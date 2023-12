Rozsah mediální veřejné služby v Česku má nově vymezovat pětiletá vyhláška

S čím mají nebo nemají na mediální trh přicházet veřejnoprávní média, tedy Česká televize a Český rozhlas, má do budoucna specifikovat nový dokument, který bude mít podobu ministerské vyhlášky. „Měla by vymezovat, co je veřejnou službou na následujících pět let,“ řekl v závěru dnešního semináře právě o roli a financování veřejnoprávních médií náměstek ministra kultury Michal Šašek (ODS). Ambicí resortu je přimět celý tuzemský mediální trh ke shodě, jak dál pokračovat v takzvaném duálním systému vysílání, v němž vedle sebe existují veřejnoprávní i soukromě vlastněné televize a rádia. Taková „charta“, jak se podobné úmluvy nazývají v zahraničí, by se pak revidovala každých pět let.

Kýžený dokument má vzniknout ve dvou pracovních skupinách, které ministerstvo kultury plánuje ustavit začátkem příštího roku – jednu pro Českou televizi, druhou pro Český rozhlas. Kromě zástupců resortu kultury a manažerů médií veřejné služby mají v obou skupinách zasednout také reprezentanti Hospodářské komory, jež zastoupí komerční televize a rádia, a také představitelé vydavatelů tisku a internetových titulů. Výsledný dokument následně budou muset posvětit kontrolní rady veřejnoprávních médií, tedy Rada České televize a Rada Českého rozhlasu.

Dokument hodlá ministerstvo kultury vydat jako vyhlášku v návaznosti na vládou připravovaný nový mediální zákon, takzvanou velkou mediální novelu. Jak zákon, tak vyhláška by měly začít platit 1. ledna 2025.

Před zvýšením poplatků shoda na znění vyhlášky

Zmíněná novela, představená v září, má zvyšovat poplatky pro ČT a Český rozhlas a zároveň rozšiřovat okruh povinných poplatníků. Komerční vysílatelé a vydavatelé si potom na společné říjnové tiskové konferenci stěžovali, že vláda je k debatám o změnách mediální legislativy nepřizvala a hlavně že není jasné, co mají televize a rozhlas veřejné služby po změně svého financování přinášet na společný mediální trh.

Reakcí ministerstva je právě přizvání do pracovních skupin, z nichž má vzejít přesnější vymezení pole působnosti České televize a Českého rozhlasu. „Až se tohle vyspecifikuje, šli bychom v jednom šiku požádat o zvýšení koncesionářských poplatků,“ doplnil dnes náměstek Šašek.

Ke shodě s celým trhem tak chce ministerstvo vedené Martinem Baxou (ODS) dojít ještě předtím, než se velká mediální novela začne projednávat ve sněmovně. Resort se tak chce vyvarovat toho, že by komerční hráči dosáhli zablokování předlohy v legislativním procesu.

Bez navýšení poplatků hrozí propouštění stovek lidí

Pokud by parlament vládní novelu neschválil a tím pádem by se televizní a rozhlasové poplatky od roku 2025 nezvýšily, mohlo by to přinést výrazné omezení mediální veřejné služby.

„Pokud nedojde k reformě financování, Česká televize bude muset radikálně zredukovat objem veškeré své produkce,“ upozornil na dnešním semináři generální ředitel ČT Jan Souček. Hrozící redukci vyčíslil na třetinu dosavadního objemu: „Ta třetina by se dotkla všech formátů, včetně sportovního vysílání, včetně zpravodajství.“ Celkově by ČT podle Součka musela propustit zhruba desetinu lidí, tedy kolem tří stovek pracovníků.

Pokud nebude navýšen rozhlasový poplatek, podle generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala to bude znamenat snížení počtu pracovních míst ve veřejnoprávním rádiu až o 350, tedy o čtvrtinu dosavadního stavu. V rámci nutných úspor by podle Zavorala mohlo dojít také ke slučování stanic, například Radiožurnálu a Plusu. „Museli bychom sáhnout také na Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který nás stojí sedmdesát milionů korun ročně, ale jeho roční výnosy jsou sedm milionů.“

Veřejnou debatu o veřejné službě zahájil seminář

Dnešní seminář na půdě Národního technického muzea v Praze, který pořádající ministerstvo kultury nazvalo Role veřejnoprávních médií, jejich financování a komplementární role k soukromoprávním médiím v duálním systému médií, byl zahájením veřejného dialogu, po němž volali právě zástupci komerčních médií. Seminář zahájil ministr kultury Baxa z ODS jako předkladatel předmětné novely, kromě generálních ředitelů Součka a Zavorala následně své argumenty přednesli prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, kterým se nechávají reprezentovat komerční televize a rádia, či představitelé Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová, místopředseda Sdružení pro internetový rozvoj Michal Feix nebo předseda Asociace online vydavatelů Libor Matoušek.

