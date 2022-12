S „peky peky“ to ČSOB na Vánoce vyhrála. „A kam dáme chameleóna?“

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 50. týden 2022 Darwin & the Machines: Peky peky (55 %)

značka, klient: ČSOB DDB Prague: Nejcennější vzpomínka (51 %)

značka, klient: Komerční banka No Stress Production: Veselé Vánoce vám přeje Letiště Praha (48 %)

značka, klient: Letiště Praha

Křivý stromek je to poslední, co vám může zkazit Vánoce (48 %)

projekt: Zachraň stromek, klient: ArtRobot Werk Camp: Hlas pro kapra (44 %)

S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 11 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. V ČSOB se na Vánoce shání „peky peky“

Banka ČSOB v pondělí 12. prosince spustila svou vánoční kampaň. „Roztomilá hlavní hrdinka a její přání ‚peky peky‘ připomíná, že vánoční svátky nemusí být jen o velkých a drahých dárcích, ale že i maličkosti mohou vykouzlit ty nejkrásnější Vánoce,“ uvádí. Kampaň bude k vidění na pobočkách (ty obdrží perníčky pro klienty jako poděkování), v televizi a v online prostoru. Na kreativě a realizaci kampaně se podílely agentury Darwin & the Machines a mediální agentura Publicis Groupe. „Předvánoční čas jsme zahájili první adventní neděli, kdy jsme na sociálních sítích sdíleli krátká videa, kde naši kolegové vyprávějí, jak i malý dárek v jejich rodině vykouzlil velkou porci radosti. A nyní pokračujeme s ‚peky peky‘, v jejíž rodině i maličkost vykouzlila úžasné Vánoce,“ říká Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka komunikace skupiny ČSOB. „Zároveň ani v předvánočním období nezapomínáme na ostatní, a proto kampaň připomíná, že i malá darovaná částka může hodně pomoci – třeba zachránit život, pomoci při výcviku vodících psů nebo třeba s těžkostmi ve stáří.“ Na webu www.csob.cz/pekypeky jsou uvedeny neziskové organizace, kterým lze přispět prostřednictvím služby Na dobrou věc. Tuto službu je možné sjednat přes mobilní bankovnictví ČSOB Smart nebo se zřízením pomůže virtuální asistentka Kate. Neziskové organizace také podpoří speciální video, které banka bude šířit na sociálních sítích.

Vážně tady dneska budem mít samé reklamy, kde v briefu stálo „udělejte reklamu na Vánoce“? Já jen, že pokud je nezadal Santa nebo Coca-Cola, je to ztráta času.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Podle kampaně jsou Vánoce v ČSOB nějaký kostrbatý. Žvatlající dítě, prkenně přehrávající rodiče (možná to je persifláž), příběh, v němž rodičům hrozí nákupní karoši, aby payoff byl o malých radostech... A to všechno umocněno chvályhodnou charitou. Nevím, pojďme se radši hádat, jestli se do bramborového salátu dává gothaj (nedává).

Míla Knepr (Contagious CZ)

A kam dáme chameleóna? Tak třeba na rameno, kam jinam... Nějak si nejsem jistý, že každá firma musí mít vánoční reklamu.

Tomáš Vacek (Contexto)

Dlouho jsem čekala, co výraz „peky peky“ znamená, a obávala jsem se, že nakonec odněkud z ledové kádě vyleze Tomáš „Pleky“ Plekanec, ale nakonec to dobře dopadlo. Milá, příjemná kampaň.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Sdělení: sice nevíme, co říct, ale pokusili jsme se o historku s meme efektem. Snaha se cení, i když možná trošičku moc tlačili na pilu, aby nám to došlo. Ale aspoň maličko emoce a nepředvídatelnosti zůstalo.

Vilém Rubeš

A jéje, odteď neřekne perníčkům nikdo jinak než „peky peky“. Mimochodem, kolik organizacím přispívá ČSOB?

Veronika Holzerová (Optimio)

„I malé něco způsobí velké něco“ je sice hezký, ale už trošku ojetý claim. Na druhou stranu zbytek je prima. Spot je povedený a „peky peky“ má slibný potenciál stát se dalším „kuřízkem“.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Ha ha, sem nečekal, že se dneska ještě pobavim, ale „peky peky“ se zasměje minimálně každej rodič malejch dětí. Je to takový nenásilný, nic neřešíci, to zrovna chci.

