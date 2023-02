Šéfredaktor zpravodajství Frekvence 1 Luboš Procházka odstoupil z funkce

Šéfredaktor zpravodajství rádia Frekvence 1 Luboš Procházka odstoupil z funkce. Uvedl to na Twitteru. Zprávy na čtvrté nejposlouchanější komerční stanici v Česku, která spadá pod mediální koncern Czech Media Invest Daniela Křetínského, řídil poslední čtyři roky, od února 2019.

„Poslední tři roky jsme prožili covid, dvoje náročné volby, válku... Psychické vypětí se podepsalo na každém z nás, ale to bychom nebyli dobrými novináři, abychom vše nezvládli. Kolegové teď budou pokračovat v nastavené práci a já si budu přát, aby se jim nadále dařilo,“ uvedl Procházka. Napsal taky, že o svém odchodu informoval všechny důležité lidi ve svém okolí, ale také prezidenta Miloše Zemana či premiéra Petra Fialu, se kterými v rádiu vedl pravidelné rozhovory v pořadech Prezidentský Pressklub a Premiérský Pressklub.

„Dvacet let vztahu s ‚manželkou‘ jménem Frekvence 1, dvacet let intenzivní práce. Neuvěřitelné projekty, cesty a rozhovory... A především práce s mnoha skvělými kolegy. Tohle bouřlivé ‚manželství‘ teď ale dospělo do situace, která se prostě stává... Už nějaký ten měsíc jsem cítil, že jsme s ‚manželkou‘ ve vztahu unavení a potřebujeme se nadechnout. A tak jsme si naordinovali odpočinek. Jestli natrvalo nebo jen na čas, ukáží další týdny a měsíce,“ dodal končící šéfredaktor.

Svůj odchod oznámil shodou okolností v den, kdy vyšla čerstvá čísla poslechovosti tuzemských rádií, za druhé pololetí loňského roku. Frekvence 1 podle měření Radioprojekt dosahovala průměrné denní poslechovosti 468.000 lidí, což je zhruba stejně jako před rokem, respektive o 16.000 víc než v předchozím klouzavém pololetí. Mezi komerčními rádii je čtvrtá, celkově mezi celoplošnými stanicemi pátá - za Radiožurnálem, Impulsem, Evropou 2 a Blaníkem.