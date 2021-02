Šéf ČT navrhuje zvýšit poplatek na 150 Kč měsíčně

Generální ředitel České televize Petr Dvořák se vyslovil pro to, aby se koncesionářský poplatek za televizi veřejné služby zvedl ze současných 135 Kč na 150 Kč měsíčně, tedy o 15 Kč. „Což je pět korun na den, to není zásadní výdaj. Ale chápu, že nyní je jakékoliv zvedání poplatku kvůli pandemii těžké,“ řekl v dnes vydaném rozhovoru pro Hospodářské noviny. „Důležitější ale je, aby se číslo zvyšovalo podle toho, jak se bude vyvíjet ekonomika. A je jedno, jestli to bude inflační koeficient, nebo jestli jednou za pět let si stát sedne a řekne: tohle je rozsah veřejné služby, který od vás chceme, a jsme připraveni ho financovat. Takto to funguje v Británii nebo obdobně v Rakousku,“ dodal Dvořák v odpovědi na otázku, jak by se musel zvednout poplatek, aby bylo fungování veřejné služby v Česku dlouhodobě udržitelné.

Česká televize hospodaří s příjmy z poplatků ve výši 135 Kč, která se od roku 2008 nezvedala. Management ČT dlouhodobě upozorňuje, že reálná hodnota poplatku rok od roku klesá, jak ceny obecně stoupají. „I v situaci objektivně se snižujících příjmů jsme dokázali přinést víc kvality a větší rozsah než v době, kdy jsem nastupoval. Pokud se nic nezmění, povede to v horizontu roku až dvou let k tomu, že budeme muset veřejnou službu začít omezovat,“ zopakoval teď Dvořák pro Hospodářské noviny.

Budoucí hospodaření ČT může ovlivnit také nastavení vracené DPH. V současnosti platí novela, která do konce letošního roku 2021 zajišťuje postup jako dosud, tedy bez výpadku financí omezením odpočtu DPH. V opačném případě by ČT přišla až o 400 milionů Kč ročně, které dosud využívala na financování investic do přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 (ten ji vyšel celkem na 1,4 miliardy Kč). „Krátkodobě by bylo řešením, kdyby nám stát povolil ještě tři roky odečítat DPH tak, jak to máme povoleno do roku 2021. Šetříme tak 400 milionů ročně. To by se rozsah a kvalita služby daly zachovat. Mluvil jsem o tom s premiérem i ministryní financí, oba tohle téma považují za důležité. A doufám, že to vyjde,“ uvedl šéf České televize, jehož současný mandát končí na jaře 2024.

Česká televize má letos hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 6,84 miliardy, z toho poplatky mají vynést 5,66 miliardy. Z fondu koncesionářských poplatků ale ČT letos plánuje čerpat 5,97 miliardy. Umožňuje jí to finanční rezerva vytvořená v minulých letech. Ta se ale každým rokem tenčí, koncem letoška v ní podle dlouhodobých plánů schválených Radou ČT má zůstat miliarda, koncem roku 2024 už jen 700 milionů.

Financování ČT zůstává nedořešené, varují plány