Ondřej Souček

Osobně si myslím, že si diváci a čtenáři linku „peky peky“ a dobročinnost nespojí, nicméně mega vtipná kampaň, roztomilá holčička a patřičná masírka v televizi by mohly zarezonovat v rámci brand awareness. Takže vlastně slušně odvedená agenturní práce.

Filip Huněk (Actum Digital)

Gen Z: „Nejsem cílovka, ale až se řekne ‚peky peky‘, budu to už mít s tímto spojené.“ - „Je to infantilní, ale crazy.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Jéé! A tohle! Tohle mi zase připomnělo, jak kdysi, jářku před desítkami let, pobíhala po domě sestřenice, taková menší, aby bylo jasno, jakože prakticky batole, a naprosto hlasitě artikulovala: veku, veku! Babička ochotně mazala veku sardelovou pastí, či čím, ale sestřenice odmítala a stále říkala: veku, veku. Pak i přidávala důraz na druhou slabiku, že to znělo: veků, veků. No, nepřišli jsme na to. Až se vrátila maminka sestřenice (pro chápavější, jakože teta) a na dotaz, cože to ta drobota chtěla, když říkala veků, veků, vyslovila, že je to tajné označení pro plný nos. Protože v nose jsou takový ty, no, ty, co dělají vrků, vrků. Simvás, ale zůstane to mezi námi, jo?

Petr Laštovka

2. Komerční banka vzpomíná s umělou inteligencí

Vánoční komunikace Komerční banky staví na nejčastějších vánočních vzpomínkách Čechů. Průzkum mezi 500 lidí ukázal, že to nejcennější na svátcích často nestojí nic. Kampaň pracuje s ilustracemi generovanými umělou inteligencí od klíčových vizuálů až po televizní spoty. V televizi navíc na Štědrý den odvysílá i vzpomínky, o které se lidé podělí v průběhu prosince na kampaňové microsite. O kreativu se postarala agentura DDB. „Je nám jasné, že letošní svátky budou nákladnější než jindy a mnohým to dělá starosti. Proto jsme se jako banka rozhodli podívat komplexněji na to, jak Češi vnímají hodnotu Vánoc. Výsledky našeho průzkumu jasně ukázaly, že to poslední, co lidé zmiňují, jsou peníze či dárky. Vzpomínky, které nám lidé popsali, byly navíc tak dojemné, že jsme se rozhodli udělat jimi radost i ostatním. Rádi bychom totiž všem připomněli, že ty maličkosti, o kterých svátky jsou, si mohou užít v jakékoli době,“ uvádí Lukáš Prokop, marketingový manažer Komerční banky. Součástí kampaně je microsite nejcennejsivzpominka.cz s galerií 50 nejoblíbenějších vánočních vzpomínek, které lidé v průzkumu zmiňovali nejčastěji. Každou vzpomínku ilustrovanou umělou inteligencí je také možné stáhnout a poslat jako digitální přání. O svou vánoční vzpomínku se navíc na stránce mohou podělit všichni. Několik vylosovaných se pak dostane i do televizního spotu, který poběží v hlavním vysílacím čase na Štědrý den. „Potřebovali jsme najít cestu, jak vdechnout podobu něčemu tak abstraktnímu a subjektivnímu, jako jsou vzpomínky. Pokud bychom je ilustrovali sami, bylo by těžké nepromítnout do vizuálů, jak si podobné situace vybavujeme z vlastních vánočních zážitků. A tak jsme se je rozhodli oživit pomocí platformy umělé inteligence. To nám jen ukázalo, že spojení lidských emocí a umělé inteligence může fungovat a přinášet silná vizuální řešení,” přibližuje Amila Hrustić, kreativní ředitelka DDB Prague. V kampani se objeví více než 90 unikátních vzpomínek, o které se podělili i zaměstnanci Komerční banky či influenceři Lukáš Hejlík, Veronika Arichteva a další. K vidění bude v několika vlnách v televizi, online, na sociálních sítích a na pobočkách a v interní komunikaci Komerční banky.

