Šéfem marketingové komunikace J&T Banky je Josef Matějovič

Na nově vytvořenou pozici ředitele marketingové komunikace přichází do J&T Banky Josef Matějovič. Bude zodpovídat za veškerou komunikaci banky včetně klientské a také zastřeší celkovou brand experience. Nyní stojí v čele nové kampaně Vše začíná potkáním ještě z pera Roberta Peňažky a jeho studia Yinachi. „Dravost, jinakost, chytrost, to jsou hlavní atributy, které mám s komunikací této značky spojené a v jejich duchu bych rád značku i nadále rozvíjel,“ říká Matějovič.

Do J&T přichází ze skupiny Srovnejto, kde z pozice head of marketing řídil brandovou a produktovou strategii finančních srovnávačů v Česku a na Slovensku. Vedle nadlinkových kampaní a digitálního marketingu tam řídil také PR. Předtím strávil sedm let v centrále Škoda Auto, kde vedl celosvětové brandové kampaně. Jednou z jeho nejvýznamnějších aktivit pro českou automobilku je mezinárodní projekt We Love Cycling, který je lokalizován už v 17 zemích světa.