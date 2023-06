„Sázka na Polívky vyšla. Bohém od Krušovic ukázal perfektní řemeslo“

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 23. týden 2023 Flo, Jinej gang: Bohém (77 %)

značka: Krušovice, klient: Heineken ČR Colmo: Pražské jaro 2023: Hudba a láska (62 %)

značka, klient: Pražské jaro Zaraguza: Pojďme si naproti (58 %)

značka, klient: ČSOB Lisbeth, Sober Film: Mattoni je život dnes i za dalších 150 let (52 %)

značka: Mattoni, klient: Mattoni 1873 WMC Grey: Kápněte na chuť (48 %)

značka: Vitana, klient: Orkla Foods Česko a Slovensko Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 13 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Boleslav a Vladimír Polívkovi propagují pivo Bohém

Integrovanou 360˚ kampaní se představuje krušovický Bohém, nový prémiový ležák, který spotřebitelé mohou v regálech obchodů najít od dubna. Kampaň odstartovala Bohémskou oslavou lásky, PR launchem 1. května, kdy se pivní novinka veřejnosti představila. Na pražském Petříně vyrostla čtyři metry vysoká „zachmelená“ třešeň, pod níž se návštěvníci mohli políbit, vyfotit na památku, a především novinku ochutnat. Po PR launchi pokračovala kampaň v digitálu, na venkovních plochách v Praze a velkých městech, v rádiu, samplingem a na sociálních sítích, v jejichž rámci se do kampaně zapojil i jeden z největších českých influencerů, moderátor Leoš Mareš. Kampaň yvrcholila netradičním dvoudílným televizním spotem, jehož protagonisty jsou herec Boleslav Polívka a jeho syn, též herec Vladimír Polívka. Kompletní strategii kampaně a kreativní přístup zajistila agentura Flo. Na vzniku kreativního konceptu se podílel i tým Jinej gang, který Flo přizvala ke spolupráci. Režie obou spotů se ujal Milan Balog, za produkcí stojí Boogie Films. Televizní spoty na sebe navazují. „Chtěli jsme trochu rozvířit pivní konzervativní vody české reklamy, protože pivo se u nás v reklamě bere až zbytečně vážně. Chtěli jsme si z klasických pivních patosů udělat trochu srandu a vygradovat to do samotné podstaty piva Bohém. Což se odráží v každém prvku komunikace, od produktového designu, názvu piva až po samostatnou komunikaci,“ uvedl group brand manager Krušovic Jiří Coufal. „Díky vstřícnému přístupu a odhodlání celého marketingového týmu značky Krušovice jsme měli volnost v kreativnímu přístupu k tvorbě integrované komunikační kampaně, která navíc vznikla v rekordně krátkém čase,“ říká Petr Kroupa, head of comms agentury Flo. Aktuální kampaň poběží do konce června, další komunikační fáze pak od září do listopadu. Mezitím se pivní novinka představí na letních festivalech a dalších akcích. Myšlenka, která stojí za zrodem produktu samotného, je záměr vytvořit pozitivnější vztah značky s mladší cílovou skupinou (od 25 do 40 let). Celý proces začal ukotvením jména a designu, na které navazovala komunikace odpovídající cílové skupině a snaze nový prémiový ležák odlišit. „Testy odhalily, že mladší cílová skupina, na kterou se krušovická novinka z velké části zaměřuje, má ke značce Krušovice neutrální vztah. To by měl Bohém svou netradiční komunikací změnit,“ vysvětluje Martina Ježdíková, marketingová ředitelka Heineken ČR. Bohém má symbolizovat především českost a autentičnost. Je totiž uvařen pouze z žateckých chmelů a vody z křivoklátských studní. Design, za kterým stojí agentura Lavo Productions, se od vzhledů ostatních piv z krušovického portfolia na první pohled liší. „Design je záměrně jiný, aby vystupoval z řady mezi ostatními pivy. Inspirovali jsme se u prémiových produktů v jiných kategoriích a to se nám, myslím, podařilo citlivě přenést do finální podoby. Nezvykle, na české poměry, jsme zvolili cestu priority názvu piva před značkou. V dnešní době již nemusíme volit dominantní logo, což nám pomohlo v citlivém zapracování do designu a výsledného prémiového vzhledu,“ dodává Pavel Vácha, brand manager Krušovic. Dva hlavní televizní spoty doplňují formáty pro online a sociální sítě, přičemž nejde o střih, ale o originální skeče, které vznikly na motivy původních televizních spotů.

