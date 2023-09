S čím Jan Souček získal pozici ředitele ČT

Místo generálního ředitele veřejnoprávní mediální instituce na následujících šest let vyhrál Jan Souček, dosavadní ředitel brněnského studia České televize, s „brainstormingem nejvýraznějších postřehů a impulzů pro další směřování“, jak v předmluvě shrnul svůj kandidátský projekt, který nazval Agenda 2029.

„Moje představa České televize po uplynutí následujících šesti let je prestižní mediální instituce, která stojí na čele programových i technologických trendů, je robustní ve své nezávislosti, produkčních schopnostech i kvalitě pořadů. Současně má však maximálně odlehčenou konstrukci organizačního schématu i programové skladby a je otevřená nezávislým televizním tvůrcům,“ předeslal v projektu.

Konstatuje, že Česká televize má za sebou „prozatím nejlepší období ve své novodobé historii (po roce 1989)“, které přineslo „renesanci efektivního modelu dramaturgie a výroby uvnitř televizních tvůrčích producentských skupin“. Postavení ČT jako lídra tuzemského mediálního trhu utvrdil covid a navazující ruská invaze na Ukrajinu.

Zároveň připomíná, že ČT „se nachází ve složité finanční situaci“ (patnáct let se nezvyšoval televizní poplatek, který tvoří 90 % jejích příjmů), a tvrdí, že „léta úspěšných nových pořadů s sebou přinesla také rozkošatění programové nabídky do často nepřehledné struktury, ve které se některé programové typy objevují i ve vyšších násobcích“ (jako příklad uvádí 13 různých lifestylových magazínů v jediném týdnu).

Pochválil platformy UčíTelka, ČT3 a ČT Edu, všechny spuštěné za covidu, kritizoval naopak rezignaci na jiné oblasti kultury (lidová tvorba, ekologie a obecněji život mimo aglomerace), zánik žánrů věnovaným společenským minoritám či alternativní a studentské umělecké tvorbě nebo nedostatečnou konkurenceschopnost ČT v prostředí internetu.

Právě na internet chce klást důraz rozvíjením platformy videa na vyžádání (VOD) iVysílání. Touto distribuční cestou jednak hodlá oslovovat mladší generace, jednak motivovat k hrazení poplatků za Českou televizi –⁠ přístupové údaje k VOD platformě by podle Součka mohl získávat pouze registrovaný plátce televizního poplatku.

Distribuci v digitálním prostředí hodlá i v oblasti zpravodajství médií veřejné služby, plánuje proto „debatu mezi třemi poskytovateli veřejné mediální služby v České republice (Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář) o startu společné mobilní zpravodajské platformy“. S její realizací počítá v letech 2024 až 2026.

S odkazem na Chartu BBC (uzavíranou na desetileté období) a na ni navazující provádějí Dohodu apeloval na intenzivnější komunikaci se státem, respektive s politickou reprezentací v tom, co má být „adekvátní náplň televize veřejné služby“, od čehož by odvíjel i samotný rámec hospodaření České televize v závislosti na zadání zvenčí.

Ohledně samotného financování připomněl, že pokud by poplatek rostl v závislosti na průměrné mzdě, dnes by činil už 210 Kč (ne 135 Kč, jak je tomu beze změny od roku 2008), a vyslovil se pro redefinici poplatníka, každoroční indexovaný růst výše poplatku a pokud by nedošlo ani k jednomu z těchto řešení, k financování České televize rozpočtovým určením („spolu s růstem či stagnací ekonomiky by rostl nebo stagnoval i příjem veřejnoprávní televize“).

„Program kanálů ČT dnes rozkošatělý do spousty již neživotných větví,“ prohlásil také Souček. Schází mu „otevřená dramaturgická debata o tom, že nikoliv nevýznamná část vysílaných a vyráběných pořadů nevede ke zvýšení efektivity vůči divákovi, je duplicitní, triplicitní, zabírá ve schématu místo i výrobní peníze, které by mohly posloužit pro znovuobnovení formátů, které jsou pro veřejnou službu typické, neboť je komerční provozovatelé nikdy poskytovat nebudou, nebo pro otevření se vůči špičkové zahraniční tvorbě“.

Akviziční dramaturgie (nákup zahraničních pořadů) by podle nastupujícího šéfa ČT měla být odvážnější a zasahovat i prime time (hlavní vysílací čas). Na místě je podle Součka také zpřehlednění vysílacích schémat a reprofilace jednotlivých kanálů. „S případným budoucím programovým vedením ČT chci přistoupit ke košatému stromu výroby a vysílání a zatřást jím ve stylu úklidu Marie Kondo,“ slíbil.

