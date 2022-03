Ruské rádio Echo Moskvy končí, novináři pokračují na sítích

Echo Moskvy, liberální rozhlasová stanice vysílající od roku 1990, končí. Rozhodlo o tom představenstvo mediální firmy, a to dva dny poté, co ruské úřady nařídily konec vysílání Echa. Stanice totiž neinformovala o invazi na Ukrajinu v souladu s vládou, která vyžaduje nemluvit a nepsat o válce či o invazi, ale striktně o „speciální vojenské operaci“. Redaktoři Echa Moskvy ale ve své práci chtějí pokračovat, a to na sociálních sítích. „Navzdory rozhodnutí představenstva společnosti o likvidaci rozhlasového kanálu a webových stránek pokračujeme v provozu na těchto platformách,“ uvádějí na oficiálním twitterovém účtu, kam přidali výčet odkazů na sítě.

Známá stanice ze 66 % patřila mediálnímu holdingu energetického gigantu Gazprom, který ovládá ruský stát, přesto si zachovávala určitou míru nezávislosti. Rádio vysílalo od roku 1990, stát si její odmlčení vynutil pouze během převratu v roce 1991. Teď končí. „Představenstvo rozhlasové stanice Echo Moskvy rozhodlo většinou hlasů o zrušení rozhlasové stanice a internetových stránek Echo Moskvy,“ stojí na jejím webu. Vysílání už v úterý zakázal stát. Ruská generální prokuratura to zdůvodnila tím, že Echo Moskvy a také televize Dožď, do té doby poslední nezávislý televizní kanál v zemi, na webu zveřejnily „materiály s výzvami k extremistickým aktivitám a lživé zprávy o postupu ruské armády“ na Ukrajině.

Dlouholetý šéfredaktor Echa Moskvy Alexej Venediktov reagoval, že obvinění prokuratury „nevycházejí z žádných příkladů, z žádných důkazů, jsou neopodstatněná a znamenají urážku novinářů a občanů v Rusku“. Dodal, že stanice se proti rozhodnutí bude bránit u soudu. „Vidíme v tom zavádění cenzury, což přímo zakazuje ruská ústava,“ řekl jeden z nejznámějších ruských žurnalistů.

YouTube už Echo Moskvy odblokoval

Novináři oficiálně končící redakce nadále publikují na YouTube a dalších platformách. Z YouTube přitom na území Evropské unie na chvíli stanice také zmizela, když americký videoserver začal blokovat ruské státní kanály. Echo Moskvy na seznam YouTube zařadil kvůli zmíněnému spojení s polostátním Gazpromem. Proti kroku YouTube se ozvala třeba tuzemská Asociace online vydavatelů. „V současné situaci je kritický důležité, aby občané Ruska měli aspoň nějaké informace o realitě ruské invaze na Ukrajinu,“ prohlásila. YouTube kanál stanice následně odblokoval, dnes na něm stále přibývají videa, a to pod názvem zkráceným pouze na Echo. Novináři publikují též na Twitteru, Instagramu, Facebooku a Telegramu.

Není přitom jasné, jestli globální sítě zůstanou v Rusku dostupné. Vláda o nich mluví jako o cenzurujících a vyhlásila jejich „částečné omezení“, což znamenalo zejména zpomalení jejich načítání. Včera se též objevily zvěsti, že Rusko začalo blokovat přístup na YouTube, státní úřad pro kontrolu ruských médií Roskomnadzor to ale podle deníku Novaja Gazeta popřel.

Až 15 let vězení za jiné než oficiální zprávy

Nezávislá média čelí v Rusku stále většímu tlaku, který se vystupňoval po ruském vojenském vpádu na Ukrajinu z minulého čtvrtka. Ruské úřady vyhrožují nezávislým médiím uzavřením, pokud nebudou dodržovat oficiální zpravodajskou linii a budou o ruském útoku informovat jako o „invazi“ nebo „válce“.

Ruský parlament se navíc chystá přijmout změny v zákonech, jež zakážou šíření lživých zpráv o ruských ozbrojených silách, a to pod hrozbou až tříletého vězení či pokuty ve výši až 1,5 milionu rublů (zhruba 300.000 Kč). Pokud lživé zprávy budou dílem organizované skupiny, veřejného činitele či je budou provázet vykonstruované důkazy, viníkům bude hrozit až 10 let za mřížemi a v případě vážných následků lživé informace až 15 let, uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Dodala, že tento návrh už přijal příslušný parlamentní výbor. Předloha rovněž počítá s přijetím zákazu „diskreditace“ ozbrojených sil, přičemž při opakování tohoto činu by viník mohl skončit na tři roky ve vězení.