Sázka na Polívky bývá trefou do černého. Mě tahle věc prostě vzala u srdce. Postupně se rozvíjející pointa, která se dále větví podle vkusu toho kterého milovníka piva. A ruku na srdce, každý pivař je tak trochu, ehm, bohémem, že?

Filip Huněk (Actum Digital)

Líbí se mi spontánní, velkolepá a veselá atmosféra spotu. Jen toho koně jsem v reklamě na pivo viděla celkem nedávno... ale zde je to, předpokládám, odkaz k legendárnímu Bohušovi a jeho běloušovi, na kterém zbohatnuvší hrdina obhlíží svá panství a kontroluje poddané.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Určitě přidávám body za fakt, že jsme neviděli zas další děsnou pivní partičku. Jinak je to trochu komplikované, máte tam dva odlišné archetypy a jezdit na dvou koních se nedá. Ale uvidíme, co přijde příště.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Řemeslně kvalitně zpracované, jasná koncepce, nápad i uvěřitelné osobnosti. O to víc jsem vlastně překvapenej, že mi tam Bolek Polívka nesedí. Musím si popřemýšlet proč.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Když se dozvíte, jako já, lehce po čtyřicítce, že ty nikdy nenaučený povinný školní básničky o studánkách složil váš prapředek, začnete zpytovat svědomí, a taky těžce začnete nadržovat celý historii. Takže, i když dosti parafrázovenj sládek Sládek (já si toho vtipu všimnul, mrk mrk), tak je to jakože hodně dobrý (protože tomu nadržuju, mrk, mrk). Ale simvás, starej pan Polívka na Hatátitlovi už někde byl, ne? Tak kurvahoši, kde to bylo? A i když je to strašně dost cringe, stejně tomu dávám body!

Petr Laštovka na drátě

Koncept který dává smysl, je originální, zábavný a velmi dobře řemeslně zpracovaný - po všech stránkách kvalitní reklama. Super!

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Moc reklam si víckrát nepustím. Ale druhý spot z krušovické minisérie jsem musel sjet snad desetkrát – jen pro čistou potěchu z perfektního řemesla. Trošku jsem si u toho sice zavzpomínal na Deal Queen od Kauflandu, ale to nevadí. Tady je zkrátka všechno správně. Perfektní atmosféra, dokonalý herecký ansámbl, produkt v první sekundě, tuna zábavy a takový tlak na povědomí o značce, že budu Bohéma nosit v hlavě ještě hodně dlouho. Jen škoda, že ve srovnání s tímhle majstrštykem pak některé části kampaně působí zbytečně zkrotle. Jednou Bohém, vždycky Bohém, no ne?

Jan Pacas (Media Age)

Did not expected this! Bolka Polívku mám celej život fixnutýho se zlatým dědictvím a mezi jeho fanoušky nepatřím. Ani pivař nejsem. Ale tahle kampaň, ta se se otci i synovi Polívkovým povedla.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Spot s básní se mi líbí převelice. Je to krásně barevné a dobře to vystupuje v reklamním bloku. Když jsem pak viděl pokračování, byl jsem trochu skeptický, ale nakonec je to vlastně super práce. Je to zajímavé, jiné, svěží… já snad Krušovice vezmu na milost a vyzkouším to.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Baví. Opravdu po dlouhé době reklama, kde se pivo nebere tak vážně - považte, že zde snad není ani jeden takový ten uznale-obdivný pohled na pozvednutý orosený půllitr (Polívkové na konci koukají na sebe, ne na pivo). Mladej Polívka obecně působí dost toporně, ale sem se to vlastně hodí a možná to byl od začátku záměr, jak posílit kontrast mezi dvěma póly. Pak tleskám dvojnásob!

Michal Novák (Czech Promotion)

V tiskovce se píše, že to má být nadsázka a trochu i parodie na pivní reklamní klišé. Mně to přijde jako kreativa, která funguje na první dobrou (pivo Bohém ztělesňuje bohémství), což je ok, ale originalita mi tam chybí. Možná tento typ příběhu není využíván v „pivním segmentu“, ale v reklamách na alkohol naprosto běžně. Nemůže už některá značka konečně natočit reklamu na pivo bez chlapáků, ale zato s pořádnýma ženskýma pivařkama? To by bylo aspoň originální.

