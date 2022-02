„S každou další vlnou nadšení opadá.“ I tak se plakáty DDB k očkování líbí zase nejvíc

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 4. až 5. týden 2022 DDB Prague: Proměněná Praha (3. vlna) (61 %)

1. Praha má už čtvrtou várku komunikace od DDB

Po vánoční kampani přichází v pořadí už čtvrtá vlna komunikace z dílny DDB Prague, kterou chce Magistrát hlavního města Prahy motivovat své obyvatele k očkování a apelovat i na jejich zodpovědný přístup k současné pandemické situaci. Tři ze čtyř vln komunikace od DDB přitom stojí na výrazné typografii a hře se slovy - první proběhla loni v létě, druhá před Vánocemi. „Pokračování kampaně má lidem přinést i posilující dávku pozitivní energie. Proto zachováváme naši komunikační linku a soustředíme se raději na pozitivní motivaci než na strašení,“ říká šéf DDB Jan Faflík. Čtveřice vizuálů tak prostřednictvím vtipných zdrobnělin hlavních příznaků covidu zdůrazňuje pozitivní účinek třetí dávky na jejich zmírňování. „Jsme rádi, že se nám i tentokrát podařilo najít způsob, jak podat lidem očkovací insight odlehčeným stylem a přitom velice jasně, ve hře s českým jazykem,“ doplňuje creative director Amila Hrustić B. Kreativní ředitelka DDB Prague Dora Pružincová uvedla, že nové plakáty budou využívat zdrobněliny, které upozorňují na mírnější příznaky covidu-19 u lidí s posilující dávkou vakcíny: „Všechny vyzýváme, aby se nechali pravidelně testovat a chovali se co nejohleduplněji k ostatním.“ Vizuály budou opět k vidění na plochách v ulicích Prahy, na obrazovkách v nemocnicích, ale i na sociálních sítích magistrátu a na bannerech. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že v minulosti agentura městu své služby poskytovala bezplatně, nyní jí magistrát přispěje částkou 150.000 Kč. Součástí rok trvající kampaně je web ockovani.praha.eu, který podle Hřiba od začátku fungování loni 1. února zaznamenal 680.000 unikátních uživatelů. „Aktuální návštěvnost je zhruba tři tisíce uživatelů denně,“ řekl. Stejnou denní návštěvnost má v tuto chvíli podle primátora i další web covid.praha.eu, kde si mohou lidé najít termíny a místa na testování. Ten za rok fungování eviduje 1,3 milionu uživatelů, což kromě Pražanů zahrnuje i Středočechy.

Znáte to, poprvé to bylo funny, podruhé jakž takž - a potřetí? Ani hovno ani fík! jak říká pan režisér Jarda Brabec.

Vilém Rubeš

Koncept se mi líbí, faktem ale je, že s každou další vlnou těchto kampaní se to mé nadšení oslabuje. Bude i pátý díl?

Martin Hošek

Nová vlna kampaně na očkování si drží skvělý vizuální styl. Mé pochybnosti o tom, jestli právě hrátky se slovy lidi přesvědčí k očkování, přetrvávají, ale kdo ví? Ostatně se to dost těžko měří.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Super reklama na barvitost českého jazyka, o tom si angličtina může nechat jen zdát! Očkování v tom tedy vidím až za druhým rohem a jenom díky dovysvětlujícímu textu.

Jakub Hussar (Haze)

Tady se strategie vysvětlovat nemusí, plakáty mluví samy za sebe. Veronika s okem Dory, to je strategicky už samo o sobě dobře. Kreativně konzistentní a skvělé, prostě milé, miloučké, miloučičké, miloučičičké. Za studenty a Gen mávám.

Richard Stiebitz (Gen)

Celkem hravé, ale řekl bych, že to už nezapadá časově ani společensky. Tady prostě vývoj předbíhá kampaně o parník.

Pavel Jechort (Mall Group)

Další hezká kampaň z DDB. Jednoduché, chytré. Je jasné, že antivaxery to nezlomí, oni moc nečtou...

Míla Knepr (Contagious CZ)

DDB Prague si mě touto sérií kampaní naprosto získali. Nicméně se musím přiznat, že zde tak trochu funguje teorie mezního užitku, kdy s každou další přidanou vlnou mé nadšení trochu opadává a nic se nevyrovná tomu velkému prvotnímu dojmu.

