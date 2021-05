Šéf ČT Dvořák podal trestní oznámení na radní Lipovskou. „Vydrží ten silnější,“ reagovala

Generální ředitel České televize Petr Dvořák podal trestní oznámení na členku Rady České televize Hanu Lipovskou. Chce tak bránit dobré jméno ČT a svou pověst. Ohlásil to během dnešního zasedání televizní rady. Lipovská jej podle jeho slov mimo jiné obvinila, že ji ohrožuje na životě.

Podle Dvořáka veřejné aktivity Lipovské v posledních týdnech překročily rámec působnosti člena rady a dostaly se na úroveň osobních útoků. „Na jejích soukromých profilech a v rámci jejích individuálních aktivit se objevují nepodložená a nepravdivá sdělení o mojí osobě, často spojující informace, jež získala v rámci výkonu funkce v radě, s vlastními mystifikačními interpretacemi. Podle některých otevřených zdrojů jsem byl paní radní do policejního protokolu dokonce označen jako osoba, která ji ohrožuje na životě. To je nepřípustné,“ prohlásil Dvořák.

„Možná je špatný manažer, ale není masový vrah“

Podání trestního oznámení může mít podle Lipovské různé důvody: „Buď je happeningové, tedy někoho dehonestovat, rozmazat, říct, že tady nemá co dělat, což bezpochyby může svůj účel splnit a splnilo by, kdyby to dělal někdo jiný, než pan ředitel Dvořák, nebo může vést k nahlédnutí do spisu.“

Dvořákovo obvinění odmítla. „Takovéto nesmyslné a hloupé nařčení, které znělo dokonce ze zpravodajství naší veřejnoprávní televize, opravdu z mých úst nikdy nezaznělo. To by řekl jenom blázen. Koneckonců když se podíváme na pana generálního ředitele, možná je špatný manažer, ale není masový vrah, to v žádném případě,“ reagovala také Hana Lipovská.

Sama, jak řekla, Dvořáka 13. dubna ujišťovala, že zvěst o tom, že jí ředitel ČT ohrožuje, což podle ní zpravodajství ČT převzalo z reportáže časopisu Respekt, je nesmysl. Poslala SMS: „Dobrý den, pane generální řediteli. Mohu vás ujistit, že obvinění z toho, že mě chcete umlčet, zlikvidovat, ba dokonce zavraždit, z mých úst nikdy nezaznělo. Nesmíte Respektu všechno věřit. Já také nevěřím tomu, že ten offshore na Panenských ostrovech je celý váš. Se srdečným pozdravem Hana Lipovská.“

„Podal-li pan generální ředitel trestní oznámení, což je myslím velmi dobré a je to správný krok, je potom otázka, zda potom toto trestní oznámení nerozšířit na paní redaktorku Svobodovou z Respektu [autorka zmíněné reportáže - pozn. red.], případně na pana Hynka [reportér zpravodajství ČT - pozn. red.] a na Českou televizi, na zpravodajství, které zmiňovalo informace, které jsou absolutně nepravdivé, naprosto lživé a pro mě osobně je velmi zajímavé zjistit, jaký byl důvod k tomu, že tyto informace byly vyfabulovány,“ pokračovala Lipovská.

Podstata sporu je podle ní jednoduchá: „Poprvé po deseti letech začala tato rada, jeden vedle druhého - a já si každého jednoho člena rady, včetně těch, kteří mě třeba nemusejí mít rádi, vážím - dělat svou práci. A ta práce je strašlivě nepříjemná. Ono je to s odpuštěním vyklízení chlívu. A jsou tam věci nepříjemné a jsou tam věci bolavé. Snažila jsem se s generálním ředitelem hledat řešení, pan generální ředitel si místo toho zval jak na orloji jednotlivé radní a nasazoval na to, jak je ta Lipovská špatná, jak je ten Matocha [předseda Rady České televize Pavel Matocha - pozn. red.] špatný a údajně leckterý radní dostával hory, doly, černý les, a nic z toho.“

„Možná, že trestní oznámení bude vyšetřováno, nebo bude odloženo. Možná, že mě sněmovna odvolá. Je to úplně jedno. Nic to nezmění na tom, že se ukázalo, co všechno je špatně. Ne v České televizi. Česká televize ve své většině funguje. Drtivá většina zaměstnanců funguje. Většina zaměstnanců se tady snaží dělat dobře svou práci. Ale co je špatně na managementu člověka, o kterém už před deseti lety novinář z týdeníku Ekonom napsal, že je drezurní kůň, kterého vždycky někdo vede na oprati,“ použila tutéž citaci, která se už v neděli objevila ve videu Jany Bobošíkové. Ta Českou televizi a hlavně jejího ředitele systematicky kritizuje ve své internetové videosérii Aby bylo jasno. Bobošíková je někdejší ředitelkou zpravodajství ČT z doby takzvané televizní krize před 20 lety a s Lipovskou teď úzce spolupracují.