Barbora Kalousková (Brainz)

Velice povedená kampaň, která opravdu konečně rozvíří ustálené „vody“ pivní komunikace. Zároveň se ji skutečně velmi dobře daří dramatizovat jak funkční, tak emoční benefit. Za mě jednoznačně palec nahoru!

Tomáš Vacek (Contexto)

Konečně reklama na pivo, která má koule a přitom není hloupá. Tak dobré propojení produktu, protagonistů a příběhu jsem dlouho neviděl. Skvělá práce!

Martin Kupka (Better)

2. Vizuály Pražského jara s „hudebními“ dvojicemi

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, který na přelomu května a června navštívilo přes 24.000 lidí, doprovodil vizuál od studia Colmo. Ten byl inspirován lidskými vztahy skladatelů a jejich partnerek nebo partnerů, které je různými způsoby inspirovaly a formovaly. Tento motiv nabídl překročení hranic vizuálního stylu a nabízí letmý vhled do zákulisí jejich tvorby. „Na vizuálech můžete vidět pět dvojic – životních partnerů. Záměrně jsme použili křestní jména, aby to bylo víc osobní. Ta jména jsou často neobvyklá, takže hudebně poučenému publiku brzy dojde kdo to je,“ uvedli tvůrci. Výstupy zahrnuly CLV, programové katalogy a letáky, koncertní plakáty a programy, online kampaň, úpravu webu, kampaň na sociálních sítích a také televizní spot a animované znělky. „V hudbě je mnoho emocí a ty pro nás byly hlavní inspirační zdroj. Zajímalo nás, jak hudba vzniká, co skladatele inspiruje. A často to je právě láska a partnerské vztahy. Milostné osudy skladatelů jsou pohnuté a je docela dobrodružství se o nich a životech jejich můz dozvědět víc. Láska je pro všechny lidi zásadní téma a dotýká se nás všech, proto jsme to také chápali jako moment, který může autory a jejich hudbu ještě více sblížit s posluchači,“ říkají tvůrci. „Svět hudby obsahuje obrovské množství lidských příběhů, naplněných i nenaplněných vztahů, emocí a prožitků, za kterými jsou konkrétní jména – konkrétní lidé, se kterými se můžeme identifikovat. Osudy skladatelů a hudebníků, jejich emoce, lásky i prožitky se často propisují do hudby, kterou tvoří a která nás obklopuje.“ Dramaturg Josef Třeštík vybral pět dvojic, jejichž díla se na festivalu hrají – Gustava a Almu Mahlerovy, jejichž vztah byl dynamický a plný zvratů, Benjamina Brittena a Petera Pearse, kteří spolu strávili život, aniž by mohli veřejně přiznat, že jsou partneři, Roberta a Claru Shumannovy, kteří se seznámili, když Claru učit mladý Schumann hře na klavír a navzdory jejímu otci se vzali, celý život se milovali a navzájem podporovali, Alfred a Irina Schnittke zase prožívali vzácné duchovní spojení a nakonec současný skladatel Georg Friedrich Haas a jeho žena a múza Mollena Williams-Haas, kteří otevřeně mluví o svém vztahu a jeho vlivu na tvorbu a na Pražské jaro přijeli dokonce osobně. „Typografické kompozice nelze přečíst na první pohled, jedno písmo se vpíjí a propojuje s druhým a společně s živým pozadím barevných přechodů tvoří prostor pro představivost. Při bližším prozkoumání zjistíte, že to jsou dvě křestní jména, dvě osobnosti, dva světy – skladatel a jeho múza. Doufáme, že tato vizuální hra vzbudí touhu dozvědět se víc o hudebních osobnostech a jejich osudech,“ dodali tvůrci.