Nudím sám sebe, ale co mají vzpomínky společného s bankou? A copy Nejcennější vzpomínky často nestojí nic jsem sám, co má pocit, že kopík neměl svůj den a dosáhl rozpačitého efektu?

Pavel Jechort (Axa Partners)

A to to mohly být laskavé Vánoce v poslední letošní Katovně. Komerčka mi do toho hodila vidle. Celý koncept mi přijde hoooodně vykonstruovaný. Unikátní cenné vzpomínky, které jsou nejdůležitější součástí Vánoc, a tvoří je umělá inteligence. Bez vysvětlení, že ty divnosti tvořila AI, vypadají obrázky jako neomluvitelné kýče z Karlova mostu, které jsou „rozhýbané“ tak, jak to dělají největší skrblíci, když potřebují rychlý promospot za pět padesát. Skoro by se chtělo připomenout: simple is often better.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Celou dobu si člověk myslí, že se dívá na MasterCard, a ejhle ona to KB.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jedna z nejvýraznějších, inteligentních (ne umělých) kampaní těchto Vánoc. U jedné z poboček Komerční banky jsem se minulý týden zastavila, abych si vizuály prohlédla pořádně.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

I nejcennější vzpomínky často nestojí za nic, jakmile k nim neústrojně naroubujete newohebnou banku. Předstírané nakašírované emoce, totálně nezajímavé, neosobní jakoževzpomínky (banál na druhou, to jsou vážně něčí nejcennější vzpomínky? To je mi ho líto!). Sláva, vizuály dělala AI. A mohla i zbytek, však vono je to beztak jedno. Co jsme se naučili o značce? Že vědí, kdy jsou Vánoce - a jinak je jim to egál, a šup tam robota!

Vilém Rubeš

Byla to jen otázka času, kdy v Katovně budu hodnotit kampaň, kterou vytvořila umělá inteligence. Ilustrace se povedly, jak vystřižené z vánoční knížky. Při pohledu na ně se mi však klepou kolena, zda v budoucnu budeme mít co do huby. Mimochodem, proč mi zrovna banka podsouvá, že Vánoce nemají být o penězích?

Veronika Holzerová (Optimio)

Celá myšlenka kampaně je pěkně uchopená. AI vizuály navíc vypadají dobře a líbí se mi, jak se z toho v naší profesi pomalu stává zcela běžný nástroj. Prostě si to spolu hezky sedlo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Vizuály vánočních vzpomínek jsou vytvořeny umělou inteligencí, a samotné vzpomínky? To by taky AI zvládla. Lidi nejsou přece potřeba. Všechno zvládne naše milovaná Artifišulda Inteligovna. Mojí minirecenzi by zvládla taky a mimo to by mě dokázala správně obšťastnit a nakonec, přátelé, bych sám skočil z vokna.

Ondřej Souček

Na kampani bych ocenil zejména neotřelý vizuální styl, který je snadno zapamatovatelný. A taky tak trochu zahřeje u srdce.

Filip Huněk (Actum Digital)

Gen Z: „Zajímavé použití nového trendu, ale je to takové strnulé.“ - „Kdybychom nevěděli, že se použila AI, působí to amatérsky, styl není jednotný a animace jsou moc primitivní.“ - „Přidal bych víc CTA, aby bylo víc jasné z videa, co mám dělat - to tady bylo krátké.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Když nemáte inteligenci, vražte tam umělou! A díky tomuhle jsem si vzpomněl na Vánoce roku 1990, kdy jsem poprvé viděl Terminátora! To byla taky taková pěkná umělá inteligence, žejo. A ten jednohlasej dabing, panejo. Děkuju za připomenutí, slza ukápla.

