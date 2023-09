Rock Radio centralizuje program, kompletně se přesouvá do Prahy

Rock Radio, jedna ze stanic rozhlasové skupiny Media Bohemia, se kompletně přesouvá do Prahy. Dosud stanice vysílala odpojované vysílání pro západní, jižní a severní Čechy a pak pro Prahu a zbytek republiky. Nyní dochází k centralizaci programu a k přesunu celého týmu do pražské centrály. Regionálně odpojované nadále zůstanou už jen reklamní breaky.

Rádio se tímto krokem připravuje na celoplošné vysílání a vstup do digitálního vysílání v systému DAB. Děje se tak poté, co stanice loni změnila programové vedení a letos přeobsadila ranní show a spustila reklamní kampaň Nemusíš! Na sklonku letoška si rádio připomene 15 let fungování, a to listopadovým koncertem v Plzni. Uvádí, že nejsilnější a nejloajálnější komunitu posluchačů má právě v západních a jižních Čechách. Hlavní město Prahu, odkud nyní vysílá, pokrývá teprve dva a půl roku.

„Brzy Rock Radio vstoupí do celoplošného DAB, tak už nemá odpojované vysílání žádný význam a jsme nuceni celý náš program přizpůsobit tomuto novému kanálu. Rušíme tak naše studio v jižních Čechách, odkud jsme odbavovali vysílání pro jižní, západní a severní Čechy a zavádíme celoplošně šířený program,“ říká Ondřej Cikán, programový ředitel Rock Radia. „Většina programu už z Prahy byla odbavovaná, proto se jedná pouze o odpolední vysílání, které nově bude pro všechny okruhy odbavovat z Prahy odpolední kapitán Jirka Weingartner alias Weigyzz. Museli jsme se tak rozloučit s dlouholetou stálicí našeho éteru, populárním Marothou,“ doplnil. Celkově se tým zmenšil zhruba o desítku lidí.