Aby podpořil nezávislé producenty na trhu, hodlá „jasně definovanou část rozpočtu“ vyhradit comissioningu, s cílem „vystavit interní producenty permanentnímu tlaku svěžích nápadů i zvenčí, včetně způsobů realizace, spolufinancování, marketingové a obchodní podpory“.

Zrevidovat hodlá Souček také zpravodajství a publicistiku, kritizuje „balastní opakování živých vstupů“ i výplň proudových Studií ČT24. „Programová struktura zpravodajského kanálu ČT24 trpí přehnaným důrazem na permanentní živou přítomnost na mnoha místech, a to často v situacích, kdy se ‚ještě‘ nic neděje, nebo se děj odehrál tak dávno, že po něm v živém záběru nezbyla žádná viditelná stopa,“ míní.

„Důraznou dramaturgickou revizi“ mají projít dvě souběžné ranní show (Studio 6 na ČT1 a ČT24, Dobré ráno na ČT2), a to kvůli časté „dramaturgické kanibalizaci“. Investigativní Reportéři ČT si „po aktuální katarzi zaslouží restart“, diskusním Otázkám Václava Moravce „by slušelo doplnění portfolia diskuzních formátů v některém ze všedních dní, a to včetně platformy zaměřené cíleně na regionální problematiku“.

A po revizi denní programové struktury ČT24 chce navázat „novou koncepcí revolvingového způsobu odbavování denního zpravodajského proudu, který by rotoval mezi třemi dnes již existujícími a plně kompetentními studii (Praha, Brno, Ostrava)“. Posílením rolí redakcí v Brně a Ostravě tak hodlá vedle Prahy posílit „další epicentra nasávající události, příběhy, komentátory, experty, akademiky a další ze svého okolí“.

Pozornost si podle něj zaslouží i letité sídlo televize na pražských Kavčích horách, část by se podle Součka mohla pronajmout, aby získala peníze na modernizaci, respektive poskytla prostor nezávislým tvůrcům: „ČT nemá prostředky na adekvátní revitalizaci budov vzniklých od konce šedesátých let do let devadesátých.“

Novou energii a nastavení si, míní Souček, zaslouží i vztah s obchodními partnery, byť prostor pro reklamu ve vysílání České televize je zákonem omezen: „Obchodní strategie ČT nesmí spočívat v pasivním vyčkávání na aktivitu mediálních agentur.“

Nakonec Souček volá po reformě systému mezd a odměňování, a to v intenzivní debatě s odbory: „Nenároková motivační složka musí tvořit významnější část mezd. ČT zatím neumí vytvořit dostatečné a operativní fondy na odměňování skutečně mimořádných výkonů, zatímco investuje obrovské peníze do plošných valorizací a remunerací, které nijak nezohledňují zásluhovost, a jsou tudíž bez motivačního potenciálu.“

Co Jan Souček říkal Radě ČT před volbou

Z červnového slyšení kandidátů před televizní radními

Jan Souček, od roku 2014 ředitel brněnského studia České televize, který v médiích začínal v roce 1994 v TV Nova a zkušenosti má i z Českého rozhlasu, úvodem svého vystoupení nabídl „myšlení mimo už nakreslené šablony“ a pro ČT pro následující období týmové vedení. ČT podle něj „nepotřebuje extenzivní rozvoj, potřebuje zapracovat na některých svých agendách“.

„Změna komunikace je jedním z leitmotivů mého případného mandátu,“ slíbil radním, s nimiž se řadu měsíců potýkal Součkův předchůdce Petr Dvořák.

„Digitální platformy nejsou naši silnou stránkou,“ konstatoval Souček. Předpokládané ukončení terestrického vysílání v roce 2030 se podle něj musí promítnout do strategie ČT. Navrhl změny v iVysílání, s cílem lepšího poznání diváka a většího komfortu pro něj. Byl pro vytvoření digitální zpravodajské platformy, společné pro ČT, Český rozhlas a ČTK, s cílem spustit ji do roku 2025 dostat se mezi top 3 poskytovatelů zpravodajství na internetu.

Souček neřekl konkrétní jména uvažovaná do týmu, slíbil mix lidí nových (částečně mimo média, částečně ne z Prahy): „Nepřicházím s představou revoluční bouře.“ Uvažuju o 20% redukci managementu na první úrovni řízení, některé agendy bych rád spojil, říká také. Ubylo by producentských skupin, přibyli by comissioning editoři. Rád by zvýšil podíl tvorby z regionálních studií ke konci mandátů až na 50 %.

