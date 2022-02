Šarapatka i Váňa jsou ve finále volby do Rady ČT. Nejvíc hlasů mají Racek a Savický

Členy Rady České televize se opět mohou stát Zdeněk Šarapatka či Daniel Váňa, kterým loni skončil mandát, dále bývalý ředitel ostravského studia ČT Ilja Racek nebo televizní analytik Nikolaj Savický. Šanci dostali také kněz Zbigniew Jan Czendlik, někdejší studentská aktivistka Monika MacDonagh-Pajerová nebo třeba bývalý manažer ČT a dnes velký kritik současného vedení veřejnoprávní televize Radek Žádník.

Po veřejném slyšení kandidátů, které proběhlo ve sněmovně během včerejška a dneška, o tom dnes večer tajným hlasováním rozhodli poslanci ze sněmovního volebního výboru. Vybrali trojnásobek počtu momentálně volných míst v Radě ČT a také v Radě Českého rozhlasu.

V televizní radě, která má ze zákona mít 15 členů, je aktuálně volných šest míst, přičemž jde o pět mandátů na standardní dobu šesti let (do jara 2028) a o jeden poměrný (do jara 2026) po loni odvolané Haně Lipovské. Na standardní období kandidovalo 51 lidí (jedna z nich, bývalá poslankyně ANO Andrea Brzobohatá z volby odstoupila) a na kratší, čtyřleté celkem 19, přičemž listiny nominantů do obou voleb se z většiny překrývaly.

V rozhlasové radě, jež má ze zákona být devítičlenná, je volné jedno místo, a to poté, co před loňskými sněmovními volbami rezignoval na post radního Josef Nerušil, tehdejší lídr pražské kandidátky SPD. O členství v radě se nyní ucházelo devět lidí (včetně zmíněné exposlankyně ANO Brzobohaté, která se rozhodla zůstat právě jen ve volbě do rady rozhlasu).

Finalisté voleb do mediálních rad Kandidáti na pět míst v Radě ČT na standardní šestileté funkční období

(v abecedním pořadí, v závorce počet hlasů) Luboš Beniak (9)

(9) Petr Brozda (8)

(8) Zbigniew Jan Czendlik (10)

(10) Ivana Chmel Denčevová (10)

(10) Daniel Kolský (8)

(8) Jan Mikuláštík (10)

(10) Monika MacDonagh-Pajerová (9)

(9) Jan Novák (10)

(10) Jiří Padevět (9)

(9) Ilja Racek (15)

(15) Tomáš Řehák (9)

(9) Nikolaj Savický (14)

(14) Michal Schuster (9)

(9) Jiří Voráč (9)

(9) Radek Žádník (9) Kandidáti na jedno místo v Radě ČT na funkční období do 27. května 2026 (po odvolané Haně Lipovské)

(v abecedním pořadí, v závorce počet hlasů) Karolína Rezková (8)

(8) Zdeněk Šarapatka (9)

(9) Daniel Váňa (8) Kandidáti na jedno místo v Radě Českého rozhlasu na funkční období do 29. září 2026 (po rezignaci Josefa Nerušila)

v abecedním pořadí, v závorce počet hlasů Kamil Machart (8)

(8) Jaroslav Šebek (9)

(9) Stanislav Zdílna (8) Zdroj: sněmovní volební výbor

Z finálního výběru, který dnes provedl výbor, bude nové radní vybírat plénum sněmovny. Ta může hlasovat na své další schůzi, která začíná 22. března. Pak by mohly být rady obou médií veřejné služby opět kompletní.

Obě ale zřejmě celé letos skončí. Počítá s tím novela příslušných mediálních zákonů, která právě vzniká na ministerstvu kultury. Novela má změnit právě způsob volby mediálních radních a podle nových pravidel by se oba kontrolní orgány měly po přijetí novely celé obsadit znovu. Zákonodárci předpokládají, že novelu přijmou ještě letos, nejpozději na podzim.

Poslanci chtějí volit většinu mediálních radních. Úplně to popírá smysl novely, kritizují je senátoři