Petr Laštovka

3.-4. Letiště Praha přeje veselé Vánoce s Polívkovými

Jak těžké je najít slovo, které obsáhne vše - pojmenuje místo, kde se potkávají osudy zaměstnanců a cestujících, místo loučení i radosti ze setkání, místo, které za 85 let zažilo strmé pády, ale také štěstí. Na to se snaží přijít Bolek Polívka se svou dcerou Annou v reklamním spotu, který navazuje na 85. výročí, které si pražské letiště připomnělo letos 4. dubna. Spot, který je dílem agentury No Stress Production režisérů a producentů Martina Müllera a Davida Laňky, je ke zhlédnutí na sociálních sítích, přímo na letišti nebo v online prostředí. Historii připomněla interaktivní výstava, speciální exkurze nebo speciální web www.letisteslavi85.cz. „Oba znají pražské letiště velmi dobře, Bolek Polívka procestoval s divadlem celý svět, jeho děti studovaly a studují ve světě. Ze spolupráce máme radost, v rámci naší domluvy se oba herci rozhodli věnovat část honoráře na své charitativní projekty,“ říká Pavlína Musilová, manažerka marketingu a korporátní identity Letiště Praha. Spot vznikl ve spolupráci se spisovatelem a režisérem Davidem Laňkou, který je podepsaný pod scénářem. Nechtěl rozjímat nad koncem roku, ale právě nad osudy, které letiště v sobě za roky skrývá a cestující si je moc neuvědomují: „Letiště doslova kopíruje osudy naší republiky, jejích obyvatel. Zažilo chvíle rozmachu a krizí. Jsou s ním spojené šťastné i osudové chvíle života milionů lidí. Je to místo, kde se lidé potkávají i loučí. Letiště je vlastně taková esence života. Je to místo, kde se stačí na chvíli zastavit, pozorovat život v něm a člověk má nepřeberné množství podnětů a detailů, které by vydaly ne na deset vánočních spotů, ale doslova na nekonečný seriál.“

Historie Letiště Praha je tak super, že mi na tom vlastně vadí ta minimalistická, poměrně nudně upovídaná forma. Beru jako promarněnou příležitost.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Ten koncept setkávání je fajn. To víme už od filmu Láska nebeská. Jen mi to připadá, že teď ho nikdo v hlavě nepřevrátil dvakrát třikrát, aby to mohlo být zajímavější, jednodušší, milejší (když už jsou ty Vánoce). Takhle je to docela patetické klišé s provařenými tvářemi. Ne, česká verze kampaně BA to fakt není.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tak ani zde nějak nevím. Je to reklama na Polívkovic rodinu, či letiště? Jo, a případně na které? Asi to brněnské. Ne, vlastně je to valašský král, tak asi tam si nějaké otevřeli...

Tomáš Vacek (Contexto)

Bolek a Anna jsou sympatičtí a udělali maximum možného, aby ve spotu vybalancovali onu tenkou hranici mezi sympaticky emotivním a rozplizle patetickým. Je to na hraně, ale ustáli to.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Další příspěvek do sbírky „Komici a šašci deklamují dutá moudra“. Co kdyby ty vznesné motivy z oživlého briefu přeložili do příběhu, do emocí? Moc práce, jasně. NKP na druhou.

Vilém Rubeš

České letiště, čeští herci, česká slova + to celé dává smysl. Spotu dávám jedničku s hvězdičkou.

Veronika Holzerová (Optimio)

Moje slovo, které obsáhne celý ten spot, je „umělý“. Většinou bývám v Katovně spíš ten hodnější, ale zavřít tak prima místo, jako je letiště, do strojeného dialogu je prostě škoda. Přitom v pozadí nápad cítit jde, očividně ale buď nebyl budget, nebo nebyl prostor, a tak jsme zavření v odletové hale a říkáme věci, které nikdo nikdy neřekne.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

To je za poslední rok nejlepší role Bolka Polívky. Krásný vánoční pohlazení. Tady se nesluší do něčeho rejpat.

Ondřej Souček

Od spojení Polívka a Polívková v roli otce a dcery jsem si toho hodně sliboval, a možná proto cítím z kampaně spíše zklamání. Možná jsem chybně očekával zúročení jejich nesporného komediálního talentu, které jsem nedostal, nicméně sentimentální rovina jim zas až tak perfektně nesedla. Nemůžu se tak ubránit dojmu, že jim tam ta chemie vlastně moc nefunguje.

