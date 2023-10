Šéfkou strategie VMLY&R je Kristýna Ochvatová, střídá Tomáš Sýkoru

Řízení strategického týmu reklamní agentury VMLY&R se začátkem října ujala Kristýna Ochvatová. Na pozici head of strategy vystřídala Tomáše Sýkoru, který ji zastával dva roky. Ochvatová do VMLY&R přichází z agentury YYY, z pozice seniorní strategické konzultantky. Budování značek a strategickému plánování kampaní se věnuje 10 let, v minulosti působila tři roky v DDB Prague jako strategic planner (klienti ČSOB, McDonald’s), předtím pracovala v Air Bank, jako marketingová specialistka v tehdejším týmu Jakuba Petřiny spoluzodpovídala za značku a plánování i řízení kampaní napříč mediálními kanály.

Ve YYY vytvářela dlouhodobou strategii pro KetoDiet a její první televizní kampaň Modrá je dobrá, pracovala na kampaních pro Korunní či Astrid a na brand positioningu Bonami či biotechnologické značky Chromozoom. Ve VMLY&R bude mít na starosti vedení a rozvoj týmu strategických plánovačů, supervizi klientského portfolia i adaptaci globálních procesů a strategických nástrojů, které aktuálně procházejí hloubkovou revizí.

„Dnes máme k dispozici pro budování značek velké množství dat, nástrojů i technologií, ale podstata práce stratéga se nemění. Věřím v sílu jednoduchosti, lidské emoce a dlouhodobý přístup k budování brandu, který jde za hranice krátkodobých taktik,“ říká Ochvatová.