Vizuální nádhera s obrovským přesahem, která zahaluje žánr vážné hudby do závoje tajemství, jež přímo vybízí diváky k odhalení a hledání jinotajů. Taková ta věc, u které se na deset minut zastavíte a jen s dokořán otevřenou pusou nevěřícně zíráte na tu krásu.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tohle je naprostá pecka. (Fil)harmonie vkusu, nápadu a krásy.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hezké. Dokonale testuje, zda jste dostatečně zvědomělí k účasti. Kdo pochopí, může dovnitř.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Při prvotním seznámení s prvky této kampaně jsem se nadechl s pozitivním očekáváním, ale ve výsledku jsem vlastně zklamán. Za mě je to nedotažené. Prezentace na mě působí dokonce i trochu „studentsky“, což při propagaci Pražského jara určitě není dobře.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Je to hezký a barevný. A ta hudba, lidi, ta hudba! No, jinak vim, že je strašně ošemetný dělat vizuály pro různý festivaly. Tenhle je podle mě fajnovej.

Petr Laštovka na drátě

Vizuálně krásné vítězství formy nad obsahem. Možná nejsem dostatečně hudebně poučený (čemuž bych klidně i věřil), ale některá z použitých jmen zkrátka nedokážu přečíst bez delšího luštění nebo pauzy. A to u žádného formátu není úplně dobrá zpráva. Být klient, nechal bych si taky otestovat, jestli publiku vůbec dojde, co tím chtěl básník říci.

Jan Pacas (Media Age)

Wow. Nic víc, nic míň. Ty gradienty, ta typoška. Tomu říkám odvážný vizuál. Jsem fakt nadšená. Pro mě je to jednoznačně vítěz tohoto týdne.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Zajímavý nápad i exekuce, snad jen škoda, že to zůstalo pouze v rovině grafiky. Ale chápu, že Pražské jaro není Coca-Cola.

Michal Novák (Czech Promotion)

Koncept mi přijde skvělý, myšlenky za ním ale trochu slabší. Líbí se mi, že se pracuje se jmény partnerek, bez kterých by často umělecká díla nemohla vzniknout. Ženy-partnerky totiž dodnes umožňují svým uměleckým společníkům pracovat na svém umění, zatímco ony dělají servis kolem domácnosti, vaří, starají se o děti, vydělávají peníze apod. Čest mužům výjimkám. Jejich označování za múzy a romantizace v argumentaci okolo kampaně mě nebaví. Zato cením, že je zde začleněn i jeden queer pár. Je ale škoda, že se dramaturgie Pražského jara nezaměřila na repertoár ženských umělkyň, ale do toho nemůže agentura kecat.

Barbora Kalousková (Brainz)

To, že jde o Pražské jaro, se z komunikace dozvím, ale na co mě lákají, tak to je tedy něco, co se podařilo tvůrcům utajit na 100 %...

Tomáš Vacek (Contexto)

Mám rád bold typo, ale ta nečitelnost mi prostě vadí.

Martin Kupka (Better)

3. ČSOB má nový komunikační koncept od Zaraguzy

Češi si chodí naproti, ale sami si o pomoc říkají neradi, zjistila bankovní skupina ČSOB v květnovém průzkumu mezi online populací Česka, každá malá vstřícnost se ale podle ní počítá. Skupina ČSOB spouští komunikační kampaň, která ukazuje, jak malá drobnost dokáže změnit den a možná život spoustě lidí. Jak dobrý záměr dokáže inspirovat a šířit se jako lavina. A že stojí za to, vyjít si vstříc, protože koloběh akcí se k nám vrátí. „Tento příběh je poděkování těm, kteří nám jdou naproti a zároveň vzrušující výzva, protože vyjít někomu vstříc může každý z nás,“ uvádí ČSOB. „My v ČSOB se snažíme dělat víc než jen reagovat na potřeby společnosti a klientů,“ komentuje nové poslaní Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka skupinové komunikace & marketingu ČSOB. „Nestojíme na místě, ale jsme silným partnerem, který lidem, firmám i společnosti vychází vstříc. Přicházíme s užitečným řešením, často dříve, než si o ně klienti sami stačí říct. Jdeme vám naproti to jsou tři slova, s nimiž se budeme potkávat stále častěji. Když nám jde někdo naproti, znamená, že nám proaktivně pomáhá. A o tom je ČSOB. Chceme jít naproti klientům, firmám, inovacím, společnosti, a také všem, kteří tvoří příběh skupiny ČSOB. Naším posláním je usnadňovat klientům jejich vlastní cestu ke spokojenému životu.“ Kampaň vznikla ve spolupráci s kreativní agenturou Zaraguza a bude dlouhodobým komunikačním konceptem ČSOB, která jej využije v rámci svých kanálů. Od 5. června je v televizi spot a vznikl také speciální web.

