karel Pluhař (Topic PR)

„Láska k chlebíčkům spojuje“ byl slibný začátek, tím to bohužel skončilo. Kampaň mohla být vtipná, emotivní, zajímavá, ale není. Na exekuční úrovni je také velký prostor pro zlepšení. Škoda!

Amila Hrustić

V tomto případě se dá konstatovat, že v jednoduchosti je síla. Všechno, co potřebujete, jsou perfektně nafocené vizuály s lákavým chlebíčkem v hlavní roli. Teď už mi jen zbývá zjistit, jestli jsou tak dobrý, jako naše brněnský z Emy.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Chlebíčky i myšlenka dobré, ale dalo by se s tím kreativně vyhrát daleko víc...

Tomáš Vacek (Contexto)

Ale jo. Jako fanda chlebíčků se však nemůžu zbavit pocitu, že z toho šlo vytěžit víc než jen podivně rozpohybovanou slideshow. Body navíc za odvahu šlápnout do brandu.

Jan Pacas (Media Age)

Kéž by se myšlenka, že láska k chlebíčkům spojuje, propsala do konečné podoby kampaně. Mezitím vidíme jen vyobrazené jednotlivce, sklánějíc se o samotě nad svým chlebíčkem. Přitom stačilo tak málo.

Petra Pokorná (Business Factory)

Nabudúce možno stačí dať na obrázky len chlebíčky a bude to ešte lacnejšie.

Matúš Ficko (Triad)

Jednoduše a stručně řečeno, že chlebíček je mňam pro kohokoliv a kdykoliv. Docela bych si dal!

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Tohle tvrzení bohužel patří do galerie reklamních klišé, už nás toho spojovalo mnoho. A menší produkční rozpočet by bylo lepší řešit nějakým inovativnějším způsobem.

Markéta Tomanová (WOO)

Videu chybí jakýkoliv storytelling, zřejmá konkurenční výhoda tam ani vtipnou formou není propsaná, velká škoda. Print neurazí, ale chlebíčky, který tak miluju, si myslím zaslouží kvalitnější kreativu.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Taková klasika jako „chlebíček“ by si zasloužila trochu chutnější provedení. Škoda že v kampani není nijak zmíněna možnost dovozu.

Jan Škrabánek (Woltair)

