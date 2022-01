Šéf CME pro Forbes: Voyo má už statisíce předplatitelů

Okolo 300.000 předplatitelů už má placená videotéka Voyo v Česku a na Slovensku, kde je produktem televizí Nova a Markíza. Vyplývá to ze slov Didiera Stoessela, šéfa skupiny CME, která obě televize provozuje. „Když se mě před rokem při nástupu do funkce ptali, o čem sním, zmínil jsem milion předplatitelů v Česku a na Slovensku do pěti let. Teď už jsme ve třetině – za méně než rok,“ řekl Stoessel v rozhovoru pro časopis Forbes.

„Statisíce lidí nám věří, že je dokážeme každý večer pobavit. Průměrný předplatitel Voya se dívá dvanáct hodin týdně, řekněme zhruba dvě hodiny denně,“ uvedl také. Loni při nástupu do čela CME vyhlásil Stoessel právě masivní investice do původní tvorby pro placenou internetovou videotéku. Letos chce Voyo podle dřívějších zpráv uvádět nový seriál každý měsíc, v roce 2023 to podle slov šéfa CME pro Forbes má být 23 originálních seriálů, v roce 2024 jich má Voyo nabídnout už 33.

V lineárním vysílání Nova šíří celkem 11 stanic, včetně čtyř sportovních. Dvě sportovní stanice přitom Nova spustila v loňském roce a teď chystá další. „Sport bude růst, i proto do něj tolik investujeme, máme čtyři sportovní kanály a brzy přibude Nova Sport 5,“ řekl Stoessel Forbesu.

Forbes pro své aktuální vydání sestavil další výroční výběr nejvlivnějších lidí českých médií. K tomu přidal i pořadí tuzemských mediálních domů z pohledu zásahu na publikum. Podle Forbesu je tak z českých vydavatelů nejvlivnější Seznam.cz Iva Lukačoviče, jehož celkový denní zásah na publikum činí šest milionů lidí. Následují skupina kolem televize Prima (majitel Ivan Zach, denní zásah 5,4 milionu lidí), zmíněná CME včetně Novy (majitel PPF, denní zásah 5,2 milionu lidí), Czech Media Invest (majitelé Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a Roman Korbačka, denní zásah 5,1 milionu lidí) a Česká televize (denní zásah pět milionu lidí).