Místopředseda rady Vlastimil Ježek se ptal na Součkův budoucí tým, na zásadní organizační změny, spolupráci s Českým rozhlasem a ČTK a na to, co jako dosavadní člen managementu ČT udělal pro to, aby program nebyl rozkošatělý i do „neživotných větví“, jak uvedl ve svém projektu. „V jednom týdnu jsme vysílali 13 samostatných lifestylových magazínů,“ dal Souček příklad. Někdy se duplikujeme - dvakrát i třikrát. „Na programové priority se mě ve vedení nikdy nikdo neptal,“ prohlásil. „Řekl bych to jinak. Byly nám představeny priority a každý měl možnost vznášet dotazy a diskutovat. Ano, někteří mlčeli,“ reagoval šéf komunikace ČT Vít Kolář na Twitteru. Souček řekl, že nevěděl ani o chystaném dealu s Voyem.

Rozsah toho, jak ČT historicky a dosud zajišťovala přenosy špičkových šampionátů, je rozsah, která v Evropě nemá obdoby, vysvětloval Souček, proč se zabývá otázkou, jestli by ČT Sport měl setrvat v dosavadním rozsahu.

Radní Lubomír Veselý se ptal na začerňování smluv a spolupráci s Voyem. Souček řekl, že by inicioval debatu právníků nad minimálním rozsahem toho, co začerňovat. „Spíš se teď přikláním k tomu, že bych tímto směrem a v tomto rozsahu nepostupoval,“ uvedl k případné spolupráci s Voyem. K tomu nemá dostatek informací. Připomněl blížící se konec terestriky. „Potřebujeme učinit platformu ČT co nejvíc atraktivní pro co nejširší okruh diváků. když ji budeme sdílet s konkurenty, zbavujeme se jednoho z důležitých nástrojů, jak neztratit relevanci.“ Je nutné výběrové řízení, nebo to někomu hodit z ruky? zajímalo radního Veselého. Souček odpověděl, že je pro aktivnější, sebevědomější obchodování ČT, které nemusí vždy probíhat formou veřejné nabídky nebo zakázky, která obchodování někdy zpomaluje nebo znemožňuje.

Místopředseda a bývalý předseda rady Pavel Matocha se ptal, zda ČT potřebuje všechny své stávající pozemky. Souček je pro menší a jinak strukturované zázemí ČT. Souvisí to podle něj celkově s financováním ČT. Nejprve by provedl analýzu, kde prostupovat bezpečněji a komfortněji v zajišťování servisu a zda část podpůrných činností outsourcovat. „Část areálu na Kavčích horách bude možné pronajmout a z toho zpětně financovat revitalizaci budov, které už mají to nejlepší za sebou.“

Když byl tázán na kriminálky, zmínil Souček možný vznik dřív nepřijatého cyklu Četníci ze Znojma, v Brně vznikající cyklus ze života náctiletých či cyklus vycházející z české a moravské klasiky. „Kriminálky s přesahem, rozumím,“ odvětil předseda rady Karel Novák.

„Jsem skeptický k tomu, že to přinese nějaké velké synergické efekty,“ řekl k dotazu radního Reného Kühna na možnost spojení ČT a Českého rozhlasu. „Jsou schopny sdílet podpůrné činnosti, ale to jsou úspory jen nižší desítky milionů korun.“ Způsob rozhlasové a televizní tvorby je značně odlišný, řekl Souček s odkazem na letité zkušenosti, kdy pendloval mezi oběma prostředími. Hrozí tam procesní prodleva a také to, že spojením rozhlasu a televize z trhu zmizí jeden z hlídacích psů.

Radního Jiřího Šlégra zajímalo, zda by Souček jako ředitel řešil vysílání z olympiády sublicencí jako u fotbalu z Kataru, případně zda by zrušil kanál ČT Sport. Že na ČT Sport budeme vysílat jen národní sport nebo soutěže nižších kategorií, to se stát může, odvětil obecně Souček. V případě nepříznivé ekonomické situace by se obrátil na Diváckou radu a Radu ČT a „hledal by průniky“, jaká je aktuální společenská poptávka a co dovoluje finanční stav instituce.

Po debatě o financování ČT (poplatek není daň, za poplatek dostáváte jasnou protihodnotu, upozornil Souček) se radní Milada Richterová optala, zda by podle Součka mohla být ČT i financována třeba ze státního rozpočtu. Je to autonomní rozhodnutí zákonodárců, říká Souček, sám preferuje německý model, tedy vázat poplatek za odběrné místo energie. Minimalizuje to podle něj nárůst agendy vybírání poplatku, ten je v podstatě na faktuře za elektřinu. A tento model poskytuje minimální možnost, jak se hrazení poplatku vyhnout. „Němci jsou o krok před námi.“