Vlastně to není vůbec špatné. Od začátku do konce je jasné, že klient měl jasné zadání, postavené na datech, a představu, jak by výsledný tvar měl vypadat. Produkce pak splnila zadání do puntíku. Chameleon je tam sice tak trochu navíc, ale v tomto případě je to nenásilné, a obecně mám z výsledku velmi dobrý pocit.

Filip Huněk (Actum Digital)

„Jít někomu naproti“ je hezká myšlenka. Ztvárnění je fajn, jenom mi ty jednotlivé situace přijdou trochu očekávatelné a nepřekvapivé.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Já pořád nechápu přístup, ve kterém popíšeme, jak v ideálním světě jedná někdo jiný, abychom nakonec konstatovali, že to děláme taky, takže si vaši lásku a chechtáky zasloužíme.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Profesionální, milé! Tak si představuji pozitivní kampaně se snahou zasáhnout emoce. jen houšť.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Já to jako chápu, ale stejně mám takovej divnej pocit, že mi chodí banka naproti. To si připadám, že mi přišli něco zabavit. A ten autobusák, nezlobte se, hrál stbáka Kabelku ve Vyprávěj, a to ten můj dojem nějak ještě zakaluje. Ale jinak asi jo, no.

Petr Laštovka na drátě

Hlavní myšlenky (i když obecné, možná až na hraně klišé) jsou představeny civilně a srozumitelně. Vizuální zpracování je výrazné, pozornost udrží, ale zobrazené situace a celková stylizace je těžko uvěřitelná a příliš tak nekoresponduje s „obyčejným“ obsahem spotu. Celkově je reklama hezká na pohled, s milým obsahem, ale nevím, co si z ní (a ve vztahu k bance) odnést.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Hezký insight, hezký spot, hezké copy, hezká kampaň. O něco míň hezké už je, že se do reklamy muselo lípnout logo ČSOB natvrdo do rohu, protože jinak je v ní brand přítomný v téměř homeopatických dávkách. Ale celkově určitě nadprůměr!

Jan Pacas (Media Age)

Za mě to má trochu nádech Spořky, ale vlastně mě to vizuálně i obsahově velmi baví a jsem zvědavá na další výstupy tohoto konceptu.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Kruh malých dobrých skutků není zrovna nejinovativnější věc na světě, ale tohle je dobře napsané a kvalitně zpracované. Cením taky příjemný casting a celkově je to takový milý spot, který se k bance hodí.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Hezký filmeček, emoce, fajn insight. Jako reklama? Nevím. Proč? A kdo si bude za půl roku pamatovat, že to bylo na ČSOB? Tahle značka se trochu hledá. Nadějný chameleon se ocitl v roli komparsu a celý příběh je takový instantní. No, má to být dlouhodobý koncept, tak je to snad nějak promyšlené dále...

Michal Novák (Czech Promotion)

Využití brandových assetů tam je, ale jinak je to prostě klasický spot pro banku.

Barbora Kalousková (Brainz)

Takový tradiční bankovní spot, kdyby tam nebyl modrý chameleon, kapku do modra zatažený grading a modrý kelímek na konci, tak by to mohla být třebaaaaa „Rajfka“, ale co udělat na banku, když nechcete být Fííííjo.

Tomáš Vacek (Contexto)

Krásná idea i exekuce. Určitě bude pro brand fungovat lépe než pro produkt.