Filip Huněk (Actum Digital)

Gen Z: „Polívkovy mají lidi rádi, ale tomuhle nerozumím. Proč?“ - „Vzali jen ty herce a dali jim scénář jakoby bez pointy.“ - „Vadí mi ty closeupy na pana Polívku.“ - „Neříkejte mi, že by tohle Polívkovi na letišti dělali.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Jo, tak jako dlouho jsem nikam neletěl. Ale občas si jen tak z plezíru udělám výlet na Havla (ne k holiči) a nadechnu se a ucítím vedle vůně lískových jader i odér spáleného kerosinu, a to mám rád, hlavně takhle po ránu. Veselý Vánoce, Kevine!

Petr Laštovka

3.-4. Zachraňte jedličku Madlenku nebo smrček Huberta

Projekt Zachraň stromek nabízí nedokonalé vánoční stromečky, aby zamezil plýtvání a zasadil se o jejich maximální zužitkování. „V období Vánoc se u nás v Česku každý rok prodá přes 1,3 milionu stromků. Ale uřeže se jich ještě mnohem víc. Přibližně každý desátý stromek se totiž kvůli svým drobným nedokonalostem nedostane do prodeje a putuje rovnou do drtičky,“ uvádí. „Pokud je ale zachráníme, o to více stromků bude lesníkům zbývat například na osazování volných ploch a lesů zničených kůrovcem.“ O kreativu i realizaci kampaně, která iniciativu propaguje, se postarali copywriterka Jana Brišová, art director David Boleslav a fotograf Tomáš Vrana. Tři klíčové vizuály představují tři nepředpokládané situace u rodinné štědrovečerní večeře, malá vánoční dramata, která známe všichni a oproti kterým je nedokonalý stromeček maličkost. „Všichni se o Vánocích honíme za dokonalostí. Napéct co nejvíce druhů cukroví, sehnat drahé dárky, mít přepychový stromeček. O tom ale Vánoce přece nejsou. Ať má stromeček o větvičku míň nebo víc, tu nejhezčí vánoční atmosféru dělá to, že se u něj sejde celá rodina. A všichni ze zkušenosti víme, že i letos se určitě přihodí větší karambol, než je stromek nakřivo,“ připomíná Brišová. Kampaň běží online včetně sítí, podpoří ji i zapojení influenceři a PR. „Díky nedokonalostem nám lesníci mohli poskytnout stromky za sníženou cenu. My je tak zákazníkům můžeme nabízet o desítky až stovky korun laciněji než stánky u hypermarketů a hobbymarketů, které je levně dováží z Dánska či Německa. Tam na jejich pěstování totiž dostávají zemědělci dotace od státu. Naše stromečky jsou oproti tomu 100% českého původu. Pochází z jižních Čech, kde o ně léta pečovali naši lesníci,“ říká Jiří Lang, investor projektu Zachraň stromek. Na e-shopu zachranstromek.cz se mohou zákazníci ujmout jedličky Madlenky nebo smrčku Huberta. U obou druhů je na výběr ze dvou velikostí – malé stromky o výšce od 100 do 150 cm a velké od 180 do 230 cm. Ke každému mají zákazníci navíc frézování zdarma. Nedokonalé vánoční stromečky bylo možné zakoupit i osobně od 8. do 11. prosince v rámci prodejního veletrhu Stříbrné vánoční dny v PVA Expo Letňany.

Když nepochopím z vizuálu, o čem je řeč, asi se čeká, že vlezu na stránky, protože mi v hlavě hlodá otázka, kterou jste navodili v copy. Pak ale vizuál nesmí být tak napráskaný, jako máte vy. Tady jsem vlastně rád, že můžu pohled odtrhnout a jít si po svém.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kdybych bývalý skončil u vizuálů, tak si řeknu fajn, nic třeskutého, ok stylizace a docela cool dioramatický feel. Já trubka četl explikaci strategie: u nás není pěstování stromku dotované, 10 % stromků nenajde majitele, protože nejsou dokonalé, záchranou nedokonalých stromků jich zbyde víc lesníkům k vysázení, všichni se o Vánocích honí za dokonalostí. To zní jako zabrušování. (Jo, a frézování kmínku bylo zdarma.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Hezká artdirekce, ale jinak prvoplánovité. A je škoda, že ten křivý stromek není v té reklamě vidět. Vlastně mi to moc nefunguje.

