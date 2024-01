Robert Čásenský: Chvíli trvalo, než jsme si srovnali mířidla

Osmnáct měsíců to trvalo, ale nakonec se podařilo. Tradiční i nová tuzemská vydavatelství, soukromé mediální domy i veřejnoprávní televize, rozhlas i zpravodajská agentura – ti všichni se shodli a založili takzvaného kolektivního správce, který bude české institucionální tvůrce obsahu zastupovat vůči globálním digitálním platformám typu Google či Facebook.

„Po roce a půl domlouvání, jak by měla kolektivní správa vypadat, jsme dospěli do finále,“ shrnuje Robert Čásenský, vydavatel a šéfredaktor magazínu Reportér, uplynulých osmnáct měsíců, za nichž branže dosáhla nebývalé shody. „Odhaduju, že zakladatelé sdružení reprezentují zhruba 85 % trhu. A kolektivní správce může zastupovat každého, kdo o to projeví zájem, tedy procento může být i vyšší,“ podotýká Čásenský, jenž prostředí poznal nyní jako solitérní vydavatel, v minulosti jako šéfredaktor MF Dnes, jednoho z řady titulů zavedeného vydavatelského domu.

Transpozice evropské směrnice do tuzemského autorského zákona, která způsobila značné omezení viditelnosti tradičních mediálních produktů na sociálních sítích, platí už od začátku loňska. Až teď se ale většina českého trhu shodla na tom, jak od Googlu a spol. vybírat takzvanou spravedlivou odměnu. „Měli jsme osmnáct zasedání společného přípravného výboru,“ předesílá Čásenský. Zakladatelské dokumenty spolku nazvaného Správce licenčních práv vydavatelů podepsalo toto pondělí celkem 17 mediálních institucí. Nyní je třeba, aby se kolektivní správce podle zákona příslušně zaregistroval. A pak může začít jménem vydavatelů začít s globálními internetovými hráči jednat. Čásenský oceňuje, že postup bude jednotný: „Zavládlo vědomí, že je to potřeba. Aby se dala dobře vést jednání s platformami, je třeba, aby trh byl co nejjednotnější. Kdyby existovalo několik subjektů, které by jednání vedly paralelně, nevedlo by to k lepšímu výsledku.“

Správce licenčních práv vydavatelů Zakládající členové BurdaMedia Extra

Business Media CZ

Czech News Center

Český rozhlas

Česká televize

Česká tisková kancelář

Echo Media

Economia

FTV Prima

Internet Info

Mafra

N Media

Seznam.cz

Reportér magazín

RF Hobby

Trima News

Vltava Labe Media Správní rada Jiří Majstr (předseda)

Michal Feix (místopředseda)

Marek Antoš

Michal Hanák

Petr Marek

Libor Matoušek

Libuše Šmuclerová Kontrolní komise Lenka Černá (předsedkyně)

Jan Dosoudil

Tomáš Tkačík

Jednání podle vydavatele Reportéru nebyla jednoduchá, vedla se ale věcně a bez křiku: „Klíčový moment podle mého názoru nastal, když tradiční Unie vydavatelů zjistila, že Asociace online vydavatelů je připravena udělat si vlastního kolektivního správce, pokud se s druhou částí trhu nedomluví. V tu chvíli na obou stranách převládlo přesvědčení ‚zkusme se domluvit‘.“

O co teď půjde? Podle zmíněné evropské směrnice mají platformy – typicky provozovatelé sociálních sítí, respektive internetových ekosystémů – odvádět vydavatelům poplatky za užití obsahu. Ten totiž online giganti využívají ve svých sítích, vyhledávačích a nově na něm také třeba trénují umělou inteligenci, velké jazykové modely. „Současná situace je taková, že vydavatelé na jedné straně platí novinářům a dalším tvůrcům obsahu. Na straně druhé pak Google a další firmy na tomtéž obsahu vydělávají příjmy z reklamy,“ shrnuje Robert Čásenský.

„Chvíli trvalo, než jsme si srovnali mířidla,“ pomáhá si příměrem, podobně jako generální ředitel ČTK Jaroslav Kábele, který v rozhovoru pro Info.cz řekl: „Zatím porcujeme medvěda, který ještě běhá za třetím polesím – a my ho teprve musíme ‚nahnat‘. To v překladu znamená zahájit s platformami jednání a buď po vzoru evropských kolegů, nebo vlastní cestou je dotáhnout ke konkrétním dohodám.“

Potenciální částku, kterou si čeští vydavatelé zvládnou vymoci, nechce Čásenský ani odhadovat, už kvůli pozici při budoucích vyjednáváních. Ta se zpravidla nepovedou na lokální úrovni, ale s evropskými či přinejmenším středoevropskými reprezentanty internetových gigantů. „Snaha vejít v jednání bude bez zbytečného otálení,“ říká vydavatel Reportéra za ostatní kolegy. „V zájmu všech zastupovaných logicky je, aby povinní začali platit co nejdřív. Jak ale vidíme po Evropě, někde to jde rychleji, někde pomaleji, povinní plátci se snaží různě bránit. Výhodou v Česku je, že kolektivní správce opravdu zastupuje opravdu velkou část trhu. To by mohla být dobrá vyjednávací pozice,“ míní Robert Čásenský.

Peníze od nadnárodních internetových platforem budou moci získávat i vydavatelů webů, kteří u jednání nebyli. Kolektivní správce má ze zákona povinnost zastupovat každého, kdo se o to přihlásí. Splnit přitom musí různá kritéria, jako jsou návštěvnost webu, čas návštěvníků na něm strávený či náklady na výrobu původního obsahu, jednoduše řečeno kolik redaktorů mediální firma platí, respektive zaměstnává. „Pokud byste měl web, který vám generuje umělá inteligence, pravděpodobně s ním nemáte žádné personální náklady a bylo by nesmyslné chtít toto od někoho hradit. Uvažovali jsme samozřejmě o tradičních médiích, kde to ještě stále dělají živí lidé. A věříme, že živí lidé to ještě nějakou dobu dělat budou. Podle toho pak jednotliví vydavatelé dostanou podíl na celkové vymožené sumě.“