Martin Kupka (Better)

4. Mattoni slaví 150 let a už zase není

Při příležitosti výročí svých 150 let připomíná značka Mattoni ikonický claim „Mattoni už není“. Jeho nové kreativní pojetí odkazuje k důležitosti minerálů pro lidské tělo obsažených právě v Mattoni, a to i v daleké budoucnosti, za dalších 150 let. Intenzivní marketingová kampaň nesoucí toto sdělení zahrne všechny komunikační kanály, poběží v televizi, na sociálních sítích i na venkovních plochách. Nadlinku současně podpoří PR kampaň. Televizní reklamní spoty byly spuštěny koncem května a budou vysílány do začátku srpna. „Tento rok je pro značku Mattoni ve znamení oslav. Sto padesát let na trhu je úctyhodná doba a my děláme vše pro to, abychom spotřebitelům dodávali Mattoni v té nejlepší kvalitě i za dalších 150 let. Nový reklamní spot vtipně ukazuje, že každý může mít někdy potřebu ‚mattonizace‘, uvedl Ondřej Postránský, generální ředitel Mattoni 1873. Autory kreativního konceptu jsou Lisbeth a Sober Film, produkce se ujala Armada Films a postpodukci zajistilo studio PFX. Režisérem spotu je Roman Valent. Ve spotu zazní také legendární hudba od Karla Svobody ze seriálu Návštěvníci. O mluvené slovo ve spotu se postaral barman Šimon Bilina a z části také umělá inteligence. V rámci oslav byla uvedena i limitovaná edice Mattoni extra perlivá, a to ve dvou formátech: v plechovce o objemu 0,5 l (jediná neochucená minerální voda v tomto formátu na trhu) a PET lahvi o objemu 1,5 l.

Hodně CGI, méně duše. Reklama působí zbytečně strojeně, až místy sterilně. I když pointu chápu, tak si nejsem jist, že bych v takové budoucnosti chtěl žít. A pokud si jako divák neasociuji vybrané kulisy s nějakou pozitivní emocí, pak je problematické, abych stejnou emoci pocítil k prezentovanému produktu. Velmi slušné provedení, ale za chvíli bych si nevzpomněl, na co že jsem to vlastně viděl reklamu.

Filip Huněk (Actum Digital)

Počkat, to není reklama na O2? Jsem zmatena a asi potřebuji mattonizovat...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Z toho nejsem bůhvíjak odvázanej, a to nejsem už zrovna mladík, na kterého asi cílíte. Vykrást Návštěvníky s herní grafikou je jednoduše moc málo, navíc to brnká na nostalgickou notu u lidí kolem padesáti.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Moderní, svižné, zapamatovatelné. Přitom jasná návaznost na dlouhodobou komunikaci společnosti, za mě určitě palec nahoru.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Vyrostl jsem na jinejch minerálkách: citrónovým Excelsioru a nevímjakouchuťtomělo Penelopě. Mattonka byl něco nóbl, a proto k ní mám vztah jako piják tuzemáku k Zacapě. Zbožňuju synth-pop pana Svobody, tak jsem si tak trochu fňuknul, že gang není komplet. Kde je paní Patrasová a dědek Drchlík a co znamená konečně CML? Centrální Mattonka Lidstva?

Petr Laštovka na drátě

Citace legendární reklamy a přenesení její původní myšlenky do futuristického konceptu by mohlo být fajn, kdyby bylo postavené na kvalitním a nápaditém scénáři, který aktuální verzi reklamy bohužel chybí.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Já to vlastně celý chápu, vypadá to draze, sci-fi, Návštěvníci, cajk. Kdyby to jen nebylo tak strašně sterilní. Mně prostě tahle vize budoucnosti, kde perfektní lidé pijí s perfektně bezduchými výrazy perlivou Mattonku, za srdce nechytla. Což je při stopadesátém výročí takového brandu, jakým Mattoni bezesporu je, trochu smutný.

Jan Pacas (Media Age)

Tradiční značka si připomíná 150 let futuristickým spotem, který by bez slova Mattoni mohlo v klidu využít pro svoji kampaň O2. Škoda. Sto padesát let by si zasloužilo něco grandióznějšího.

Michaela Luňáčková (Cognito)

V prvních vteřinách jsem myslel, že koukám na reklamu od Datartu, a ani později mě to zrovna nemattonizovalo. Tohle je na mě asi moc velký art. Navíc upřímně doufám, že si v budoucnu budu moct objednat Rohlík i na oběžnou dráhu, abych nemusel na zem kvůli každé minerálce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Omlouvám se, možná to není objektivní, ale asi bych chtěl od Mattonky víc. Je to jako trailer na sci-fi film, který nikdy neuvidíte. Téma se rozhodně dalo vytěžit lépe...

