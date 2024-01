Rozhodnuto, aukce kmitočtů pro digitální rozhlas zná vítěze

Dražba kmitočtů pro digitální rozhlas DAB, kterou loni vypsal Český telekomunikační úřad, vynesla celkem 79,325 milionu Kč. Frekvence pro celoplošné digitální sítě získaly společnosti RTI cz a Czech Digital Group, regionální frekvence pro celkem 27 sítí pak vedle Czech Digital Group získaly firmy Broadcast Services, Fiera Touch, GG Omikron, Joe Media, Play CZ a Teleko Digital, oznámil dnes úřad.

„Jsem rád, že se nám aukci podařilo dokončit úspěšně, když jsme uspokojili všechny zúčastněné zájemce a podařilo se rozdělit všechny nabízené bloky. Dalšímu rozvoji zemského digitálního rozhlasového vysílání tak již nestojí nic v cestě,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Ve výběrovém řízení jsou stanovená rozvojová kritéria, která by měla zajistit nejen úspěšný rozvoj DAB vysílání i efektivní využití přidělených rádiových kmitočtů. Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 % obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.

Mezi výhody digitálního rozhlasového vysílání patří zejména možnost rozšíření nabídky celoplošně šířených programů. Dále nabízí možnost lepší zvukové kvality nebo různé doplňkové multimediální funkce a aplikace, ke kterým příjemce nepotřebuje internet. DAB by měl umožnit výrazně lepší kvalitu a dostupnost příjmu za pohybu, tedy zejména v automobilech. Všechny nově prodávané automobily už povinně několik let přijímač DAB musí obsahovat.

Digitální síť DAB+ už několik let provozuje Český rozhlas, nyní pokrývá přes 95 % populace.

