Ruská televize Dožď přestala vysílat, Rusko blokuje BBC, Twitter i Facebook

Ruská nezávislá televize Dožď ve čtvrtek 3. března přerušila své vysílání. Stanice tak učinila poté, co ruské úřady zablokovaly její web, protože o situaci na Ukrajině referovala jako o válce. Rusko si vynucuje, aby média invazi označovala za „speciální vojenskou operaci“. Za publikování „lživých“ informací o ruské armádě nově hrozí až 15 let vězení. Novelu trestního zákona dnes jednohlasně schválili poslanci. Rusko také začalo blokovat přístup na zahraniční weby a sociální sítě.

Po přijetí represivní novely už podle ředitelky televize Dožď Natalje Sindějevové není možné pokračovat v práci. „Potřebujeme čas a načerpat síly, abychom si vydechli a pochopili, jak dál fungovat,“ řekla ve vysílání kanálu. „Velmi doufáme, že se vrátíme k vysílání,“ prohlásila také. Šéfredaktor televize Tichon Dzjadko, který mezitím opustil zemi, je ale skeptický. „Aby se tak stalo, musí se situace vrátit aspoň k náznaku normálu, ale v to zatím nedoufám,“ odpověděl webu Meduza na otázku, co by se muselo stát, aby televize znovu vysílila.

Poslední nezávislá televize v Rusku začala vysílat v roce 2010, ruské úřady ji loni zařadily na seznam „zahraničních agentů“. Takto označená média musí ve svém vysílání, na webu či na sociálních sítích doprovázet své zprávy prohlášení, že byly vytvořeny „zahraničním agentem“. Po rozloučení ředitelky s publikem odcházeli zaměstnanci ze studia se slovy „ne válce“. Televize na úplný závěr pustila fragment Labutího jezera, baletu od Petra Iljiče Čajkovského, který sovětské televizní kanály vysílaly nepřetržitě během převratu v roce 1991.

Televize svým odmlčením se následovala rozhodnutí rozhlasové stanice Echo Moskvy, jejíž předsednictvo rozhodlo o likvidaci firmy. Novináři Echa Moskvy pokračují ve své práci na sítích, ale není jasné, zda to bude možné i po přijetí nového zákona. Ruští poslanci dnes jednomyslně schválili novelu, podle níž hrozí za šíření dezinformací o ruské armádě až 15 let vězení. Soud na jejím základě také může trestat pokutu až 1,5 milionu rublů (asi 340.000 Kč), až rokem nápravných prací či až třemi lety nucených prací. Ještě dnes by ji měli schválit také senátoři a podepsat prezident Vladimir Putin.

Roskomnadzor, úřad, který rozhoduje i o zařazování webů na černou listinu, dnes začal také částečně blokovat přístup na ruskojazyčný portál Meduza sídlící v lotyšské Rize. „V Rusku byla oficiálně zavedena cenzura,“ uvedl web ve středečním prohlášení nadepsaném slovy Nebudeme mlčet. V něm připomíná, že cenzuru zakazuje ruská Ústava „i ve verzi, která byla přijata, aby mohl Vladimir Putin vládnout Rusku jako monarcha“.

Omezenou dostupnost hlásí také ruské verze zpravodajského serveru BBC, Deutsche Welle či Rádia Svobodná Evropa. Zablokování webu BBC přišlo krátce poté, co britská veřejnoprávní stanice obnovila v Rusku a na Ukrajině krátkovlnné vysílání, píše britský Guardian. Samotný web v ruštině minulý týden navštívilo skoro 11 milionů lidí, trojnásobek letošního týdenního průměru.

Rusko také začalo omezovat přístup na sociální sítě. Nedostupný je pro většinu Rusů Facebook, Twitter a také internetové obchody s mobilními aplikacemi Googlu a Applu.