Michal Novák (Czech Promotion)

Návštěvníci jsou super, ale jediné, co mi je tady připomíná, je hudba Karla Svobody. Navíc nevím, zda to ještě někdo zná. Chybí mi tam CML. Znovuvyužití claimu, který z devadesátek (oproti Návštěvníkům) všichni znají, mi přijde fajn.

Barbora Kalousková (Brainz)

Velice dobře provedená produkce, ale vlastně jsem z děje spotu nějak zmatený. Na začátku Země, co není Země, ale raketa někdy za 150 let... Pak popíjení na kolonádě a nakonec odkaz na minulých 150 let... A do toho hudba od Svobody, která to hází do retra... Bohužel na konci z toho pro mě jsou spíše takové „mixle v pixle“.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tradiční značka nemusí být vždy oldschool, ale tady se snaha o nadčasovost minula účinkem.

Martin Kupka (Better)

5. Vitana uvádí tekutý bujón v lahvičce

Tradiční česká značka Vitana uvedla na trh novinku Tekutý bujón, chuť v lahvičce, pro široké použití - jak na přípravu klasických českých jídel, jako jsou omáčky a polévky, tak do moderních receptů s kuskusem, těstovinami nebo rýží. V tendru na představení Tekutých bujónů vyhrála kreativní agentura WMC Grey, která následně vytvořila kampaň s hlavním sdělením Síla chuti v každé kapce. Agentura měl na starosti strategii, doporučila vhodná online média a interně zajistila kompletní produkci online formátů. Internetová kampaň s novým claimem Kápněte na chuť odstartovala 1. května. Pro koncept launchovací kampaně v digitálu byly důležité dvě věci: ukázat široké využití nových tekutých bujónů a samozřejmě focus na produkt. Všechny formáty jsou navrženy tak, aby si z nich divák odnesl packaging a to, že v kuchyni díky tekutým bujónům ‚kápne‘ na chuť nejen vývaru, se kterým má většina spotřebitelů bujóny spojené,“ říká Daniel Seman, digital creative director z WMC Grey.

Je to takové... standardní. Na druhou stranu si myslím, že kampaň ke značce sedí a nový produkt vysvětluje srozumitelně a jednoduše. Takže věřím, že splní svůj účel. Myslím, že na to tvůrci kápli!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tady není moc co hodnotit, ale co teď mají u Vitany nového, nám vysvětlí dostatečně. Předpokládám, že je na brief a klient je spokojen.

Pavel Jechort (Axa Partners)

S tímto se dalo určitě vyhrát více. První, co mě napadlo, že na kampaň nebyl dostatek času a byl omezený budget. Tuto kampaň si zítra pamatovat nebudu.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Takže odteď je tekutý hůůůstýýý? Nebo se to už neřiká?

Petr Laštovka na drátě

Dozvím se vše, co potřebuji o produktu vědět, vím, jak produkt vypadá, ale lehce se ztrácím v množství informací, které dostávám. V reklamě není emoce ani cokoliv výrazného nebo zapamatovatelného. V rámci představení nového produktu je to málo.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Velmi jednoduchá produktovka, kterou super claim posouvá o stupínek výš. Vlastně dobrá práce.

Jan Pacas (Media Age)

Message je tady jasná, ale že by koncept nějak vybočoval z řady ostatních bujonů, se úplně říct nedá. Not great, not terrible.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Prostě reklama typu „předejte zprávu za málo peněz“. I tohle je součást řemesla, velkofilmy se holt netočí každý den.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nápad (claim) super, exekuce tristní. Tedy aspoň na poměry ligy, kterou Vitana hraje. Jako kdyby Slávie naběhla do Edenu v gumových kopačkách. Počítám, že nebyl budget. Jinak si to neumím vysvětlit...

Michal Novák (Czech Promotion)

Normální produktová kampaň, nemám moc, co vytknout.

Barbora Kalousková (Brainz)

Obávám se, že kdyby se místo toho, aby nám řekli, do čeho všeho můžeme použít bujón, radši zaměřili na to, co je této novinky opravdový benefit, pro který bychom jí měli dát přednost, tak by to byly výrazně lépe investované peníze.

Tomáš Vacek (Contexto)

Až moc jednoduché a bohužel nudné. Chce to o kapku víc.

Martin Kupka (Better)

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy