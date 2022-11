Řízení Czech News Center přebírá Martina Říhová. Felix zůstává, Stránský odchází

Generální ředitelkou mediálního domu Czech News Center je od dnešního dne Martina Říhová, dosavadní šéfka Active Radio, rozhlasové divize Czech Media Invest, mateřského koncernu kolem Daniela Křetínského. Říhová ve vedení Czech News Center nahradila Juraje Felixe a Tomáše Stránského, dva dosavadní spoluředitele. Felix zaujme novou pozici managing director pro digitální investice Czech Media Invest a má se věnovat řízení stávajících digitálních projektů skupiny v Česku i v zahraničí, zároveň zůstává členem představenstva Czech News Center. Stránský skupinu po dohodě opouští. Představenstvo Czech News Center to oznámilo dnes ráno zaměstnancům. Felixovi se Stránským poděkovalo za to, že „rozpracovali do předfinální fáze projekt digitální transformace společnosti“. Ta má trvat tři léta a stát stovky milionů korun.

S Říhovou, která má dál řídit i rádia, nastupuje do vedení Czech News Center i Karel Žalud, a to jako provozní ředitel neboli chief operating officer. Žalud řídí finance skupiny Czech Media Invest a působí také jako finanční a provozní ředitel Active Radio.

Skupina zároveň oznámila, že personální změny jsou prvním krokem spojení dvou dceřiných společností Czech Media Invest, a to Czech News Center a Active Radio, v zájmu užší, efektivnější spolupráce s inzerenty i konzumenty médií. Czech News Center vydává tištěné a internetové tituly jako Blesk, Aha!, E15, Sport, Reflex, ABC či Svět motorů, Active Radio provozuje rozhlasové stanice Frekvence 1, Evropa 2, Bonton a Dance.

Projekt fúze plánuje Czech Media Invest dokončit po přestěhování obou firem do nových sídel na Hagiboru, a to začátkem přespříštího roku 2024. Czech News Center nyní sídlí v Holešovicích v ulici Komunardů, sídlem Active Radio je Wenzigova ulice na Praze 2, nedaleko Nuselského mostu.

Křetínský drží v Czech Media Invest podíl 50 % a skupinu řídí, 40 % vlastní Patrik Tkáč a 10 % Roman Korbačka. Kromě Czech News Center a Active Radio do skupiny patří také tuzemské firmy CMI News, která provozuje názorový deník Info.cz, předplatitelskou platformu Gazetisto a nedávno prodala ztrátové Rádio Z, a Czech Video Center, provozovatel internetové televize Mall.tv. V zahraničí je skupina činná především ve Francii, kde má několik časopisů, účast v denících a usiluje o televizi.