Šéfredaktorem zpravodajství TV Nova se stává Rosol, Kratochvíl odchází na Markízu

Do funkce šéfredaktora zpravodajství TV Nova povyšuje Vladimír Rosol, dosavadní šéf webu TN.cz. Střídá Michala Kratochvíla, který dělal šéfredaktora šest let a nově bude ředitelem zpravodajství na slovenské TV Markíza. Ta stejně jako Nova patří do mediální skupiny CME. Rosol bude též zástupcem ředitele zpravodajství a publicistiky Novy Kamila Housky.

Rosol na Nově působí od roku 2008, od roku 2014 vede její zpravodajský web. Ve své nové funkci bude zajišťovat chod redakce, přípravu témat a rozvoj zpravodajských a publicistických formátů. „Posledních několik let jsme intenzivně pracovali na tom, abychom onlinovou i televizní redakci co nejvíce propojili. Netýká se to pouze zpracovávaných témat, ale také například předávání a sdílení informací a materiálů,“ podotkl.

Nova jmenovala také novou finanční ředitelku. Tou se stala Šárka Švecová, která v komerční televizi pracuje od roku 2011, dosud na různých pozicích v rámci finančního oddělení a od roku 2022 jako zástupkyně finančního ředitele. „Pozice CFO je velmi důležitá, zodpovědná i časově náročná funkce, proto jsme se rozhodli s ohledem na velký růst Novy i Markízy, že obě televize potřebují vlastního finančního ředitele. Miloš Nitran tedy zůstává na pozici finančního ředitele na Markíze,“ vysvětluje generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.

