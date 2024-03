Samir Hauser: Cítím, že tím někomu zachráním život!

Jeho život začíná jako nějaká bondovka, nebo spíš 31. případ majora Zemana. Cigaretu, po které se motal, si dal už možná v deseti někde v Holandsku, začal dělat muziku, protože ho přestalo bavit, že nemá holku, založil několik kultovních seskupení, od kabaretu Zlatá kozačka, ve kterém vyvolávali ducha lady Diany, přes absolutně zásadní kapelu devadesátek s názvem Vanessa, která nese jméno po oblíbené herečce, až po boyband, kterým chtěli dobývat dívčí srdce, jenom to taková limonáda zase nebyla.

Jmenuje se Samir Hauser. Narodil se na Bulovce, ale umělecké jméno to není. Jeho alterego se totiž jmenuje Bruno Ferrari. Proč? Protože potřeboval něco, co zní italsky.

Tenhle charismatický chlápek prozradí, jak se dostal přes Irák, agenty StB, až k práci, při které zlepšuje jméno reklamních agentur docela obyčejnou prezentací s kamarády milující neobvyklé praktiky, na které potřebují bič, kladívko a hřebík.

A poví taky, proč si myslí, že někomu zachrání život, proč šokoval diváky České televize vystoupením s Biblí v ruce, proč si založí účet na OnlyFans, a že točí film o devadesátkách.

Tohle si nemůžete nechat ujít! A dejte před tím děti spát!

Digilidi s Laštovkou na drátě

Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka.

Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo.

A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát!

Plnotučné epizody jsou pro předplatitele na herohero.co/lastovkanadrate. Tady vždy v sobotu najdete kratší verze, které za to taky stojí.