Michaela Oulehla (Cognito)

Pěkně, pěkňoučce, pěkňoulinkatě udělaný i vymyšlený. Škoda, že to zas nebude fungovat. Ale vysoký hodnocení si to zaslouží.

Manuel Prada (Comtech Can)

2. Škodovka má další brandový spot, od Zaraguzy

V nové brandové kampani prezentuje automobilka Škoda své dlouhodobé aktivity a klade důraz na odpovědnou budoucnost. Minutovým spotem, kterým kampaň odstartovala v kině a televizi, provází hlas chlapce, který si cestou do školy zkouší referát o své oblíbené automobilové značce. „Jako tradičně jsme do našeho plánu zařadili brandový spot pro podporu povědomí o značce Škoda. Ten přirozeně akcentuje témata, která jsou pro nás důležitá a patří mezi ně rodinný přístup, sociální odpovědnost nebo elektromobilita,“ uvádí Libor Šedivák, vedoucí marketingu českého zastoupení Škoda Auto. Na televizi navazují digitální formáty, věnující se tématům, jako je bezpečnost, elektromobilita nebo vysazování stromu za každý prodaný vůz v Česku. Této aktivitě se značka věnuje od roku 2007 a od té doby jich vysadila po celém Česku přes jeden milion. V oblasti dopravní bezpečnosti značka dbá zejména na vzdělávání mládeže a technologické inovace moderních bezpečnostních asistentů. Všechny vozy z její aktuální modelové nabídky jsou přitom oceněny maximálním hodnocením bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP. Celou kampaň připravila pražská Zaraguza, která je pro české zastoupení mladoboleslavské automobilky jednou ze spolupracujících nadlinkových agentur. Jejím posledním počinem je kampaň k uvedení prvního elektrického SUV Škoda Enyaq iV nebo jarní hokejové spoty se Sašou Rašilovem k Mistrovství světa v ledním hokeji 2021.

Jejda, fabrika na auta dělá auta, a pak už se čte ten papírek, co malému šišlalovi podstrčilo oddělení PR. Dojetím pláče i náš westík. NKP.

Vilém Rubeš

Řemeslně dobře udělaný spot. Co mi vadí - a děje se u nás (myšleno lokální reklamy) dost často - mám pocit, že to v postprodukci není dotažené - na konci, jak chlapec mluví s mámou, je to divně asynchronní (pusa vs. zvuk).

Martin Hošek

„Já řídím kolo, takže to ocením.“ - „Jsou velkým zaměstnavatelem.“ - „A podporují i cyklistiku.“ - Řeklo by tohle malé dítě? Nevím. Ale natočené je to hezky.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Lehoučké, hravé, ale také silně patetické. Odnáším si smíšené pocity.

Jakub Hussar (Haze)

Strategie jasná: Škoda do budoucnosti > PPT prezentace > Budoucnost = děti > Škola a Škoda > prezentace PPT do školy. Těch informací v PPT bylo asi hodně a mohl to být zajímavý boj, jak to všechno do té školní dostat. Zase se ale strategicky dobře mohlo pracovat s videem a videobankou Škody. Těžké muselo být se vypořádat s tou animací letu pomocí fotek. Tam je znát rozpočet nejvíc.

Richard Stiebitz (Gen)

Na mě je tam toho nějak tuze moc. Hezká přehlídka portfolia a Simply clever, archetyp se hezky drží už léta stejný, ale i reklama by chtěla nějakou inovaci.

Pavel Jechort (Mall Group)

Ona už explikace kampaně „posílit povědomí o značce Škoda“ signalizuje, co bude následovat. Tisíckrát viděné klišé: dítě v autě mudruje o autě, o brandu.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Oddechová roztomilá brandová kampaň - přesně to, co bych od Škodovky očekávala.

Michaela Oulehla (Cognito)

Cením nápad i zpracování. Top týdne, ale bavilo by mě třeba vidět i část přípravy referátu + co k němu vedlo (otázky na mamku, táta nabíjí auto atd.).

