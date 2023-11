Šéfredaktorem Reflexu bude Martin Bartkovský, moderuje také Prostor X

Společenský týdeník Reflex mediálního domu Czech News Center má nové vedení. Začátkem prosince do čela celé redakce nastupuje Martin Bartkovský, který dosud šéfoval webu Reflex.cz. Řízení časopisu přebírá od Viliama Bucherta. Ten Reflex dočasně vedl od ledna, po odchodu předchozího šéfredaktora Marka Stoniše. Teď se Buchert v časopisu vrací ke své původní roli hlavního editora a komentátora.

Bartkovský působí v redakci od listopadu 2016, kdy přišel posílit zejména online obsah a videotvorbu, šéfredaktorem webu Reflexu je od roku 2022. Stál rovněž u zrodu podcastů Hodina dějepichu a také Kecy a politika, s jehož tvůrci Petrosem Michopulosem a Bohumilem Pečinkou se Reflex před časem rozešel, Bartkovský se nicméně nadále stará o jeho technické zajištění a také v něm promlouvá. V minulosti pracoval pro Českou televizi, TV Nova nebo internetovou televizi Stream.cz, aktivní je také na Twitteru.

„V Reflexu pracuji sedm let a mám tu značku velmi rád. Beru jako velké privilegium a zároveň jako ohromný závazek, že se šéfredaktorem takto významného českého média stává novinář mojí generace, tedy člověk narozený na začátku 90. let. Mým úkolem je obsah nejen omladit, ale konečně více propojit fungování printové a onlinové části redakce. Chci, aby byl Reflex na papíře, na webu i v podcastových platformách názorově pestrý, odvážný, zábavný i drzý, jak tomu bylo v jeho počátku a na co se občas trochu zapomíná,“ uvedl Bartkovský.

Tři nové videopořady

Bartkovského tým zároveň vrací Prostor X, internetové videorozhovory, které před dvěma měsíci přestal dělat Čestmír Strakatý. Po jeho odchodu se v moderaci střídají editoři webového Reflexu Martin Bryś a Oliver Adámek a právě Bartkovský.

Na internetu navíc Reflex plánuje na přelomu prosince a ledna spustit trojici nových pořadů Retroview, Večerka a Kontext Viliama Bucherta.

Retroview, které bude moderovat Kateřina Boušková , se vrací ke kultovním rozhovorům v časopisu Reflex z devadesátých a nultých let, v prvních dílech se objeví Lenka Dusilová , Kristýna Leichtová či Daniela Drtinová .

, se vrací ke kultovním rozhovorům v časopisu Reflex z devadesátých a nultých let, v prvních dílech se objeví , či . „Kontext Viliama Bucherta bude ryze politickým rozhovorovým pořadem vedeným s těžkými váhami české politiky,“ uvádí Reflex. Hosty tak byli Miloš Zeman , dalšími mají být Václav Klaus či Petr Pavel .

, dalšími mají být či . Večerka, která startuje v lednu, nabídne naopak neformální a kratší rozhovory s osobnostmi z kulturní scény, cílit bude svým obsahem i designem studia primárně na mladé. Moderovat ji bude Kateřina Ondráčková, posluchačům známá jako Panda z podcastu Mrzení.