„Těším se na výsledek trestního oznámení, já na vás pravděpodobně trestní oznámení podávat nebudu, i když pánbůh ví, že by bylo na co, ale prosím vás, zkuste jednou opravdu vyčerpat všechny prostředky. Zkuste tu pravdu,“ vyzvala radní Lipovská generálního ředitele ČT Dvořáka.

„Vydrží ten silnější“

„Opět jsme byli svědky toho, jak paní radní Lipovská dokáže manipulovat s fakty. Mně se její přístup hluboce dotýká. Musím říct, že pokud ve veřejném prostoru se objevuje informace, že jí ohrožuju na životě, je to věc, která mi připadá neuvěřitelná,“ reagoval Petr Dvořák a připomněl dubnové zasedání Rady ČT, na něž Lipovská přišla doprovázena dvěma policisty v civilu. „Dnes je situace taková, že paní radní Lipovská velmi dobře ví, co do protokolu na policii nadiktovala ve chvíli, kdy žádala o policejní ochranu. V dnešní situaci policie velmi dobře ví, co v protokolu je, a očekávám, že pokud budu pozván k podání vysvětlení, i já budu vědět, co tam je. A pokud by informace z protokolu nesouhlasily s tím, co se ve veřejném prostoru objevuje, rád se paní Haně Lipovské omluvím. Ale do té doby, než ta pravda, o které mluví, vyplyne na povrch, mám pocit, že způsob, kterým jedná, se neslučuje s důstojností člena Rady České televize. A na tom si trvám. A odkazy na to, že nějaký novinář před deseti lety něco řekl, jsou zcela irelevantní.“

Napadl také dnešní tvrzení Lipovské o tom, co všechno slibuje radním: „Pokud o tom paní radní něco ví a má pro to důkazy, požádám jí, aby to přednesla. Protože já nevím, co se tím rozumí. A musím říct, že to není pravda.“ Lipovská se ohradila, že neříkala, že něco nabízí ředitel, ale že „je nabízeno“. „Patřím mezi ty radní, kteří panem generálním ředitelem pozváni nebyli, takže samozřejmě o tom svědčit nemohu,“ řekla.

Členkou Rady ČT je Lipovská od loňského května. Počátkem letošního dubna Lipovská obvinila ředitele ČT Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že společně - a navíc s šéfem skupiny PPF, které patří komerční televize Nova a O2 TV, Ladislavem Bartoníčkem - vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednávala školení. Střet zájmů, za který by mu hrozilo odvolání z čela televize, Dvořák odmítl. Žádné nedostatky v obchodních vztazích ČT se školicí firmou Gopas následně nezjistila dozorčí komise Rady ČT. Lipovská dnes k dlouhodobé kritice vůči šéfovi ČT prohlásila: „Všichni, kdo se do tohoto boje pustí, musí počítat s dehonestací. Musí počítat s celým tímhle divadlem. Pokud je naděje, že k pravdě dospějeme, to divadlo a ta dehonestace za to stojí. A vydrží ten silnější.“

„To je naprostá katastrofa. Jsem naprosto šokovaný, co tady padá za slova. Nevím, zda si vůbec uvědomujete poslání Rady České televize,“ reagoval v diskusi radní Zdeněk Šarapatka. „Váš výkon funkce a vaše chování směrem k České televizi a k jejímu managementu je dávno za hranou,“ prohlásil. Podle Šarapatky se Lipovská rozhodla být mučedníkem. „Na rovinu, vy potřebujete vymáznout generálního ředitele,“ tvrdil radní. „Vy nejste kontrola, vy jste džihád poslaný na Českou televizi.“

Lipovskou do rady nominovala Česká biskupská konference. Její předseda Jan Graubner minulý týden Lipovskou vyzval k rezignaci, protože podle něj její činnost v radě vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. Za Lipovskou se naopak postavil kardinál Dominik Duka.