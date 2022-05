Sdružení CZ.NIC po čtvrt roce přestalo blokovat weby kvůli dezinformacím

Internetové sdružení CZ.NIC dnes odblokovalo sedm webů, jejichž domény s koncovkou .cz znepřístupnilo 25. února v souvislosti s válkou na Ukrajině s odkazem na to, že šíří dezinformace. Jde o stránky Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. Osmý web Aeronet.cz zůstal nepřístupný, protože nemá v registru uvedené správné údaje o držiteli. ČTK to sdělil mluvčí CZ.NIC Vilém Sládek.

Hlavním cílem opatření v době zahájení agrese Ruska bylo podle Sládka omezit šíření nepravdivých a zavádějících informací v online prostoru, jež se snažily relativizovat, ospravedlňovat či schvalovat agresi. V současnosti už tyto weby podle něho nepředstavují z tohoto pohledu hrozbu.

Sdružení by weby dále blokovalo jen v případě, že by k tomu dostalo příkaz soudu, Policie ČR nebo jiného kompetentního orgánu státu. „Protože žádné takové rozhodnutí zmíněných orgánů sdružení CZ.NIC neobdrželo, bylo dnes do zóny vráceno sedm jmen domén dezinformačních webů. Osmé jméno domény, konkrétně Aeronet.cz, nesplňuje pravidla registrace jmen domén, a to v tom smyslu, že nemá v registru uvedené správné údaje o držiteli,“ uvedl mluvčí.

Sdružení zároveň vyzvalo držitele jména domény Aeronet.cz k opravě údajů, a protože se tak dosud nestalo a držitel se sdružením nekomunikuje, je podle Sládka posledním nástrojem, jak jej upozornit, že se jménem domény není vše v pořádku, její vyřazení ze zóny na jeden měsíc. Pokud údaje opraví, bude doména neprodleně zprovozněna. V opačném případě bude zrušena a uvolněna k registraci.