Manuel Prada (Comtech Can)

3. T-Mobile s první kampaní od týmu Ticino z WPP

Mobilní operátor T-Mobile startuje integrovanou kampaň Když vám dojdou data, která zákazníkům přibližuje výhody služby Pořád online. Ta po aktivaci umožňuje uživatelům být online i ve chvíli, kdy vyčerpají data, a je jedním z klíčových prvků nové tarifní generace. Kampaň vznikla ve spolupráci s novým agenturním týmem Ticino ze skupiny WPP, se kterým T-Mobile spolupracuje od ledna, na základě loni vyhraného tendru. WPP tak vystřídala Saatchi & Saatchi, která pro T-Mobile zajišťovala kreativu uplynulých 10 let. Narozdíl od předchozí dekády se nová komunikace od WPP liší tím, že nevyužívá žádné známé herecké tváře. Kampaň navazuje na podzimní představení generace nových tarifů, s nimiž T-Mobile vyšel vstříc uživatelům a jejich rostoucí spotřebě dat. Cílem stávající kampaně je za pomoci běžných životních situací vysvětlit, k čemu služba Pořád online slouží a jaké výhody může přinést. Na jednoduchém příběhu tatínka a nalezeného psa se tak lidé dozví, že i v okamžiku, kdy jim dojdou data a mají aktivovanou službu Pořád online, budou jim všechny pro ně důležité aplikace jako chat, jízdní řády nebo počasí fungovat dál. Komunikace běží celý únor a březen a kromě televize, tisku a onlinu využívá poboček operátora a netradičních formátů na běžkařských stopách Magenta. Kampaň pracuje s online a offline personalizacemi podle chování cílových skupin a situací, ve kterých se právě nacházejí. „Dáváme důraz na srozumitelnost a pracujeme také s personalizací sdělení ve vhodných mediatypech,“ uvedl Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace T-Mobile. Pro agenturní tým Ticino jde o první zadání pro T-Mobile. Do vývoje kampaně a produkce se zapojil tým marketingové komunikace T-Mobile i všechny spolupracující agentury napříč jednotlivými specializacemi. „V této primárně funkční kampani jsme využili příležitosti propojit jednotlivé mediatypy s kontextem, ve kterém je lidé sledují,” říká Jakub Hodboď, který v týmu Ticino vede strategii.

... a to je tak blbý, že se to snad ni líbit nebude, Kéž by vás ta chlupatá koule sežrala, za všechny banály světa... Přeloženo: takovou tupou nudu jsem už dlouho neviděl, ani v lokálním kontextu. Fuj. A to jsem zákazník. Double fuj.

Vilém Rubeš

Neurazí, nenadchne.

Martin Hošek

Psi jsou vděční, jistě. Ale tohle na mě působí čistě jako vysvětlovací videoprůvodce tím, jak používat mobilní telefon a data. Ale asi to tak mělo být.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Pejsek, medový hlas a iritující „easy listening“ podkres. Zatím se tedy absolventi „tendru roku“ moc nepředvedli.

Jakub Hussar (Haze)

Strategicky řečeno - jestli dobře počítám, byli u toho tři stratégové, čtyři mediální stratégové, jeden režisér, kreativní konzultant a produkce. Otázka zní: kdo dělal kreativu, kdo psal scénář a kdo vybíral psa? Ten je tedy vybrán a konzultován moc dobře!

Richard Stiebitz (Gen)

Já jsem dlouhodobě naštvanej na ty české datové tarifní tanečky, a tohle jen otevírá nezhojenou ránu. Mám jako děkovat, že mi předražená data nevypnete po vyčerpání u předpovědi počasí?

Pavel Jechort (Mall Group)

Chodící brief. Je otázka, jestli to mohlo být lepší. Musím totiž uznat, že ta proposition je pekelná a vůbec ji nechápu: máme drahá data, takže si kupujete jen omezené množství. Když vám data dojdou, zapnete si nouzová „pseudodata“. Služba jako noha.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jo, je to fajn... kampaň předává přesně tu message, kterou má, a to s kapkou nadsázky...

Michaela Oulehla (Cognito)

Ve spotu vidím místa, která dělají z řetězové reakce jen těžko uvěřitelnou. Když budu pořád online, budu nejspíš (jako většina spolucestujících) čučet do telefonu a pravděpodobně si nevšimnu „chlupaté koule“ in the middle of nowhere. A od jaké teploty je oukej nechat psa venku? A je počasí první věc, kterou budu googlit? A pak voiceover – ten asi pracuje se zvědavostí těch, kteří mají televizi jen jako kulisu. Jinak nevím. Co se mi líbí, je ikona přepínače. Bez animace je však z vizuálu těžké poznat, o co jde.

Manuel Prada (Comtech Can)

4. Ondřej Hejma zpívá Modrou pro KetoDiet

Společnost KetoDiet majitele Petra Slavíka společně s YYY Agency představila novou celoroční kampaň navazující na koncept Smutné oblečení. Kampaň vychází z nově vzniklé strategie značky a přináší do dlouhodobé komunikace další prvky: zpívajícího pana Knoflíčka s písní Modrá je dobrá od Ondřeje Hejmy i důraz na chuť produktů KetoDiet. Strategie značky naplňuje podle Kristýny Ochvatové, senior strategist YYY, dva základní cíle: „Prvním je odlišit produkt od konkurence, především skrz distinktivní modrou barvu a lepší chuť, kterou nám potvrdilo i interní testování. Druhým cílem pak je zbavit se vnímání diety jako něčeho, co se musí přetrpět, co nechutná.“ Zmíněná animovaná postava pana Knoflíčka se stala novým symbolem značky. „Naivně neutuchající snaha dopnout kalhoty o dvě až tři čísla menší je společná nám všem, kteří se snažíme zbavit rašícího bříška. A knoflík na poklopci to zpravidla odnese jako první, tak proč mu nedat hlas,“ říká kreativní ředitel Marek Linhart. Druhým prvkem dlouhodobého kreativního konceptu je samotná píseň Modrá je dobrá, která je adaptací Hejmova původního originálu z roku 1998. „Pana Hejmu jsme oslovili s žádostí o adaptaci jeho písně pro značku KetoDiet a příběh pana Knoflíčka. Jsme rádi, že jsme uspěli,“ uvádí senior account manager Magda Frišová. Adaptaci zároveň nazpíval sám Hejma. Poslední pilíř spočívá ve vysvětlení produktu jako chutné diety. Většina populace žije v domněnce, že hubnutí s sebou přináší oběť v konzumaci chuťově nedobrého jídla. “Samozřejmě nechceme věšet lidem bulíky na nos a tvrdit, že KetoDiet chutná jako jídlo z michelinské restaurace. Oproti běžné představě o lepivém prášku bez chuti a barvy jsou ale produkty KetoDiet úplně jiná třída, je to dieta, kterou si můžete normálně užít, ne ji jen přežít.” dodává Linhart. Produkci se zasazením do reálného prostředí zajišťoval Bumerang Film patřící do skupiny YYY Family, s režisérem Pavlem Soukupem. Na výrobě 3D animací se podílelo studio Eallin. Kampaň začala 6. ledna v době každoročních novoročních předsevzetí a poběží v různých fázích po celý rok v Česku i na Slovensku. Především v televizi, rádiu a poté online. O nasazení kampaně v televizi a rádiu se stará mediální agentura Knowmedia. O online formáty pak interní tým a další partneři KetoDiet.

Jediné, co mě na tom bavilo, bylo představit si muže, co hrozí na mraky, Ondřeje Hejmu, ve tvaru knoflíčku, jinak NKP.

Vilém Rubeš

Já být skalním fanouškem Žlutého psa, asi bych byl naštvanej. Konceptu asi nemůžu nic vytknout, dělat reklamu na divnojídlo, to není lehká disciplína.

Martin Hošek

Tuhle písničku jsem nikdy neměla ráda, ale pokusím se oprostit od ryze osobního vkusu - knoflíček se vydařil a věřím, že publiku se spot takzvaně zaryje pod kůži.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Oceňuji ty realistické faldy, knoflíček taky fajn. Ale resuscitovat čtvrt století starou hymnu ODS fakt nebylo třeba.

Jakub Hussar (Haze)

Bude to znít lacině, ale když je modrá dobrá, co s tou zelenou? Čistě strategicky bych jí v packshotu nerozvíjel. Do rýmu šmak-tak se tak-ňák nechci navážet a vím, že je doba je zlá. Strategicky bych řekl, že je finančně dietní. Líbí se mi práce character designerky. Nevím, jestli je z produkce, nebo agentury YYY, ale u zipu YKK si s knoflíkem poradila pěkně.