Tomáš Vacek (Contexto)

Díky skvělým fotkám je to kampaň, kterou nepřehlédnete. Situace, kdy se to může „pokazit“, jsou ale trochu očekávané.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Přeložme si nabídku spotřebiteli do srozumitelné podoby, jo? „Stromeček jsme už beztak podřízli a tak zabili, a navíc marně, protože je křivej, a prodejci ho nechtějí. Tak si ho kupte vy, ať neproděláme!“ To vše ilustrováno jakýmisi tableau s haha situacemi, co jsme viděli stotisíckrát - dcera si přivede vagabunda, pes vyskočí na vánoční tabuli... (a to třetí nevim - tchyně má záchvat paniky?) NKP.

Vilém Rubeš

Tohle je báječné po všech stránkách, že už jsem brouzdala na webu a chtěla stromek koupit. Jenomže jedlička za 459 Kč + doprava do Brna v řádu stovek... Nepodarků si užijí snad jen Pražáci. Když si to po sobě čtu, tak „užít si nepodarků“ je docela paradox, nemyslíte?

Veronika Holzerová (Optimio)

Projekt zní jako něco, co bych rád využil. Hlavní idea komunikace mi taky přijde super. Trošku se ale bojím, že jednotlivé vizuály vyžadují k pochopení vtipu trochu víc pozornosti, než vám běžní uživatelé budou chtít dát.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nóó, já nechci říct, že je to blbý, chci říct, že by to mohlo bejt ještě lepší, hm, co třeba víc různejch headlinů a trochu změnit set tý fotky, protože ta myšlenka je správná a arťák, kterej se dostane na vlastní reklamu, to je parádní zářez. Takže jo, žeru tohle pojetí Vánoc.

Ondřej Souček

Vizuály ještě budí jakous takou pozornost, ale že bych očekával, že si hlavní sdělení každý propojí s kampaní, respektive bude se pídit na webových stránkách, co že se to po něm vlastně chce, tak to tedy asi úplně ne.

Filip Huněk (Actum Digital)

Gen Z: „Ty fotky mi přijdou super - vypovídají samy o sobě.“ - „Je to taková česká klasika - tchýně a tak.“ - „Vizuály působí celkově na první pohled dost podobně.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Takle, abych to chápal. Babičku mám nechat se jako dusit a mám zachraňovat ten stromek? Já jenom, že toho heimlicha kdyžtak umím. A sám pan Heimlich říkal, že jeho manévr zachránil na padesát tisíc životů! Kolik bude těch stromků?

Petr Laštovka

5. Kapr jako prezidentský kandidát sbírá podpisy

Česká pobočka mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming (zkráceně CIWF, česky Soucit ve světovém zemědělství) a agentura Werk Camp uvedly novou kampaň, jejímž jádrem je petice určená tuzemskému parlamentu za ukončení prodeje konzumních ryb v živém stavu. Kampaň využívá ke komunikaci umělou inteligenci a klade si za cíl pod petici nasbírat dostatek podpisů, aby zákonodárce přiměla změnit legislativu a ušetřila zbytečného utrpení ryby, kterých se před Vánoci takto prodá odhadem přes 1,5 milionu. „V současné době je zákazníkovi běžně umožněno zakoupit si rybu, určenou pro konzumaci, v živém stavu. Poté je možno ji po libovolně dlouhou dobu přenášet bez vody a následně přechovávat v nevhodných podmínkách v domácnosti. Ve všech těchto situacích dochází ke zbytečnému utrpení zvířete, což je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat. A proto žádáme členy a členky našeho parlamentu, aby situaci vyřešili,“ vysvětluje Lucie Moravcová, koordinátorka kampaně za CIWF Česko. „Nejnovější vědecké závěry dokazují, že rybu právě tímto naším počínáním týráme. Při transportu v igelitové tašce bez vody se totiž zhoršuje funkce jejích žaber a dusí se. V případě přechovávání v domácnosti, například typicky ve vaně, ji pak vystavujeme teplotnímu šoku a nedostatku kyslíku, navíc chlor obsažený ve vodě poškozuje nejen kůži, ale i nervovou soustavu zvířete. Při následném neodborném usmrcování není pak ryba v mnoha případech dostatečně omráčena. Neztrácí tak svou citlivost a schopnost vnímání,“ uvádí též. „Tyto poznatky se ovšem netýkají pouze takzvaných vánočních kaprů, k prodeji konzumních ryb v živém stavu dochází i v průběhu roku,“ doplňuje. Kampani vévodí vizuál vytvořený za pomoci umělé inteligence. Jde o kapra v roli prezidentského kandidáta, který bojuje za práva ryb. „Stavíme na paralele našeho AI kapra s prezidentským kandidátem, vytváříme mu jeho vlastní politický program a sbíráme pro něj podpisy. Navíc v samotném sloganu kampaně Hlas pro kapra se skrývá nejen rozměr politický, ale i narážka na to, že ryba je němá tvář a nemůže použít svůj hlas, aby vyjádřila svoje trápení. My ale kaprům svůj hlas propůjčit můžeme, a to prostřednictvím podpisu pod petici,“ říká ke kreativnímu záměru Klára Slavíková, stratég ve Werk Camp. Celá komunikace běží v prosinci a bude kulminovat těsně před Štědrým dnem, kdy je prodej kaprů aktuální. Těžiště bude mít v onlinu – na webových stránkách hlasprokapra.cz, kde zájemci mohou petici podepsat, a na sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde se počítá i se speciálním filtrem pro rozšířenou realitu (AR) a spoluprací s influencery, tak na Facebooku. Vizibilitu kampaně podpoří outdoorové plochy po Praze.

