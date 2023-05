Šéfredaktorem časopisu Qartal se stal Petr Vizina

Pavla Klusáka v čele časopisu Qartal, čtvrtletníku Galerie hlavního města Prahy, po dvou a půl letech střídá Petr Vizina. Jako nový šéfredaktor se magazínu ujímá od letošního 10. čísla. Vizina publikuje rozhovory, glosy a komentáře na Aktuálně.cz a v Českém rozhlasu. Byl redaktorem Lidových novin a Hospodářských novin. Vystudoval teologii a dnes působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Sedm let vedl redakci kultury ve zpravodajství České televize. Je nositelem Ceny Josefa Dobrovského za svou práci o etice dialogu. Vydal například knihu rozhovorů s českými výtvarníky Stará garda (2016) nebo vzpomínky Lydie Tischlerové Se žlutou hvězdou v prázdném kupé (2021). Společně se spisovatelem Janem Němcem sestavil průvodce soudobou spiritualitou v knize rozhovorů Znamení neznámého (2021). V minulém roce vyšla kniha jeho rozhovorů s Krištofem Kinterou Nad očekávání (2022). Je dramaturgem a autorem podcastu Na dotek na Aktuálně.cz, v němž představuje osobnosti literárního, výtvarného a hudebního světa.

Do galerijního magazínu Qartal, který od prosince 2020 vydává Oddělení komunikace, doprovodných programů a ediční činnosti GHMP, přispívají přední publicisté, teoretici umění, spisovatelé i samotní umělci, včetně spisovatele a básníka Petra Borkovce, filozofa a publicisty Petra Fischera nebo grafického designéra Petra Babáka. Specifikem Qartalu je rubrika Téma Q, která nabízí pohled na problematiku uměleckého provozu zevnitř, z pozice veřejné instituce. Součástí galerijního titulu, který vychází částečně také v anglickém překladu, zůstává programový servis. Garantkami časopisu jsou Magdalena Juříková a Michaela Vrchotová. Graficky časopis tvoří Anymade Studio, produkci má na starosti Kristýna Černá. Magazín vychází v nákladu 2.000 kusů, k dostání je na výstavách, ve spřátelených knihkupectvích a kavárnách. Do svých poštovních schránek jej zdarma dostávají členové programu Member Plus a Patron.