Richard Stiebitz (Gen)

Modrá a jídlo nejde moc dohromady, ale ketodieta s jídlem vlastně taky ne, co? Když budete mít dobré televizní váhy a dost zoufalců, tak na trhu ketodiet určitě uděláte hokejku.

Pavel Jechort (Mall Group)

Svěží kousek. Modrý knoflík je perfektní brand asset.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Nevím, jestli náhodou už není dávno passé ta doba diet... Žijeme v době osvěty o zdravém životním stylu, že diety jsou špatné, že důležitá je skladba jídelníčku atd. Větší brandy si to uvědomují a podporují osvětu ze své strany ve spolupráci s kvalifikovanými influencery.

Michaela Oulehla (Cognito)

Pěkná animace, známej hit. Tohle není za dietní budget. Ale protože to není modrý, nemůže to být ani dobrý! Bez modrého packagingu nebo modré v namingu to prostě nedává smysl. Modře zbarvená polovina logotypu nestačí. Btw kdo z vás nosí na džínech takovej knoflík?

Manuel Prada (Comtech Can)

5. Petr Kolečko pomohl s kampaní finančních Partners

Finanční skupina Partners odstartovala dvouměsíční televizní kampaň, kterou připravila ke svému letošnímu 15. výročí. Spoty vytvořila ve spolupráci se scenáristou Petrem Kolečkem a režisérem Petrem Němečkem. Tématem televizní, online a print kampaně je bohatá penze, tedy vytvoření dostatečné finanční rezervy na stáří. S její přípravou by lidé měli začít co nejdříve, protože státní důchody na udržení kvality života už jen stěží stačí a do budoucna bude situace ještě složitější. „Lidé by měli peníze přesunout z bankovních a spořicích účtů do investičních portfolií, protože vhodné investice umí inflaci překonat,“ říká Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners. Kampaň s claimem Mysli na své starší já proběhne nejdřív v televizi na stanicích skupin Prima a Barrandov. Později se přidá online a print a společně zacílí na Čechy od 25 do 55 let. Spoty do kampaně kreativně i produkčně zajistila agentura Videolabel, mediální prostor v televizi pak OMD a na internetu Performio. Finanční poradci Partners tak chtějí získat víc klientů. Aktuálně poskytují investiční poradenství pro 184.000 domácností, jimž se starají o víc než 28 miliard Kč.

Přišlo stáří, a řeklo, že se jmenuje Kolečko a že je od Partners. A v tom jsem se rozplakal. NKP.

Vilém Rubeš

Pro cílovku Partners asi dobrý. Já jsem spot s volantem ale nepochopil.

Martin Hošek

Je tu nápad. Hurá!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Celý je to hodně školácký - řemeslně i herecky. Taková ročníková etuda.

Jakub Hussar (Haze)

„Myslete na své starší já“ je super copy. Tohle když se najde, dá se točit jedna radost a dlouhou dobu. Trochu bych ubral doslovných fórků - ten s holí je fakt slabší -, ale je to hezká cesta, jak to téma nebrat vážně a přitom ho řešit. Tohle je dobrá a kreativní strategie.

Richard Stiebitz (Gen)

Telka ještě celkem funguje, ale print, tam už tu pihu na tváři nevidím a je to v háji.

Pavel Jechort (Mall Group)

Přesvědčovat mlaďochy o penzijním spoření je pekelný job. Sám jsem překvapen, jak je tahle kampaň dobrá. Naštěstí žádný veselý důchodce na harleyi nebo v kabrioletu , žádné side-by-side chudý-bohatý důchodce. Spoty jsou fajn, printy/vizuály jsou ale uboze zpracované „graby“ z videa. Škoda.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Když opomenu subjektivní názor, tak ty spoty jsou vlastně fajn, až mě vlastně překvapily, a grafické zpracování bannerů za nimi pokulhává. Až to vypadá, jako by na ně nezbyl rozpočet.

Michaela Oulehla (Cognito)

Nápad s „future me“ není špatnej. Něco jiného je ale jeho dramatizace. „Starouš“ nevypadá, že se mu daří špatně. Aby mě přesvědčili šetřit, neměli by šetřit na strastech mého staršího já a na příběhu. Zpracování je zlý.

Manuel Prada (Comtech Can)

