Seen Media PR řídí komunikaci seznamky Take Up

Agentura Seen Media PR Zlaty Biedermannové se začala starat o PR a komunikaci nové české seznamovací aplikace Take Up. V čele projektu stojí Markéta Jíšová a Roman Hruška. Platformu začali vyvíjet v postcovidové době. Aplikace disponuje mimo jiné vlastním rezervačním systémem, který nabízí uživatelům nákup vstupenek nebo voucherů.

„Aplikaci jsme spustili v půlce prosince a už teď máme téměř pět tisíc registrovaných uživatelů,“ říká Biedermannová. „Soustředíme se na kvalitní PR. Na tištěné, online, rozhlasové i televizní profilové rozhovory se zakladateli aplikace, podcasty, lifestylová, byznysová a ekonomická média, bezpečnost projektu, propojování s kvalitními firmami a tvářemi,“ dodává.

