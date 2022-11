Šéfredaktorkou české Elle bude Thea Kučerová

Vedení české edice lifestylového měsíčníku pro ženy Elle převezme od ledna Thea Kučerová. Březnovým vydáním pak hodlá představit aktualizovaný koncept tištěného magazínu. Přichází z magazínu Proč ne, který je součástí Hospodářských novin, kde působila čtyři roky. Společně s Pavlínou Louženskou je spoluautorkou a moderátorkou podcastu Trendspotting o globálních trendech v celospolečenském kontextu.

Kučerová nahradí Valentinu Nízkou, která českou Elle řídila poslední tři roky, od října 2019. Nová šéfredaktorka studovala nejprve marketingovou komunikaci a PR a poté žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze a na Universitat Autònoma de Barcelona. Kariéru začínala v e-shopu Zoot, kde - ještě jako Tereza Kučerová - iniciovala vznik magazínu. Teď bude zodpovědná za kompletní vizi značky Elle v Česku - jak v tištěné edici Elle a čtvrtletníku Elle Decoration, tak na webu, sociálních sítích a eventech.

„Thea je novinářkou nové generace a reprezentuje zejména takzvanou ‚slash generation‘, do které spadají mladí lidé s mozaikou profesních specializací. Pevně věřím, že kombinace dovedností, které nasbírala během svých novinářských, ale i marketingových zkušeností, umožní značce Elle dále rozvíjet moderní storytelling napříč platformami a výrazně posílí soudržnost poselství, která tato ikonická značka nese,“ prohlásila publisherka Elle Monika Szeroczynska-Nesta.

„Svět módy, beauty a životního stylu je neustále v pohybu, nikdy nezastavuje, kvapí, žije. Zvlášť v době, kdy i do těchto oblastí vstupují nové technologie jako metarverzum a NFT, kdy se cyklus trendu smrsknul na ‚právě-teď‘, kdy je víc než dřív důležité porozumět udržitelnosti, má silná značka jako Elle na trhu své místo. Elle má být podle mého názoru výkladní skříní lifestylové žurnalistiky a hlavně globálním trendsetterem. Být kurátorem, který ve smršti současnosti vždy polapí inspiraci, přinese exkluzivní rozhovory s osobnostmi, které opravdu mají co sdělit, dávat prostor mladým talentům v kreativních oborech a vnášet do života čtenářek optimismus a čas se zasnít. A to vše skrze platformy, které dnešní i budoucí doba nabízí,“ nastínila nová šéfredaktorka.