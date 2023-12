Rozpočet Českého rozhlasu na příští rok 2024 se zvýší na 2,37 miliardy Kč

Veřejnoprávní Český rozhlas bude příští rok hospodařit s výnosy i náklady 2,367 miliardy Kč. Rozpočtová suma je proti letošku vyšší o 107 milionů. Rozpočet v pondělí schválila Rada Českého rozhlasu. Celkový plánovaný obrat výrazně ovlivňuje změna metodiky účtování, ke které rozhlas přistoupil na základě interpretace účetních standardů Národní účetní rady a doporučení externího účetního auditora. „Jde o účtování všech sociálních benefitů vyplácených zaměstnancům do sociálních nákladů a do výnosů pak o zúčtování čerpání sociálního fondu. Jde o rozpočtově neutrální operaci, tedy o operaci bez vlivu na hospodářský výsledek, ale o operaci, která o objem vyplácených benefitů, tedy 70 milionů Kč, navyšuje celkový obrat instituce,“ uvedl Český rozhlas. Rozpočet na příští rok zabezpečí vysílání všech 25 stanic Českého rozhlasu: čtyř celoplošných (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus), šesti speciálních neboli digitálních (Rádio Junior, Jazz, D-dur, Radio Wave, Radiožurnál Sport, Pohoda), 14 regionálních a také vysílání do zahraničí (Radio Prague International) v pěti jazykových mutacích, počítá s penězi na sportovní akce mimořádného rozsahu (olympijské hry v Paříži, mistrovství Evropy ve fotbale v Německu či mistrovství světa v hokeji či mistrovství světa v biatlonu, která se budou konat v Česku) a zahrne mimo jiné finanční dopady plánované valorizace mezd zaměstnanců. „Do nákladů se rovněž promítají rekordně vysoké ceny energií i vyšší ceny u nově vysoutěžených služeb i materiálu v souvislosti s vysokou mírou inflace a růstem ceny práce, ale i celoroční dopad dalšího rozvoje digitální sítě DAB+ započatý v letošním roce,“ uvádí veřejnoprávní rádio.

Na straně příjmů přitom vychází z meziročního navýšení většiny výnosových kapitol (obchodní výnosy, finanční výnosy, tržby z prodeje služeb, ostatní provozní výnosy i čerpání účelových fondů). Ta plně kompenzují i drobný meziroční pokles u hlavního zdroje financování rozhlasu, kterým jsou výnosy z rozhlasových poplatků. Pokles je způsoben demografickým vývojem a současně kontinuálním procesem čištění databáze poplatníků. Díky průběžné akviziční činnosti, tedy hledání nových poplatníků, výnos z poplatků meziročně klesne jen o 2,5 milionu.

Rozhlasové poplatky tvoří stěžejní výnos, z letošního rozpočtu ve výši 2,26 miliardy činily 2,06 miliardy. Na straně nákladů víc než miliarda jde na mzdy, dalších víc než 300 milionů pak na honoráře. Celkově zhruba 90 % nákladů Českého rozhlasu je mandatorních (právě mzdy a honoráře, dále distribuce signálu, náklady na poplatky, agenturní zpravodajství, odpisy dlouhodobého majetku, energie, údržba, pojistné či daňové náklady), zbývající desetina připadá na položky jako propagace, nájemné, výzkum, poradenství či materiál.

Naposled za stávající poplatek bez nutnosti škrtů

„Rok 2024 je posledním rokem, kdy je Český rozhlas schopen za stávající poplatek 45 Kč měsíčně v celé šíři své služby ufinancovat. Věříme ale, že nynější politická reprezentace po 18 letech navýší rozhlasový poplatek o zamýšlených 10 Kč měsíčně. Při skokovém růstu inflace a cen všech služeb je to jediná cesta, jak zajistit, aby Český rozhlas mohl veřejnou službu v celé své šíři nabízet lidem i po roce 2025,“ prohlásil v pondělí generální ředitel René Zavoral.

Na pátečním semináři k médiím veřejné služby připomněl, že povinný měsíční poplatek za rozhlas navrhoval zvýšit o 15 Kč, plánované zvýšení o desetikorunu chápe jako kompromis a jako jen „částečnou kompenzaci inflace“, která Českému rozhlasu zajistí stabilní financování jen na několik let dopředu. Poplatek se naposledy zvyšoval v roce 2005, jeho nominální výše 45 Kč podle Zavorala má dnes reálnou hodnotu 22 Kč a pokud by se do něj promítla inflace uplynulých 18 let, musel by činit 86 Kč.

Pokud projde zmíněné zvýšení poplatku ze 45 na 55 Kč a zároveň se rozšíří okruh poplatníků, jak plánuje vláda, bude to podle šéfa rozhlasu znamenat ve výnosech okamžitý efekt 450 milionů Kč a dalších 180 milionů postupně během tří let. Nově by mohlo začít platit 250.000 až 300.000 domácností. „Chceme investovat do lidí,“ zopakoval Zavoral, kde by nové peníze využil hlavně. „V některých oblastech jsme dávno ztratili konkurenceschopnost.“ Na příští rok Český rozhlas neplánuje redukci pracovních míst, mimo jiné také díky tomu, že v uplynulých čtyřech letech už 160 postů zrušil.

Investice do prostor v Praze, Plzni i Olomouci

Plán investic Českého rozhlasu počítá na příští rok s objemem 150 milionů Kč. Jednotky milionů půjdou na úpravy pražského sídla: v plánu je rekonstrukce střechy v Římské ulici v Praze 2, stavba fasádního výtahu ve vnitrobloku Vinohradské 12 a v celém komplexu budov Vinohradská-Římská kompletní výměna požárních detektorů a modernizace systému poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. Historická budova Českého rozhlasu, která byla otevřena před 90 lety, prošla nákladnou rekonstrukcí před 12 lety. Vyžádala si celkem 620 milionů Kč. Od té doby podnik v budově prováděl spíše menší úpravy, jako bylo otevření Radiocafé a předtím vybudování studia pro Radio Wave, kam je vidět z Vinohradské.

Investice půjdou též do rozšíření mixážních pultů, obnovu dvou přenosových vozů zpravodajství, rekonstrukci hudební režie v Plzni nebo do vybudování postprodukční režie a plenéru s malou režií v Olomouci. Tam rozhlas v posledních letech realizoval nákup a rekonstrukci budovy pro studio, absolvoval též rekonstrukci brněnského studia.

V oblasti marketingu a digitálních služeb patří mezi nejvýznamnější investiční akce rozvoj internetového audioarchivu Můj rozhlas či redakčního systému zpravodajského webu iRozhlas.cz.

V neposlední řadě se na rok 2024 plánuje nákup licencí pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, nákup hudebních nástrojů pro symfonický orchestr a rozvoj technologií pro centrum dopravních informací.

Místopředseda rady nezvolen ani na pátý pokus

Rada Českého rozhlasu v pondělí opět nezvolila svého místopředsedu, už popáté, a k volbě se vrátí po zvolení devátého člena rady sněmovnou.

