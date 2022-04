Šéf Primy Marek Singer: „Zákaz přetáčet reklamy zavést musíme, jinak nebude na kvalitní tvorbu“

Marek Singer je dalším hostem nové éry podcastu Médiáře. Náš podcast k vám od začátku dubna přichází každou středu. Promlouváme v něm s výraznými aktéry českých médií, reklamy i marketingu.

Se šéfem skupiny Prima, které dnes kromě televize zahrnuje také rádia, weby i časopisy, jsme se sešli v době, kdy operátoři IPTV na nátlak Primy chystají zásadní krok - omezení možnosti přetáčet reklamní přestávky při zpětném přehrávání. Řeč šla ale nejen o tom, proč Prima tlačí na jednu z dosavadních největších výhod televize přes internet. Brzy totiž bude chtít vydělávat nejen na prodeji videoreklamy, ale i na předplatném od diváků - prostřednictvím své chystané online videotéky. Tu se chystá spustit letos na podzim. A přímé platby nebudou jedinou možností, jak se k ní dostat.

Co také Marek Singer řekl v podcastu

K tomu, proč seriál Slunečná porazil dlouhá léta vítězící Ordinaci

Věrnost diváků Ordinace byla nahlodaná, zdánlivě nerozdrobitelný produkt už byl v druhé půli své existence. A do toho jsme my přišli s formátem, kterému jsme interně říkali „150 % pozitivity“. V neposlední řadě mu pomohl nástup covidu.

K tomu, co dnes se děje na trhu televizní reklamy

Nejzajímavější je, že se toho vlastně nic moc neděje. Aktuální celospolečenské problémy zatím negativní dopad nemají. Do budoucna bude záviset na tom, kdo ze zadavatelů se rozhodne případnou krizi využít a kdo ne. Rozhodne dynamika na úrovni jednotlivých odvětvích, a ta bude dána poptávkou po zboží.

Proč chce Prima zakázat operátorům přetáčení reklam

Je to nový standard, který prostě zavést musíme. Jinak bychom do pár let nebyli schopní přinášet kvalitní vlastní tvorbu.

Hodilo by se Primě koupit mediální dům Mafra? A probíhají jednání?

Uměly by komerční televize seriály jako Devadesátky nebo Most?

Má dnes na inzertních příjmech reálně víc televize, nebo internet?

Co přinese nový zákon: bude reklamy na Primě ještě víc?

Kdy Prima spustí svou online videotéku a jak bude fungovat?

O tom všem i o mnohém dalším mluví Marek Singer v podcastu Médiáře.

