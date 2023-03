Šéf TV Nova Daniel Grunt: „Není reálné, aby vznikl Czechflix. Může jím být Voyo“

Společná internetová videotéka, kam by své pořady dávaly veřejnoprávní Česká televize i komerční televize Nova a Prima, v Česku zřejmě nevznikne. Je o tom přesvědčen Daniel Grunt, čerstvý generální ředitel TV Nova. „K tomu, že by vznikla společná platforma ‚Czechflix‘, která bude vlastněná třemi velkými televizemi, jsem hodně skeptický. Není to reálné ani realizovatelné. V zahraničí žádný z podobných projektů neuspěl. Nedávno se zavíralo francouzské Salto, německý Joyn je odsouzený k neúspěchu,“ řekl Grunt v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem. „Je extrémně složité postavit společný byznys, platformu, produkt, mezi třemi konkurenty. Na půdě lineární televize si konkurujeme každý den, a měli bychom se dohodnout na společném projektu? Jaké budou investice jednotlivých hráčů, jak se budou rozdělovat podíly, jak zisk, kdo to bude prodávat - je mnoho témat, na kterých se vlastně nemůžete dohodnout. Už se poslední dobou nad tímto projektem ani nebavíme,“ konstatoval.

Projekt národní platformy nadnesl současný generální ředitel ČT Petr Dvořák už ve svém kandidátském projektu z roku 2017, následně jej v roce 2021 chytlavě označil jako Czechflix, na mysli přitom měl společné místo pro sledování lokální tvorby jako protiváhu globálním platformám, jako jsou Netflix, Disney+ či HBO Max. Tři největší tuzemské televize následně o společné platformě jednaly, zároveň každá budovala svou vlastní službu - Nova oživila dlouho stagnující Voyo, Česká televize inovovala své iVysílání, Prima uvedla novou generaci svého videowebu pod názvem Prima+. Zároveň se nedávno na Voyu začala objevovat tvorba z České televize, včetně právě odvysílaných novinek jako třeba seriál Dobré ráno, Brno!

„Nechci, aby to znělo arogantně, ale myslím, že Czechflixem klidně může být Voyo. Už vzhledem k tomu, že jsme se dohodli s Českou televizí - a věřím, že budeme v této spolupráci dlouhodobě pokračovat -, tím, kolik investujeme do lokálního obsahu, tak vlastně už takový Czechflix trochu Voyo je,“ podotýká šéf TV Nova s mírnou nadsázkou. „Když jsme stavěli vizi a strategii, řekli jsme si, že osou a základem úspěchu budoucího Voya bude kvalitní český obsah. Proto investujeme do akvizice - máme nejvíc českých filmů -, do vlastní tvorby pro Voyo i televizi Nova a další logickou cestou, kam si sáhnout pro český obsah, byla Česká televize. Oslovili jsme je, domluvili jsme se a začali jsme nasazovat jejich obsah,“ přibližuje Daniel Grunt. „Spolupráce probíhá titul od titulu, ne všechno, co Česká televize uvede, bude automaticky na Voyu,“ zdůrazňuje. Kromě pořadů ČT začíná agregovat třeba také nové pořady z produkce Czech Video Center.

Voyo televize Nova startovalo už začátkem ledna 2011, tehdy jako částečně placená videoslužba. Dlouho stagnovalo, než se jí před pár lety nový majitel Novy rozhodl učinit středobodem digitálního směřování televize, s cílem být největším a nejlepším českým hráčem na poli videa na vyžádání (VOD). Z 60.000 předplatitelů na začátku roku 2021 vyskočilo během dvou let na nynějších téměř 400.000 v Česku, celkově se Slovenskem nedávno pokořilo půlmilionovou hranici a do roku 2026 chce mít abonentů milion. Každý z předplatitelů dnes sleduje Voyo v průměru ke 14 hodinám týdně. To znamená zhruba dvě hodiny denně, což odpovídá každý den jednomu celovečernímu filmu či dvěma seriálovým epizodám.

Restartu Voya výrazně pomohlo přesunutí léta nejsledovanějšího seriálu Novy Ordinace v růžové zahradě z televizních obrazovek na internet. „Toto rozhodnutí udělal Didier Stoessel [generální ředitel CME - pozn. red.] těsně než jsem nastoupil, ostatně byl to jeden z důvodů, proč jsem do toho šel,“ vzpomněl Grunt, který se na Novu vracel předloni jako šéf digitálních aktivit celé CME. „Udělat za pět let milion předplatitelů se v českých podmínkách před dvěma lety zdálo naprosto nemyslitelné. Nasadit titul, který patnáct let vládl českým obrazovkám, do platformy, která měla v té době nějakých šedesát tisíc předplatitelů, byla obrovská odvaha a ukázalo to, že to CME myslí extrémně vážně.“

