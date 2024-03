Šéf Impulsu: Do digitálních sítí vstoupíme s třemi rádii, později jich může být i šest

S třemi programy hodlá Rádio Impuls zahájit celoplošné digitální vysílání ve standardu DAB+, jakmile některá z nedávno vydražených sítí dosáhne celostátního pokrytí. V rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře to řekl generální ředitel Impulsu Jiří Hrabák. Nepůjde o nové stanice, nýbrž o existující Rádio Impuls, RockZone a Český Impuls. „Klasický Impuls může mít v digitálu jinou podobu, třeba tam bude méně reklamy nebo tam nebude doprava, ale pořád to bude Impuls nebo nějaký jeho derivát,“ upřesnil Hrabák, podle něhož bude mít smysl bavit se o seriózním digitálním vysílání až ve chvíli, kdy plánované celoplošné sítě dosáhnou pokrytí 60 až 80 % obyvatel Česka.

Digitální verze stanic Impulsu budou modifikované

„Digitální vysílání budeme spouštět postupně. Na začátku bychom chtěli spustit tři programy a pak to bude možná víc – čtyři, možná pět nebo šest,“ uvedl generální ředitel Impulsu. Rovněž u dalšího už existujícího programu RockZone nevyloučil, že v digitálním vysílání bude mít jinou podobu než na FM. „Je to hodně pražské rádio, takže v digitálu může být trochu jiné, ale pořád to bude RockZone s takovou hudbou, jakou hraje, to znamená rock od devadesátých let po současnost, protože žádné jiné rádio na trhu se tomuto segmentu příliš nevěnuje,“ tvrdí Jiří Hrabák. Impuls přitom bude mít zájem vstoupit se svými programy do jedné ze dvou plánovaných celoplošných sítí, jež vystavějí operátoři České Radiokomunikace a RTI cz.

„Máme pocit, že se toho máme účastnit, ale zda je DAB+ budoucností rádia a za šest nebo sedm let si řekneme, že se bude vysílat jenom v něm, to si nejsem jistý. Může se ale taky stát, že za tři čtyři roky někdo přijde a řekne, že potřebuje FM pásmo a pokud by o tom vláda rozhodla, měli bychom pouze tři roky na to, abychom kompletně přešli na digitální vysílání,“ popsal Jiří Hrabák motivaci, proč chce Rádio Impuls vstoupit do nových sítí a zda má smysl dlouhodobě souběžně vysílat i analogově, v FM. „Já DAB poslouchám v autě i doma, ale inhouse se to poslouchá zatím špatně,“ dodal šéf Impulsu, podle něhož se může stát, že nad DAB+ zvítězí internetový poslech rádia, jako je tomu na americkém trhu. „Tam se digitálně nevysílá v DAB+, ale na střední vlně v DRM,“ podotkl Hrabák.

„Šanci budou mít niková rádia“

Také Impuls vysílá jednu svoji stanici – Český Impuls – na střední vlně, ale analogové. Podle Hrabáka to je spíše „koníček“ a marketingový nástroj pro udržení české hudby 60. a 70. let v rozhlasovém vysílání. „Je to stanice spíše pro starší publikum, ale znám lidi, kteří mi říkají, že Rádio Impuls neposlouchají, ale večer si vždycky zapnou Český Impuls,“ poznamenal Jiří Hrabák, podle něhož je budoucnost Českého Impulsu v DAB+ a na internetu. Jakmile se digitální vysílání rozjede naplno, chtěl by si Impuls vytvořit několik dalších programů, zaměřených úžeji. Budoucnost totiž Hrabák vidí spíše v nikových rádiích, která se budou tematicky věnovat právě vybranému tematického segmentu. „Zhruba sedmdesát procent obsahu u nich bude tvořit hudba, jinak by se neuživila, ale jinak budou hodně specializovaná,“ míní Hrabák.

Za příklad takového úspěšného nikového rádia považuje šéf Impulsu sportovní okruh Českého rozhlasu Radiožurnál Sport. Ten má podle aktuálního měření 28.000 posluchačů denně. „Daří se jim, protože to nikdo jiný nedělá. Samozřejmě narazí na nějaký strop v poslechovosti, určitě nebudou mít 120 tisíc posluchačů,“ předvídá Jiří Hrabák. Nové digitální stanice by si ale podle něj měly najít vlastní niku a v ní se stát absolutní jedničkou na trhu. „To je podle mě cesta do digitální doby, ať už se bude jmenovat DAB+ nebo internetové vysílání,“ dodal Jiří Hrabák a nadnesl, že osobně nevěří v budoucnost rádií založených pouze na streamování hudby: „Rádio je společník a musí nabízet mluvené slovo, jinak to není rádio.“