Jestli chci zachraňovat zvířátka, musím dělat roztomilé, nebo srdceryvné reklamy. A to tedy rybí hlava (vyjma těch od Pixaru) vážně není. Možná kdybyste nepoužívali umělou inteligenci a spolehli se na tu lidskou s citama, budete mít lepší kampaň.

Pavel Jechort (Axa Partners)

S koncem roku přichází změna. Dlouho jsem považoval „interní team“ za signál, že kampaň fakt nebude žádná bomba. V této předvánoční várce se vyklubal nový level reklamního pekla. Vizuál vytvořený umělou inteligencí. Jako buzzword to zní skvěle. Ale mě to přijde prostě hnusné. Není to ani hezké, ani kreativní, ani nic. Snad jen s Vodňanským: hurů, hurů, nocí hučel, dobročinné účel.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Obávám se, že bez hlubšího vysvětlení je tato kampaň naprosto nesrozumitelná.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jsem proti týrání zvířat, takže kaprovi dávám svůj hlas.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Takže sdělení, které samo o sobě je ok (mlácení kaprů paličkou u kádě v mrazu, na ledu s promíšenou krví vážně nepatří do 21. století) banálně smícháme s hajpy dneška (běží prezidentská kampaň, tak co s tím, jasně, kapr bude hahakandidát, budeme sbírat podpisy, tak to bude fór, a co kdyby to dělala umělá inteligence, když my už žádnou volnou nemáme?), a to by bylo, aby to blbý nebylo. No, a vidíte, povedlo se! NKP.

Vilém Rubeš

Díky moc, že se tohle děje. Petici jsem podepsala.

Veronika Holzerová (Optimio)

Spojení s prezidentskou volbou je bezva nápad. Jednoduchý a přímo na komoru. Tohle beru.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Prosim vás, tak já začnu pozitivně. Rybolove je super název. A zabít AI krtka. Pardon AI kapra.

Ondřej Souček

Gen Z: „Není to dotažené s podpisy, spíš funguje jen výzva.“ - „Možná by bylo lepší to udělat jako příslib, že nebudu trápit kapry.“ - „Že je to s AI není nijak zajímavé, ale líbí se mi myšlenka, že vezme ryba svůj osud do svých rukou (nebo ploutví?).“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Ano, další umělá inteligence. Vzpomínám, jak si vezme ve filmu Absolvent stranou Dustina Hoffmana pan McGuire a řekne mu jedno slovo: plastics! V tom je velká budoucnost! V umělý hmotě inteligence je taky velká budoucnost. No a já si dám na štědrovečerní večeři nekapra, děkuju za připomenutí.

Petr Laštovka

