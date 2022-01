Šéf iRozhlas.cz Radek Kedroň opouští Český rozhlas, jde do Seznamu

Šéfredaktor zpravodajského webu iRozhlas.cz Radek Kedroň odchází z Českého rozhlasu. Začátkem března nastupuje do Seznam Zpráv, kde bude zástupcem šéfredaktora. Na starosti bude mít investigativu a publicistiku.

„Už nyní jsou Seznam Zprávy bezpochyby lídrem v inovativní žurnalistice, nebojí se experimentovat v onlinu i audiu. A to je parketa, která mě velmi láká a baví,“ prohlásil Kedroň ke svému novému angažmá. Ve vedení redakce doplní šéfredaktora Jiřího Kubíka a jeho zástupkyně Simonu Holecovou a Petru Benešovou, která se do redakce vrátila na konci roku. Naopak zástupcem šéfredaktora už není Jiří Hošek, na podzim dostal vyhazov. Do užšího vedení redakce patří také Martin Jašminský jako šéf sekce o byznysu a editor Zdeněk John.

Náhradu má najít dočasně pověřený šéf Suchan

Kedroň působil v Českém rozhlasu od června 2016, kdy ho přivedl tehdejší šéf zpravodajství Jan Pokorný, aby rozjel nový zpravodajský portál iRozhlas.cz. Veřejnoprávní instituci opouští krátce poté, co chtěl generální ředitel René Zavoral v čele zpravodajství vyměnit Pokorného za Jitku Obzinovou. Ta nakonec po protestech stovek zaměstnanců nakonec nenastoupí (Kedroň protestní otevřený dopis nepodepsal). Pokorného dočasně vystřídá dosavadní šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan, který dostal úkol původně určený pro Obzinovou: propouštět. Zpravodajství Českého rozhlasu má do poloviny letoška zrušit 20 postů, do roka a půl až 50, oznámil Zavoral na předvánoční schůzce se zaměstnanci.

Suchan bude mít také na starosti hledání náhrady za Kedroně. „O jménu nového šéfredaktora se teprve rozhodne. Výběr nového šéfredaktora bude plně v kompetenci pověřeného ředitele zpravodajství Ondřeje Suchana,“ napsal Médiáři mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. „Radkovi Kedroňovi patří velký dík za vybudování iRozhlasu, který se stal záhy po svém spuštění respektovaným a sledovaným zpravodajským serverem,“ doplnil.

Kedroň předtím vedl zpravodajský web Lidovky.cz a šéfoval domácímu zpravodajství časopisu Týden. S šéfredaktorem Seznam Zpráv Kubíkem se potkal před 18 lety v domácím oddělení deníku MF Dnes. Vydal dvě reportérské knihy: Operace Rath a Sněžím! Deník bílé mafie.

Zpravodajský web české internetové jedničky posílí ještě jeden dlouholetý rozhlasák: Jonáš Zbořil z Radia Wave. Na Seznam Zprávách bude mít na starosti kulturní publicistiku spadající do názorové sekce. Bude autorem i editorem recenzí a komentářů týkajících se nových filmů, knih a kulturních fenoménů. Pro Radio Wave přes dekádu moderoval pořad věnovaný literatuře a natáčel publicistické příspěvky. Také on vydal dvě knihy: básnické sbírky Podolí a Nová divočina.